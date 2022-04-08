Згубний лібералізм

Росіяни, з тих, хто ще має доступ до інтернету, із захватом розповсюджують та обговорюють опубліковане у п'ятницю звернення лідерів основних фракцій Європарламенту до росіян, яке відтворює сумно знайому і сьогодні кричуще недоречну риторику.
«Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает россии, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.
Никто не аннексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской. Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в россию».
До кого це звернення? На чий розум спрямовані такі рядки? Для десятків мільйонів «оболванених» путіним та його «ближниками» росіян ці слова є лише проявом слабкості та покірної смиренної «пози», яку займає колективний Захід.
«…наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут-не дождутся того дня, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента».
Добрі, але слабкі сусіди, яких тероризує навіжений злочинець, що теж проживає у цьому будинку… Безкарно тероризує, бо «просвітлена» Європа не може взяти у свої ліберальні рученята рушницю та знищити злодія на правах самозахисту!
«Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуры, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы».
Якщо нісенітниця може бути злочинною, то це – саме той випадок! Європа вказує на «общую идентичность» з країною-агресором? Зі стадом мародерів, ґвалтівників та вбивць?
«Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.
Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру».
«…ваша Федерация и наш Союз»!!! Це вони про «федерацію», яка черпає свою псевдокультуру із гітлерівського Mein Kampf?!!
Яка «общая культура» може бути з тими, хто знищує лікарні та дитячі садочки, хто вбиває ні у чому не повинних мирних людей? Хто грабує мертвих? Хто вириває сережки із вух живих дівчат? Невже може бути хоч щось спільне у європейців з такою мерзотою?
Взаєморозуміння та співпраця після Маріуполя та Бучі? Після по-звірячому страчених беззбройних мирних людей?
«Стою на асфальті у лижі обутий…». Стою і не розумію, що діється у головах шановних депутатів Європарламенту?
Невже хвороба «геополітичної сліпоти» та недалекоглядності настільки вразила поважних політиків, що вони не розуміють дуже простої істини:
Ніколи «Федерації» не зійтися з Європейським Союзом. Якщо це, не дай Боже, трапиться – то таке «поєднання» означатиме кінець демократії та розвитку. Для всього світу.
Щоб цього не трапилося, Європа повинна об’єднатися не у «плаксивій миролюбності», а у розумінні того, що ця кривава злочинна «Федерація», як Карфаген, має бути повністю зруйнована і назавжди затерта на сторінках всесвітньої історії.
«Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает россии, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.
Никто не аннексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать. В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской. Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в россию».
До кого це звернення? На чий розум спрямовані такі рядки? Для десятків мільйонів «оболванених» путіним та його «ближниками» росіян ці слова є лише проявом слабкості та покірної смиренної «пози», яку займає колективний Захід.
«…наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут-не дождутся того дня, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента».
Добрі, але слабкі сусіди, яких тероризує навіжений злочинець, що теж проживає у цьому будинку… Безкарно тероризує, бо «просвітлена» Європа не може взяти у свої ліберальні рученята рушницю та знищити злодія на правах самозахисту!
«Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуры, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы».
Якщо нісенітниця може бути злочинною, то це – саме той випадок! Європа вказує на «общую идентичность» з країною-агресором? Зі стадом мародерів, ґвалтівників та вбивць?
«Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.
Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру».
«…ваша Федерация и наш Союз»!!! Це вони про «федерацію», яка черпає свою псевдокультуру із гітлерівського Mein Kampf?!!
Яка «общая культура» може бути з тими, хто знищує лікарні та дитячі садочки, хто вбиває ні у чому не повинних мирних людей? Хто грабує мертвих? Хто вириває сережки із вух живих дівчат? Невже може бути хоч щось спільне у європейців з такою мерзотою?
Взаєморозуміння та співпраця після Маріуполя та Бучі? Після по-звірячому страчених беззбройних мирних людей?
«Стою на асфальті у лижі обутий…». Стою і не розумію, що діється у головах шановних депутатів Європарламенту?
Невже хвороба «геополітичної сліпоти» та недалекоглядності настільки вразила поважних політиків, що вони не розуміють дуже простої істини:
Ніколи «Федерації» не зійтися з Європейським Союзом. Якщо це, не дай Боже, трапиться – то таке «поєднання» означатиме кінець демократії та розвитку. Для всього світу.
Щоб цього не трапилося, Європа повинна об’єднатися не у «плаксивій миролюбності», а у розумінні того, що ця кривава злочинна «Федерація», як Карфаген, має бути повністю зруйнована і назавжди затерта на сторінках всесвітньої історії.
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