10:23 04 серпня Київ, Україна

Як сказав голова козацького братства «Спас» Вадим Васильчук, різниця між кОзаками й кАзаками не у зовнішніх атрибутах, а у ставленні до влади та власного народу. Дух козацтва проявляється у здатності сучасних українців самоорганізовуватися у захисті своїх прав та України. А російські кАзаки поставили «великого Путіна» на місце «царя-батюшки» й воюють за «Россию-матушку» на українській землі.

Колись, кАзаки були живим кордоном російського фронтиру, найкраща іррегулярна кавалерія Європи, економлячи російським царям купу грошей на формуванні прикордонних частин, гусарів і уланів, а російським полководцям - багато нервів під час складних операцій в важкодоступній місцевості.

Але криваве 20-е століття російської історії не тільки двічі з ніг на голову перевернуло країну, а й мало що залишило від кАзаків. На початку століття майже 1,5 млн осіб жили по околицях імперії, за військовий обов'язок отримуючи землю і податкові послаблення.

Ця була опора царської влади, кАзаки були безмежно віддані династії Романових, тому не дивно, що саме кАзацтво склало кістяк білого антибільшовицького руху. Саме кАзаки билися з червоними до останнього, саме на кАзаків обрушилися найжорсткіші кари радянської влади. Розкозачення, розкуркулення, колективізація, великий терор, а потім і Велика Вітчизняна війна, що прокотилися по території колишніх Кубанського і Донського кАзацьких військ розвіяли і асимілювали російське кАзацтво.

Але з горбачовською Перебудовою почалися процеси відродження цього явища - спочатку перестали «саджати» за кАзацьку форму, потім почалося відродження кАзацьких громадських і навіть бойових організацій. Військові формування з кАзаків воювали в колишній Югославії, в Придністров'ї і навіть під час конфліктів на території Чечні вступали в бойові зіткнення.

Почали відкриватися кАзачі кадетські корпуси, був створений федеральний кАзацький реєстр, який визнає військові звання, які вони самі собі роздають, в деяких регіонах кАзаків залучають до патрульно-постової служби. Навіть в жорстокому розгоні оголошеної Навальним акції «Він нам не цар» 5 травня 2018 року, в Москві брали участь «кАзаки».

І ось прийнято рішення про створення окремих кАзацьких частин у складі Росгвардії. «Я вважаю, що кАзаки повинні бути територіальним підрозділом Росгвардії. Цю ініціативу нашу підтримав по суті президент. Я написав йому документ відповідний, і вона, ця ініціатива, була підтримана, на базі Росгвардії створювати підрозділи» - сказав на Євразійському форумі кАзачої молоді «КАзача єдність-2021» колишній генпрокурор РФ, а нині повпред Путіна в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка. Раніше Чайка заявляв, що до «забезпечення громадської безпеки» може залучатися «Терське військове кАзацьке товариство».

Очевидно, що мова йде про зміцнення структур, мета яких пригнічувати та розганяти мирні протести. Фактично про легалізацію під егідою Росгвардії «самодіяльних» напіввійськових формувань. Володимир Путін підтримав ідею колишнього генпрокурора Юрія Чайки про те, щоб створити кАзацькі підрозділи в складі Росгвардії. КАзаки будуть «охороняти і захищати» держоб'єкти, а також забезпечувати громадську безпеку.

І все б нічого, але ось тих самих кАзаків, які за царя-батюшку і Росію-матінку у вогонь і воду йшли, давно немає. Зараз в основному це люди з проблемами в соціалізації, які після армії не знайшли себе в складних товарно-грошових відносинах Росії і приткнулися хоч куди-небудь, де якщо не платять, то хоча б годують і видають формений одяг. Невипадково кАзачі патрулі, які замінять патрульно-постову службу поліції, показують себе із самої непривабливої сторони, постійно «пресуючи» людей навіть не за дрібні адміністративки, а за порушення морально-етичних норм, які існують лише в голові у сучасних неоказаків.

По суті - це будуть контрактники, покликані за етнічним принципом і дислоковані в кАзацьких регіонах. Але відрядження для них будуть постійними - наприклад, їх будуть привозити в ті регіони, де опозиція подала заявки для проведення мітингів або інших масових заходів. Ну а коли розганяти противників режиму будуть люди в формі кАзаків - влада завжди може сказати, що це їхня приватна ініціатива. Бо вони так Батьківщину люблять!