Бруд і безпорадність. Девіз окупантів.

09:52 28 липня Київ, Україна

Серед причин, що вплинули на водний баланс півострова та викликали дефіцит води, поруч з глобальним потеплінням, посухою останнього року, військовою експансією окупанта та провалом «господарювання» окупаційної влади, стоїть проблема перенаселення Криму.

Замість довоєнної чисельності постійного населення Кримського півострова 2 350 000 504 особи, зараз маємо справу з де-факто наявними населенням, як мінімум, в 3 100 000 осіб. За роки окупації АР Крим та міста Севастополь населення півострова через міграцію з РФ зросло мінімум на мільйон осіб. Але це ще не все…

Згідно з російською статистикою, всього в 2020 році в Криму побувало 6,3 мільйона туристів. В цьому році влада Криму прогнозує туристичні відвідини півострова близько 9 мільйонами росіян. Практично всі традиційно «туристичні» країни закрили свої кордони у зв’язку з пандемією, тому росіяни їдуть відпочивати на окупований півострів.

Ще в квітні цього року «глава» Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів готовий приймати до 10 мільйонів туристів щороку. М’яко кажучи, це не зовсім відповідає дійсності. Безперечно, окупаційна влада готова «прийняти» і 10, і 20 мільйонів. Для них це спосіб власного збагачення. Чим більше туристів з Росії відпочине в Криму – тим більше грошей потрапить до провладних кишень. Але інфраструктура півострова не здатна витримати таку кількість людей. В тому числі і водогони та каналізації.

Інфраструктура переважно радянських часів не відповідає кількості непланових новобудов, мініготелів та апартаментів, які так полюбляє окупаційна влада. Все це навантаження лягає на старі очисні споруди.

Десь поставили свої, десь ні, і каналізація зливається прямо в море та річки півострова.

Кількість грошей, які виділяються на вирішення проблеми очисних споруд, вражає, але не робиться практично нічого. Тотальне розкрадання коштів та популістські розмови. Достатньо згадати хоча б історію зі зниклими в московському банку двома мільярдами рублів, які були призначені для ремонту основних очисних споруд Севастополя - «Південні». І це лише один зі скандалів. Очисних споруд немає, і невідомо, коли вони будуть - не тільки в Севастополі, а й у Криму в цілому.

Водогони Криму знаходяться в аварійному стані. За оцінками експертів близько 50% води втрачається в процесі транспортування до споживача. Але окупаційній владі не до ремонту та реконструкцій.

За словами віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, запасів води і можливості її природним шляхом отримати цілком достатньо в Криму. «Ми провели не одну перевірку, не одну експертизу від фахівців, в тому числі від тих, хто працював в Криму безпосередньо в тих організаціях» - розповів Олексій Резніков.

Потрібно лише піклуватися про стан інфраструктури та забезпечувати якісне та повноцінне відновлення водного ресурсу і не перетворювати окупований півострів на мілітаризовану туристичну Мекку.