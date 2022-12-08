Сумний "Дощ"

На війні протипоказані будь-які хаотичні крики та поспішні, не зважені рішення, прийняті у "запалі". У будь-якому запалі. Навіть патріотичному. На будь-якій війні! Навіть інформаційної...

Історія позбавлення Латвією ліцензії телеканалу "Дощ" на трансляцію в країнах ЄС з одного боку начебто дуже проста і справедлива, з іншого – викликає певні питання щодо доцільності та виваженості ухвалення такого рішення.

Телеканал «Дощ» був заблокований у Росії за кілька днів після початку війни в Україні і, як і багато інших незалежних російських ЗМІ, був змушений припинити роботу. У червні стало відомо, що Дощ отримав ліцензію на мовлення у Латвії, куди переїхали журналісти незалежних російських видань. У липні телеканал оголосив, що відновлює мовлення. Через чотири місяці мовлення припинилося.

Ідея створення телеканалу належить Наталії Синдєєвій, яка разом із Вірою Кричевською, Ольгою Попковою та Ольгою Захаровою 27 квітня 2010 року запустила цей інформаційний проект.

Протягом 12 наступних років канал широко висвітлював події, пов'язані з протестним рухом у Росії у 2011-2013 та 2017-2018 роках, "Болотною справою", справою Pussy Riot, справою "Кіровліса", отруєнням Олексія Навального тощо. Майже дві третини ефірного часу займали передачі, що транслюються у прямому ефірі.. Телеканал «Дощ» розповідав російським глядачам про події, про які офіційна кремлівська пропаганда або взагалі замовчувала, або спотворювала інформацію в трендах розлюченої кремлівської пропаганди.

1 грудня, у своєму вечірньому прямому ефірі, ведучий програми новин «Тут і зараз» Олексій Коростелев, розповідаючи про порушення прав мобілізованих росіян, закликав глядачів писати до редакції про такі випадки і зазначив, що багатьом російським військовослужбовцям ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Після неоднозначної заяви ведучого, який викликав критику аудиторії з приводу російського телеканалу в соцмережах, керівництво «Дощу» звільнило Олексія Коростелева. Про це в прямому ефірі оголосила голова служби інформації каналу Катерина Котрікадзе і вибачилася перед телеглядачами.. Але було вже запізно.

Раніше «Дощ» уже отримав два попередження від латвійської влади у зв'язку з висвітленням ним війни в Україні. Зокрема, 2 грудня канал було оштрафовано на 10 тисяч євро за зображення Криму у складі Росії та найменування російських військ «нашою армією». Третє попередження означало втрату ліцензії. Так воно й сталося.

Начебто все просто і справедливо. Але...

Дуже зраділи на заборону «Дощу» в кремлі. Пісків із задоволенням розповідає про те, що «ввесь час комусь здається, що десь краще вдома. Увесь час комусь здається, що десь воля, а вдома несвобода. Це з яскравих прикладів, що свідчить про помилковість таких ілюзій».

Сучасній владі путінської Росії справді є з чого бути задоволеним, адже практично єдиний опозиційний інформаційний ресурс зупинив своє мовлення не лише у Латвії, а ще й по всій ЄС, бо латвійська ліцензія давала на це право. Джерело неупередженої, нехай, можливо, і часткової інформації, яке російською мовою росіянам давало можливість не захлинутися в локшині офіційного кремлівського бруду, як мінімум на якийсь час припинило свою діяльність.

Якщо промоніторити інформаційний простір росії та проаналізувати реакцію простих росіян, то можна побачити, що російськомовні кореспонденти розділилися думками щодо припинення мовлення «Дощу». Одна частина, яка хворіє на «путінізм» або отримує кошти за виконання кремлівських замовлень, активно схвалює зникнення телеканалу з інформаційного простору, практично «аплодуючи діям Латвійської Національної ради з електронних ЗМІ та особисто Івару Аболіньшу», які «відібрали» ліцензію. Інша, та, яка ще зазнала тотальної пропаганди, говорить про те, що «на жаль, зникло єдине джерело неупередженої інформації».

Ось у цьому й складність ситуації. З одного боку, канал «Дощ» останнім часом справді став надто багато давати приводів звинуватити себе у упередженості та можливій прокремлівській позиції.. З іншого – закриттю каналу чомусь радіють насамперед наші вороги…

Можливо, перш ніж «рубати з плеча», Латвійській Національній раді з електронних ЗМІ та особисто Івару Аболіньшу треба було б дочекатися результатів державного розслідування, щоб відкликання ліцензії було обґрунтовано з позицій правової держави? Чи може тоді випливли б на поверхню приклади захоплення путіним самого пана Івара, якими рясніють його особисті сторінки в соціальних мережах?

Поспіх «суду» над можливо останнім незалежним (теж – можливо!) російськомовним каналом викликає почуття поразки успішно проведеної ворогом інформаційної спецоперації. Таке ж можливе? Якщо "ні", то звідки тоді таке погане відчуття?!!