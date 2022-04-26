Дурна мавпа з гранатою

Рівно 36 років тому в Україні сталася жахлива техногенна катастрофа. О пів на першу ночі з 25 на 26 квітня. В 01:23:47 стався різкий вибуховий приріст потужності в реакторі РБМК-1000 четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Вибух за 3 секунди зруйнував реактор і розплавлені залишки активної зони, суміш із розплавленого металу, піску, бетону та фрагментів палива розтеклися по підреакторних приміщеннях.
Внаслідок аварії стався викид у довкілля радіоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду-131 (період напіврозпаду – 8 днів), цезію-134 (період напіврозпаду – 2 роки), цезію-137 (період напіврозпаду – 30 років)), стронцію-90 (період напіврозпаду - 28,8 років).
Аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію світової атомної енергетики. Понад 115 тисяч людей із 30-кілометрової зони було евакуйовано. Для ліквідації наслідків мобілізували понад 600 тисяч людей.
Наслідки торкнулися усієї Європи. За офіційними даними, внаслідок аварії постраждали близько 5 млн осіб, у тому числі понад 600 тис. дітей. Кількість загиблих точно називати ніхто не береться.
Причинами страшної трагедії стали технічні помилки та «людський фактор». Україна дуже дорого заплатила за прорахунки керівництва СРСР. Після аварії утворилася радіоактивна хмара, яка накрила Україну, білорусь, росію, а також значну частину європейських країн.
Жителів прилеглих міст евакуювали, від радіоактивного випромінювання постраждали близько 600 000 людей, насамперед, ліквідатори катастрофи.
Внаслідок аварії із сільськогосподарського користування виведено близько 5 млн га земель, а навколо АЕС створено 30-кілометрову зону відчуження. Наразі над зруйнованим четвертим енергоблоком АЕС встановлено саркофаг – новий безпечний конфайнмент, запущений в експлуатацію у липні 2019 року.
Пройшло 36 років. Стали загоюватися страшні рани ядерної катастрофи. Практично всюди люди повернулися до свого звичного життя. Та прийшла нова біда і нова загроза ядерного апокаліпсису.
24 лютого 2022 року росія віроломно напала на Україну. І практично в той самий день окупантами була захоплена територія Чорнобильської АЕС. Незважаючи на небезпеку нової ядерної трагедії, окупаційні війська проводили на території розгортання збройних сил, завозили техніку та озброєння, рили окопи та військові інженерні споруди.
Переміщення важкої військової техніки спровокували підвищення рівня радіації, а знеструмлення майданчика ЧАЕС поставило під загрозу виведення з ладу сховищ відпрацьованого ядерного палива. Світ застиг в очікуванні страшної розв’язки.
Дякувати Богові, все минулося! 31 березня ворог залишив територію Чорнобильської АЕС.
Та бездумні маніпуляції «мавпи з гранатою» продовжуються.
Тільки за останні два дні окупант двічі наражав світ на небезпеку ядерної катастрофи. Російські крилаті ракети, якими росія вранці 25 квітня обстріляла Рівненську область, пролетіли поряд із Хмельницькою атомною станцією, над водоймищем-охолоджувачем Хмельницької АЕС.
Сьогодні, 26 квітня, в День Пам’яті про страшну катастрофу у Чорнобилі, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя.
Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовано 7 ядерних реакторів із величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну або кілька ядерних установок, що загрожує ядерною та радіаційною катастрофою усьому світу.
Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників.
Захоплена, після танкового обстрілу… Та ворог не думає про небезпеку. Він взагалі не думає. Бо – нічим. Якби було чим думати, то навіть найзухваліший злочинець сто разів би подумав, перед тим як запускати ракети поруч з ядерними електростанціями.
На жаль, і путін, і сучасна росія взагалі втратили будь-який розум, якщо настільки нехтують простими правилами безпеки поводження з ядерними об’єктами.
Схоже на те, що вони вважають, що катастрофа, спровокована ними на українських АЕС, ніяким чином не торкнеться росії та росіян. Путін, мабуть, забув, які біди принесла Чорнобильська катастрофа у тому числі і на територію росії. А та молодь, яка рила траншеї в Червоному лісі чи обстрілювала з танків Запорізьку АЕС, навіть не знала, що була така аварія на Чорнобильській АЕС, тому повністю не усвідомлює можливих наслідків своєї безумної поведінки.
