06:39 16 травень Київ, Україна

Семеро дітей і двоє дорослих загинули в результаті стрілянини в гімназії №175 в столиці Татарстану. Ще 18 дітей постраждали. Вісім з них отримали кульові поранення. Крім того, в результаті стрілянини в гімназії постраждали кілька дорослих, вони також знаходяться в лікарні з вогнепальними пораненнями.

Кадри з соцмереж показують, що евакуація дітей з навчального закладу спочатку проходила стихійно, деякі учні стрибали з вікон третього поверху. За непідтвердженими даними, від отриманих в результаті травм двоє з них померли.

Нападником виявився 19-річний колишній учень цієї гімназії Ільназ Галявієв. Судячи з відео з камер спостереження, які публікують ЗМІ, злочинець відкрив вогонь ще на вулиці - йому намагався перешкодити увійти в школу один з її співробітників, який був поранений пострілом. Оскільки вхідні двері виявилися заблоковані, Галявієв підірвав їх саморобним вибуховим пристроєм. Потім він став стріляти всередині будівлі, намагаючись увійти в різні класи.

Незадовго до нападу Галявієв завів Telegram-канал під назвою «Бог», в якому попередив про свої плани. Він називав себе богом, який нібито з'явився в образі людини, щоб «позбутися від усіх вас». Вранці 11 травня юнак виклав пост зі своєю фотографією в масці і жилеті зі словами «Сьогодні я вб'ю величезну кількість біосміття і застрелюсь». На кадрах з першого допиту, які поширюють Telegram-канали, стрілець кричить і називає себе «Богом»: «Місяців зо два тому я це усвідомив. У мені прокинувся монстр, я почав всіх ненавидіти».

Трагедія в Казані поставила перед владою Кремля безліч запитань. Казанський стрілець пройшов весь шлях від свого будинку до школи №175, не приховуючи зброї, на яку офіційно отримав дозвіл незадовго до трагедії. Ще 25 жовтня 2018 Путін доручив посилити контроль за обігом зброї після бійні в Керчі. 11 травня 2021 Путін зажадав терміново опрацювати нові правила обігу зброї після трагедії в Казані. Ті ж самі слова, ті ж самі завдання, які не виконувались раніше і не будуть виконуватись зараз. Провалилася і медицина, яка видала довідку про психічну нормальність вбивці. Психопат знову отримав офіційний дозвіл та купив рушницю, з якої вбив дітей…

З 4 травня він вів Telegram-канал, в якому публікував ненависницькі пости. Ще 24 червня 2016 року Держдума ухвалила в другому і третьому читаннях «антитерористичний пакет», внесений депутатом Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровим. Під виглядом боротьби з екстремізмом була впроваджена система тотального стеження за Інтернетом і стільниковим зв'язком. Вбивця за кілька годин до нападу розмістив повідомлення про злочин, що готується. Графіті з Навальним в Пітері знищили за 2 години. Пост нелюдя з Казані про те, що він збирається вчинити масове вбивство, провисів в Телеграмі без уваги силовиків 5 днів. В Росії силовики тепер виключно на варті режиму, а не на сторожі закону. Спрацював «пакет Ярової»? Ні…

Є система дільничних МВС. Будь-який дільничний зобов'язаний знати весь контингент на своїй ділянці. І заздалегідь виділяти підозрілий і неадекватний, мати перед очима всіх тих, хто знаходяться в тій чи іншій групі ризику. Просто так, щоб «знесло дах» і хтось пішов вбивати, не буває. Завжди цьому передує досить тривалий період з усе більш виразними проявами. Дільничний не зреагував, система провалилася…

Чому у самій школі не працювали металошукачі? Чому школа відмовилася від послуг охоронного підприємства?

Стрілянина в казанській школі допоможе Росгвардії - Золотов вже кілька років намагається взяти школи під охорону, але тільки на своїх умовах. Якщо Золотову вдасться скористатися з трагедії, це принесе йому непоганий дохід.

Кремль вже заявляє про необхідність «посилення контролю» та про необхідність прийняття більш жорстких законів. В Казані сталася трагедія: маніяк узяв рушницю, прийшов в школу і розстріляв більше ніж 30 осіб.

У такі моменти люди відчувають страх, у них траур і вони легко готові розлучитися зі своїми свободами, а влада цим користується.