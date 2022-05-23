Головна казка Росії

21:43 15 грудня Киев, Украина

17 грудня відбудеться традиційна велика пресконференція головного казкаря Кремля. Цього року 774 журналісти акредитувалися на цю подію. Це в два рази менше, ніж зазвичай.

Експерти Кремля запевняють, що така низька зацікавленість може бути обумовлена тим, що в 2020-му Володимир Путін вже багато разів звертався до росіян. Рік був занадто складним і того вимагали обставини, але все ж формат тих звернень вийшов несвіжим і не цікавим. Тому майбутня пресконференція повинна бути не рядовою подією. Це дуже важливо для імперії, бо події року, що минає, розхитали і без того не таку впевнену позицію Росії.

Що може врятувати пресконференцію Володимира Путіна? Гучна сенсаційна дія: яскрава заява, пошук винуватця та його публічне звільнення, відставка врешті решт. Безумовно, останнє – то лише примарна надія більшої половини населення Росії, але… Можливо, чудеса відбуваються не тільки у казках?!

Тем для висвітлення у Путіна дуже багато. Рік був щедрим на негаразди для Кремля. Економічна криза, коронавірус, сміховинне народне волевиявлення, нестабільність «поясу вірності» країн-сателітів. Але яку тему не візьми – повсюди практично повна відсутність здобутків і перемог.

Які б засоби впливу не застосовував керманич нації під час виступу, як би не складав-перекладав папірці та не відвертав увагу аудиторії маніпуляціями з ручкою, довести людям, що економіка Росії на щасливому підйомі, не вдасться. Люди вже не сліпі і не глухі. Протягом цього року прості пересічні росіяни дуже багато чого зрозуміли і зробили висновки. Тому – цей фокус не пройде.

До перемоги над коронавірусом ще, як до столиці України рачки. Така омріяна вакцина власного виробництва навіть навряд чи дістанеться простим мешканцям Росії найближчим часом.

Відразу 8 південних регіонів поставили "рекорди" ковідної смертності і захворюваності. Тиждень, що минув, став найважчим з початку пандемії майже по всьому Півдню. У Ростовській і Астраханській областях на вихідних оновлені "рекорди" по добовій смертності від коронавірусу: на Дону дві доби поспіль помирало по 27 осіб, а в Астраханській області - дві доби по 5 осіб. Продовжує стрімко зростати і захворюваність.

Найбільший коефіцієнт поширення коронавірусу зафіксований в окупованому Криму - до кінця тижня він підскочив до 1,2. У суботу 12 грудня в «республіці» був виявлений 351 новий хворий (знову рекорд!) проти 333 в п'ятницю.

Країни, які Кремль десятиріччями вважав «васалами» імперської Росії, практично вийшли з-під контролю. Прибалтика, Молдова, Білорусь, Кавказ, Азія. Турецька амбітність у Нагірному Карабасі перемогла імперські сподівання Кремля. Намагання «хорошою міною при поганій грі» довести свій контроль над ситуацією та роль «верховного судді» для народів Кавказу смішне не тільки для Туреччини, а й для всього світу.

Цьогорічна зміна конституції, замість того, щоб стати справжньою «скрепою» для людей, перетворилася на посміховисько та стала причиною появи в мережі величезної кількості зневажливих відгуків та мемів.

Про що може казати вождь на своєму виступі? Гарного та позитивного немає, негативного та принизливого для Росії – забагато! Єдине, мабуть, що залишається Путіну - знайти такого собі «цапа-відбувайла» і перевести на нього стрілки негативу росіян.

Тому відставка, наприклад, губернатора в прямому ефірі або чіткий посил, щоб глава регіону сам писав заяву «за власним» - це те, що чекали від Володимира Путіна не тільки в цьому році. І як тут не згадати, що в списку на виліт є низка прізвищ, за якими просто стоїть одне питання - до Нового року або відразу після. І інформацію цю підтверджує безліч джерел, називаючи приблизно одні й ті ж прізвища. При цьому є важлива особливість - джерела незалежні один від одного.

Такий хід – це єдине, що, можливо, підніме репутацію Путіна. Підбиваючи підсумок. Ця пресконференція для Путіна не може бути провальною або низькорейтинговою.

І ще про сподівання на «казочку» у вигляді довгоочікуваної фрази «я устал – я ухожу»! Путін вирішив правити країною, поки здатний виголошувати промову і віддавати накази, зберігаючи хоча б мінімальну здатність адекватно (з його точки зору) сприймати реальність.

Що буде далі - залишається тільки припускати, можливі самі різні сценарії. Подивимося вже через декілька днів - 17-го...