Якщо у далекому 1986 році ядерна катастрофа Чорнобиля сталася через помилку, то зараз ми ризикуємо стати жертвами катастрофи через свідомі дії безглуздого ворога, який дозволяє собі мінувати території АЕС, рити окопи у радіоактивному лісі та обстрілювати з танків енергоблоки.
Внаслідок аварії стався викид у довкілля радіоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, йоду-131 (період напіврозпаду – 8 днів), цезію-134 (період напіврозпаду – 2 роки), цезію-137 (період напіврозпаду – 30 років)), стронцію-90 (період напіврозпаду - 28,8 років).
Аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію світової атомної енергетики. Понад 115 тисяч людей із 30-кілометрової зони було евакуйовано. Для ліквідації наслідків мобілізували понад 600 тисяч людей.
Наслідки торкнулися усієї Європи. За офіційними даними, внаслідок аварії постраждали близько 5 млн осіб, у тому числі понад 600 тис. дітей. Кількість загиблих точно називати ніхто не береться.
Причинами страшної трагедії стали технічні помилки та «людський фактор». Україна дуже дорого заплатила за прорахунки керівництва СРСР. Після аварії утворилася радіоактивна хмара, яка накрила Україну, білорусь, росію, а також значну частину європейських країн.
Жителів прилеглих міст евакуювали, від радіоактивного випромінювання постраждали близько 600 000 людей, насамперед, ліквідатори катастрофи.
Внаслідок аварії із сільськогосподарського користування виведено близько 5 млн га земель, а навколо АЕС створено 30-кілометрову зону відчуження. Наразі над зруйнованим четвертим енергоблоком АЕС встановлено саркофаг – новий безпечний конфайнмент, запущений в експлуатацію у липні 2019 року.
Пройшло 36 років. Стали загоюватися страшні рани ядерної катастрофи. Практично всюди люди повернулися до свого звичного життя. Та прийшла нова біда і нова загроза ядерного апокаліпсису.
24 лютого 2022 року росія віроломно напала на Україну. І практично в той самий день окупантами була захоплена територія Чорнобильської АЕС. Незважаючи на небезпеку нової ядерної трагедії, окупаційні війська проводили на території розгортання збройних сил, завозили техніку та озброєння, рили окопи та військові інженерні споруди.
Переміщення важкої військової техніки спровокували підвищення рівня радіації, а знеструмлення майданчика ЧАЕС поставило під загрозу виведення з ладу сховищ відпрацьованого ядерного палива. Світ застиг в очікуванні страшної розв’язки.
Дякувати Богові, все минулося! 31 березня ворог залишив територію Чорнобильської АЕС.
Та бездумні маніпуляції «мавпи з гранатою» продовжуються.
Тільки за останні два дні окупант двічі наражав світ на небезпеку ядерної катастрофи. Російські крилаті ракети, якими росія вранці 25 квітня обстріляла Рівненську область, пролетіли поряд із Хмельницькою атомною станцією, над водоймищем-охолоджувачем Хмельницької АЕС.
Сьогодні, 26 квітня, в День Пам’яті про страшну катастрофу у Чорнобилі, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку м. Запоріжжя.
Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовано 7 ядерних реакторів із величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну або кілька ядерних установок, що загрожує ядерною та радіаційною катастрофою усьому світу.
Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі – була захоплена російськими військовими в ніч на 4 березня 2022 року і досі перебуває під контролем загарбників.
Захоплена, після танкового обстрілу… Та ворог не думає про небезпеку. Він взагалі не думає. Бо – нічим. Якби було чим думати, то навіть найзухваліший злочинець сто разів би подумав, перед тим як запускати ракети поруч з ядерними електростанціями.
На жаль, і путін, і сучасна росія взагалі втратили будь-який розум, якщо настільки нехтують простими правилами безпеки поводження з ядерними об’єктами.
Схоже на те, що вони вважають, що катастрофа, спровокована ними на українських АЕС, ніяким чином не торкнеться росії та росіян. Путін, мабуть, забув, які біди принесла Чорнобильська катастрофа у тому числі і на територію росії. А та молодь, яка рила траншеї в Червоному лісі чи обстрілювала з танків Запорізьку АЕС, навіть не знала, що була така аварія на Чорнобильській АЕС, тому повністю не усвідомлює можливих наслідків своєї безумної поведінки.
Якщо у далекому 1986 році ядерна катастрофа Чорнобиля сталася через помилку, то зараз ми ризикуємо стати жертвами катастрофи через свідомі дії безглуздого ворога, який дозволяє собі мінувати території АЕС, рити окопи у радіоактивному лісі та обстрілювати з танків енергоблоки.
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