Найбільш яскраві позитивні почуття для людини – це кохання та гордість. Не гординя, на яку хворіє російське суспільство на чолі з бункерним старим. Гордість! Чисте та світле відчуття того, що ти зробив щось корисне, справжнє, навіть виняткове! Або причетний до чогось великого. Наприклад – належиш до великої нації! Це точно не про росіян. Де вже там відчувати гордість, якщо живеш на «московських болотах» і тобою, як худобою, «заправляє» скотиняка, який не заслуговує навіть на місце в хліві.

У жодному разі не хочу стверджувати, що Україна – це «рай Земний». Бо це вже буде «гординя», яка є гріхом. Українці – звичайні люди зі своїми проблемами, негараздами, бідами. Зі своїми радощами та щастям. Ключове те, що ми – справжні люди! Яким не все одно, страждати в кайданах рабства, або дихати на повні груди у вільній країні. Як і будь-які справжні люди, незалежно від мови, кольору шкіри та віросповідання, ми прагнемо особистої свободи вільного розвитку у своїй країні і розуміємо, що життя кожного з нас залежить від того, яка сама Україна. Наскільки вона здатна задовольнити наші щирі бажання та захистити шлях, який обрали українці для себе та своїх нащадків – шлях свободи та волі.

Україна здатна. Була й буде! І це сповнює нас гордістю! Україна – це всі ми, українці, і нам є чим пишатися. Об'єднавшись у опорі проти ворога, що у своїй заздрості до України, яка, на відміну від псевдоімперії, справді надала можливість українській Нації відчути себе частиною цивілізованого світу, ми маємо повне право пишатися своєю силою та мужністю. Плани дурного диктатора розсіялися порохом. Орда захлинулась у власній крові на українських полях.

Ворога ще не знищено докорінно. Всьому свій час. Але наша гордість за нас самих, українців, і нашу країну вже абсолютно доречна та справедлива. Весь світ зрозумів, хто такі українці та яку роль вони відіграють у розвитку світового суспільства. Українська Нація опинилася на вістрі опору страшної хвороби, що розповсюджується навколо себе путінською росією. І саме від України та українців зараз залежить стан світового здоров'я. Або ми зможемо захистити світове співтовариство від зарази, або вона вб'є весь світ.

Гордість за країну має дуже багато проявів та відтінків. Від величних та яскравих, таких як визволення Херсона, до незначних за мірками стратегічних досягнень, але від того не менш значущих за своєю суттю. Відповідь Захисника о. Зміїний російському окупаційному кораблю, діти, що передають Захисникам на боротьбу з ворогом, зібрані на власний подарунок кошти, боєць тероборони, який з кулемета збиває ворожу ракету. Безліч прикладів. Важко порівняти з чимось почуття гордості за країну, коли після чергового «блекауту», викликаного обстрілами мирних українських об'єктів шаленим злочинцем та його кривавим військом, відновлюється подача електроенергії і на вулицях темного міста вмикаються світлофори та ліхтарі, світяться вікна багатоповерхівок, перехожі, мешканці будинків починають аплодувати і по освітленому місту мчить «Слава Україні!»

Це справжня гордість за нас, за Україну, за тих, хто захищає українську землю на фронті та за тих, хто допомагає їм у святій боротьбі. За кожного із нас!

Багато суперечок триває вже не один рік з приводу пошуку «національної ідеї» України. Філософи, історики, краєзнавці та політики «ламають списи», намагаючись довести свою власну точку зору на те, якою вона має бути. А може, це все зайве? Суперечки, «пошуки у темній кімнаті чорного кота», трактати на багато сторінок… Можливо, все набагато простіше, і національною ідеєю України має стати стовідсоткова і беззаперечна гордість українців за свою країну, яка вже, у боротьбі зі страшним злом, виборола право на те, щоб нею пишалися та пишалися тим, що кожен із нас УКРАЇНЕЦЬ!