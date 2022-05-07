Німеччина на роздоріжжі

19:25 04 травня Київ, Україна

Деякі європейські країни до останнього намагаються всидіти на двох стільцях, з одного боку публічно підтримуючи Україну у боротьбі з ворогом, з іншого – не наважуючись на більш рішучі дії. Вочевидь, що вони досі бояться «гніву» бункерного божевільного.



Дивно, але така непевна позиція притаманна, в першу чергу, Німеччині.



Економічний лідер Європейського Союзу, який не з чуток, а з власного трагічного досвіду, знає, чим закінчується мовчання та боягузтво, постійно знаходить причини, які «не дозволяють» йому надати важке озброєння, яке так необхідне Україні.



Необхідне не тільки для захисту своїх інтересів. Війна, яку розпочала росія проти України, загрожує не тільки і, навіть, не стільки Україні, а й усьому демократичному суспільству Європейського континенту взагалі. Тому навіть самий боягузливий європейський політик повинен був би вже зрозуміти, що саме від міцності та потужності української армії залежить мир та спокій саме в їхніх домівках.



На канцлера Шольца тиснуть. З усіх боків. Таке враження, що німецькі бюргери ще не оговталися від танків СРСР і на повному серйозі сприймають улюблену мантру божевільної країни про «можемо повторити». Росія обов’язково «повторить»! Єдине, що може вберегти Європу від такого «повторення» – це хоробрість і мужність України!



Нещодавно Шольц дав інтерв’ю німецьким ЗМІ. У ньому політик заявив журналістам, що ФРН не постачатиме в Україну танки доти, доки такі ж поставки не почнуть інші держави Євросоюзу та США.



Проблема, на думку Шольца, полягає в тому, що Україна хоче купити 100 бронетранспортерів Marder та 88 танків Leopard 1 у німецького концерну Rheinmetall. Потужна, хоча трохи й застаріла зброя суттєво допомогла б українцям бити ворога. Та, на жаль, наміри постачання важкої зброї до України викликали досить сильні суперечки в публічній частині німецького суспільства.



«Дискусії про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій, які сформували уряд Олафа Шольца, все частіше висловлюють своє невдоволення курсом канцлера. У той самий час, враховуючи новий наступ росії, потреби України, схоже, стають все більш невідкладними», – пише німецький журнал Der Spiegel.



Цілком зрозуміле намагання ліберальних політиків Німеччини «постояти трохи осторонь». Продумані політики продуманої країни ще не до кінця повірили у перемогу України, тому намагаються максимально знизити ризики «гніву» з боку кремля. Але від представників творчої інтелігенції, які направили відкритого листа Шольцу, такий крок досить неочікуваний.



«Ми сподіваємося, що ви згадаєте свою початкову позицію і більше прямо чи опосередковано не постачатимете важке озброєння Україні. Навпаки, ми закликаємо вас зробити все можливе для якнайшвидшого досягнення припинення вогню, компромісу, який можуть прийняти обидві сторони», — йдеться у листі.



Про які компроміси може вестись розмова зі злочинцями після Бучі та Маріуполя? Невже таку вразливу на словах творчу інтелігенцію Німеччини не вразили звірства російських окупантів в Україні проти мирного населення? Зрозуміло, що ці 20 підписантів, серед яких актор Ларс Айдінгер, один із найвідоміших інтелектуалів сучасної Німеччини Александер Клуге, письменниця Юлі Це, режисер Андреас Дрезен, колишня віцепрезидентка Бундестагу, представниця «зелених» Антьє Фоллмер, феміністка та засновниця журналу Emma Аліса Шварцер, не спроможні говорити від всього «цвіту німецької нації», але така «толерантність» до злочинців виглядає принизливою для нації загалом.



Не час Європі «грати» у подвійні стандарти. Відтінки залишилися у минулому. Довоєнному. Зараз є тільки чорне та біле. Більшість європейців, і простих і повноважних, чітко визначили, на чиєму боці вони знаходяться. На боці свободи та справедливості. Тобто на стороні України!



А тим, хто неспроможний відрізнити чорне від білого, єдина порада: або просто не заважайте, або прочитайте щоденник восьмирічного хлопчика з Маріуполя. Якщо і це не допоможе – чемодан, вокзал, росія.



Можливо для того, щоб зрозуміти, яке воно, справжнє Зло, вам потрібно опинитися в його осередку. Можливо, там ви знайдете свої «компроміси», яких так прагнете.