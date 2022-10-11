Дурна біомаса

Не відпускає… З ранку 24 лютого не відпускає лють від розуміння неприродної тваринної сутності мешканців темної території земної кулі, яку всі називають «росія». Як могло таке статися? Начебто зовні практично люди! Такі ж, як і ми! Заводять сім'ї, народжують дітей, про щось мріють, посміхаються, хворіють, сумують… Невже мімікрія можлива у майже всього населення величезної країни? Невже 140 мільйонів може так вдало імітувати зовнішній вигляд людини, насправді залишаючись мерзенною тварюкою за своєю суттю?

10 жовтня кремлівська гидота віддала черговий наказ про обстріл більшості українських мирних міст. Не перший і навіть далеко не другий за цю криваву війну. Обстріл мирних українських територій для кремля – це звична тактика помсти за неможливість хоч якось довести на полі бою якісь переваги другої армії. А цих «переваг» немає зовсім. ЗСУ знищує орків сотнями на день, роблячи те, що на початку війни всі західні та російські «експерти» вважали «абсолютно неможливим» - з кожним днем наближають ПЕРЕМОГУ України над нахабним підступним і мерзенним ворогом.

10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоров'я, кремль вкотре довів свою психічну неспроможність. Звичну і вже зрозумілу. Але «проста» росія, своїми коментарями під фотографіями зруйнованих та палаючих автомобілів на вулицях українських міст та понівечених тіл українців, убитих російськими ракетами та іранськими дронами, знову ж таки вкотре довела свою неспроможність до адекватних людських емоцій. Біологічна субстанція, що радіє смертям мирних людей, не має права називатися «людьми».

Ми, українці, теж радіємо, коли український дрон уміло кладе гранату у ворожий окоп. Так. Але ми радіємо смертям кривавих покидьків, які прийшли на нашу землю, руйнують нашу країну та вбивають наших людей! Вбивство ВОРОГА на полі бою не ГРІХ! Як і не є злочином жага українців повернути своє, нахабно вкрадене окупантами. Саме тому ми радіємо, коли бачимо кримський міст, що горить, пуповину, якою ворог намагався приєднати до себе наш український Крим.

А чому радіють москалі, дивлячись на зруйнований дитячий майданчик, закривавлену іграшку чи купу каміння, на яку перетворився цілий під'їзд багатоповерхівки разом із жителями, старими, малими, живими до вибуху українцями?!! Де для них у тому щастя чи радість?!!

З початку російської агресії у лютому 2022 року жертвами «визвольної спецоперації» стали понад 15 тисяч українців. Шість тисяч загиблих та дев'ять тисяч поранених! І це тільки за офіційними даними офісу верховного комісара ООН з прав людини ... 400 дітей назавжди залишилися дітьми, перетворившись на маленьких ангелів! У цьому вам щастя, "прості росіяни"?!!

Так, це не ваші батьки, кохані та діти! Поки що ви ховаєте на цвинтарях лише ваших «воїнів» або те, що від них залишилося. Поки що… Хай буде вам так само «весело», коли вашими загальними з кремлем жертвами стануть російські маленькі діти та старі чи кохані люди, яких смерть застане в черзі до магазину чи зупинки громадського транспорту! Серед білого дня та під блакитним небом! Або під зоряним небом спокійної ночі у власному будинку чи квартирі!

Чи буде нас, українців, веселити зруйнована лікарня у Твері чи палаючий дитячий садок у Смоленську? Ні! Ми цього не зробимо. Тому що ми люди. Україна не воює з дітьми та старими. Навіть якщо це діти та батьки кривавих ворогів. Вас почнуть знищувати свої! ФСБ давно вже готове до проведення «внутрішніх» терористичних актів для посилення «скріпного настрою» серед простих росіян. Навіть без нашої допомоги ви ще зрадієте від виду зруйнованих багатоповерхівок і станцій метро в російських містах. Все ще попереду!

Але й тоді до вас нічого не дійде! Вас запевнять, що це «терористичні акти скажених київських нацистів»! І ви ще з більшою радістю сприйматимете влучання «високоточних ракет» у дитячі майданчики українських міст. І вимагатимете ще більше «крові ненависних бандерівців»…

І ви отримаєте кров. Багато крові! Але – власної! Власних коханих та близьких! Ваша зловмисна кривава кремлівська влада посіяла вітер. А ви, прості росіяни, цей «вітер» підтримали та роздмухали! Тому тепер ви пожнете справжню бурю, в якій не встоїть ні ваш кремль, ні ваші скріпи. А ваш сміх і радість перетворяться на сльози та біль. Власні сльози та біль.

Ми, українці, з цього не радітимемо. Ми просто спостерігатимемо, без посмішок, але й без смутку. Як за простим еволюційним процесом самоочищення людської цивілізації від бруду, що певний час вдало мімікрував, прийнявши зовнішній вигляд людей, яким, по суті, ніколи не був!