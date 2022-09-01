Гучне "ОЙ!" для окупантів

Ой, а що трапилось???

Що це так потужно бумкнуло???



А «бумкнуло» військове летовище в кримській Новофедорівці. Разом з летовищем у черговий раз «бумкнули» імідж окупаційних військ, путінські запевнення про «захищений Крим», «неспроможність ЗСУ» та «непереможність російської армії».



Після перетворення крейсеру «москва» на «підводний човен», ми, українці, довго чекали на гучні перемоги. У соціальних мережах «розліталися» відео збитих ворожих гелікоптерів та літаків, підірваних танків та БМП, полонених та непохованих орків. Але завжди хотілося чогось більшого. Люди – вони такі істоти, які швидко до всього звикають. Ось і ми «звикли» до важкої щоденної праці наших захисників.



Тим більше, що після Маріуполя, Бучі, «Амстору» та інших «прикладів» кривавих злочинів московської орди, дуже хотілося б побачити, як кляті окупанти «злітають у повітря» сотнями, тисячами…



І ось, нарешті, 9 серпня, на шостий місяць війни, «злетіло у повітря» ціле військове летовище. І не десь, а у Криму, який росія злочинно привласнила собі і намагалася довести всьому світу, що це «назавжди», що Крим захищений «на віки», бо він (Крим) – невіддільна частина «непереможної імперії».



Куцість та неспроможність російської політики та кремлівської влади взагалі підкреслила реакція на завданий ЗСУ удар по аеродрому у Новофедорівці. Росія до такого не була готова від слова «зовсім». Ні влада, ні «гучномовці», ні прості росіяни…



«Ну це вже взагалі…» або «Щось уже зовсім перебір» — як написала Скабеєва у своєму твіттері після «задимлення» в Криму.



Потім, трішки оговтавшись після першого потрясіння, пішли звичні вже розмови про «порушення техніки безпеки», «хлопки», «відсутність будь-якої шкоди», «незначність події» і таке інше.



Ну, «незначність події» разом з відпочиваючими росіянами на окупованому українському узбережжі завдяки соціальним мережам спостерігала багатомільйонна аудиторія як всередині росії, так і за її межами. І «обізвати» надпотужні вибухи «хлопками» та «незначною подією» могли тільки сліпі, глухі та позбавлені розуму глядачі. Від «хлопків» люди б не тікали, як навіжені, з пляжів та не формували багатокілометрові черги з автомобілів, намагаючись втекти з такого «спокійного російського Криму».



Для росії це стало справжнім шоком, руйнацією багаторічного випестування міфів про «непереможність» та «обраність». Але путінська влада не може собі дозволити визнати той факт, що неминуча розплата за агресію та окупацію вже дісталася до росії, навіть якщо мова йде поки що «лише» про окупований український Крим.



Так, це ще не «червона площа». І кремлівські вежі, поки що, не перетворилися на купу каміння. Але – це початок. Для путіна та його опричників, це – початок кінця. І визнати цей факт для кремлівського диктатора все рівно, що повіситись на підтяжках в своєму бункері. Тому російській владі краще списати вибухи на детонацію боєкомплекту від необережності «рядового Іванова». Та ще й знайти на місці вибухів недопалок цигарки з характерним прикусом міфічного бійця, тіло якого потім так і не знайдуть.



Для нас, українців, особливо для тих, хто зараз опинився на тимчасово окупованих територіях, – це потужний сигнал того, що Україна обов’язково переможе. Поверне все втрачене, відбудує зруйноване. Знищить окупанта, як і де б він не ховався.



Знищення військового летовища у Криму чітко вказує на те, що загарбник не може почуватися у безпеці, поки він знаходиться на українській території.



Немає значення, були то наші ракети, безпілотники чи «подарунок» окупантам від наших ДРГ. Є лише факт, і він дуже простий – ворога буде знищено не залежно від того, де він знаходиться і як «захищено» він себе почуває.

…

Як же приємно було дивитися, коли «наскіпідарені» москалі носяться по пляжу, намагаючись зрозуміти «як же так!» і тягнуть валізи, щоб скоріше заштовхнути їх у свої автівки та втекти від війни, яку вони досі вважали легкою переможною прогулянкою «асвабадітєлєй»!



Слава ЗСУ!