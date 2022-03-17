Генезис доктрини Клаузевіца

11:54 21 жовтня Київ, Україна

«Непохитна і легендарна...

Народилася ти під прапором червоним

У вісімнадцятому грізному році»

(Слова з «Пісні про Радянську Армію»)

Сьогодні мова піде про першого заступника міністра, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, Герасимова Валерія Васильовича.

Послужний список генерала Герасимова може бути зразком практично для всього командного складу не тільки російської армії, але й армій інших держав:

1977 - лейтенант

1979 рік - старший лейтенант (два роки між званнями)

1981 - капітан (два роки між званнями)

1984 року - майор (три роки між званнями)

1987 рік - підполковник (три роки між званнями)

1992 рік - полковник (п'ять років між званнями)

1994 рік - гвардії генерал-майор (два роки між званнями)

2002 рік - генерал-лейтенант (вісім років між званнями)

2005 рік - генерал-полковник (три роки між званнями)

2013 рік - генерал армії (вісім років між званнями)

Той, хто служив в армії офіцером, тобто кадровий військовий, знає, як іноді важко отримати наступне звання; адже для цього потрібно мати не тільки вислугу років, а й відповідну вищу вільну посаду. Часто вислуга є, а вільної посади немає, ось і пересиджує офіцер на своєму посту зайві два-три і більше років. А не дай Боже ще одна затримка - і вже не видно офіцерові звання полковника, тому що вік вийшов, і треба йти на пенсію.

І вчився генерал Герасимов, як то кажуть, на заздрість іншим. 1971-1973 - Казанське Суворівське військове училище (закінчив з відзнакою); 1973-1977 - Казанське вище танкове командне училище (закінчив із золотою медаллю) 1984-1987 - Військова академія бронетанкових військ (закінчив з відзнакою); 1995-1997 - Військова академія Генерального штабу Збройних Сил РФ.

І з нагородами у пана Герасимова все гаразд. Нагороджений вісьмома російськими і п'ятьма закордонними орденами, а також сімнадцятьма російськими медалями; має звання «Заслужений військовий фахівець РФ».

Отже, готували Герасимова, як у фільмі «Офіцери», Батьківщину захищати, а що ж вийшло насправді?

Коли новий міністр оборони Сергій Шойгу в 2012 році представляв Герасимова на посаду начальника Генерального штабу РФ, ось що сказав Герасимов Президенту Путіну:

Вважаю, що вся діяльність Генерального штабу повинна бути спрямована на досягнення однієї головної мети - це підтримка боєздатності Збройних Сил в такому стані, що гарантує виконання всіх покладених на Збройні Сили завдань. І буду робити все від мене залежне для досягнення цієї мети.

Слова начебто і гідні воїна, але що ховалося за цими словами?

А ховалося за ними обличчя людиноненависника, ката і ще й брехуна.