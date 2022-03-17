Генезис доктрини Клаузевіца

«Непохитна і легендарна...
Народилася ти під прапором червоним
У вісімнадцятому грізному році»
(Слова з «Пісні про Радянську Армію»)
Сьогодні мова піде про першого заступника міністра, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, Герасимова Валерія Васильовича.
Послужний список генерала Герасимова може бути зразком практично для всього командного складу не тільки російської армії, але й армій інших держав:
1977 - лейтенант
1979 рік - старший лейтенант (два роки між званнями)
1981 - капітан (два роки між званнями)
1984 року - майор (три роки між званнями)
1987 рік - підполковник (три роки між званнями)
1992 рік - полковник (п'ять років між званнями)
1994 рік - гвардії генерал-майор (два роки між званнями)
2002 рік - генерал-лейтенант (вісім років між званнями)
2005 рік - генерал-полковник (три роки між званнями)
2013 рік - генерал армії (вісім років між званнями)
Той, хто служив в армії офіцером, тобто кадровий військовий, знає, як іноді важко отримати наступне звання; адже для цього потрібно мати не тільки вислугу років, а й відповідну вищу вільну посаду. Часто вислуга є, а вільної посади немає, ось і пересиджує офіцер на своєму посту зайві два-три і більше років. А не дай Боже ще одна затримка - і вже не видно офіцерові звання полковника, тому що вік вийшов, і треба йти на пенсію.
І вчився генерал Герасимов, як то кажуть, на заздрість іншим. 1971-1973 - Казанське Суворівське військове училище (закінчив з відзнакою); 1973-1977 - Казанське вище танкове командне училище (закінчив із золотою медаллю) 1984-1987 - Військова академія бронетанкових військ (закінчив з відзнакою); 1995-1997 - Військова академія Генерального штабу Збройних Сил РФ.
І з нагородами у пана Герасимова все гаразд. Нагороджений вісьмома російськими і п'ятьма закордонними орденами, а також сімнадцятьма російськими медалями; має звання «Заслужений військовий фахівець РФ».
Отже, готували Герасимова, як у фільмі «Офіцери», Батьківщину захищати, а що ж вийшло насправді?
Коли новий міністр оборони Сергій Шойгу в 2012 році представляв Герасимова на посаду начальника Генерального штабу РФ, ось що сказав Герасимов Президенту Путіну:
Вважаю, що вся діяльність Генерального штабу повинна бути спрямована на досягнення однієї головної мети - це підтримка боєздатності Збройних Сил в такому стані, що гарантує виконання всіх покладених на Збройні Сили завдань. І буду робити все від мене залежне для досягнення цієї мети.
Слова начебто і гідні воїна, але що ховалося за цими словами?
А ховалося за ними обличчя людиноненависника, ката і ще й брехуна.
На думку багатьох закордонних військових фахівців Герасимов вважається творцем так званої «доктрини Герасимова», яка лягла в основу російської концепції війни нового покоління.
Доктрина переосмислює сучасне поняття міждержавного конфлікту і ставить військові дії в один ряд з так званими «нелінійними бойовими діями» - невійськовими методами і засобами досягнення потрібних стратегічних і геополітичних результатів: явною і таємною дипломатією, економічним тиском, завоюванням симпатій місцевого населення тощо.
Введене Карлом Клаузевіцем визначення «війни як продовження політики, але іншими засобами», яке вважалося непорушним протягом останніх століть, вже не застосовується в рамках доктрини Герасимова, тому що вона розглядає не війну як продовження політики, а політику як продовження війни.
Доктрина передбачає співвідношення військових і невійськових дій як 4:1.
Військові дії
- військові заходи стратегічного стримування;
- стратегічне розгортання;
- ведення військових дій;
- миротворчі операції.
Невійськові дії
- формування коаліцій і союзів;
- політичний і дипломатичний тиск;
- економічні санкції;
- економічна блокада
- розрив дипломатичних відносин;
- формування політичної опозиції;
- дії опозиційних сил;
- переведення економіки країни, яка протистоїть Росії, на військові рейки;
- пошук засобів врегулювання конфлікту;
- зміна політичного керівництва країни, яка протистоїть Росії;
- проведення комплексу заходів щодо зменшення напруженості у відносинах після зміни політичного керівництва.
Доктрина стала відомою після її публікації в лютому 2013 року і наступних дій Росії щодо України, які повністю збігаються з тезами цієї доктрини. Тобто, війна нового покоління вперше була випробувана саме на Україні, на «братському народі», який, на думку російських ЗМІ, аж горить бажанням влитися в нову імперію, і влився б, якби цьому не заважали б узурпатори влади. Але не тільки Україна відчула всю красу доктрини, але і США, вимушено констатують в Пентагоні.
Отже, Путін знайшов ту людину, яка повністю поділяє його імперські устремління і для цього переступає через тисячі трупів. Зокрема, Герасимова вважають безпосередньо причетним до завезення на територію України ЗРК «Бук», а ще причетним до пуску ракети, яка збила літак Боїнг-777 рейсу МН-17.
Герасимов - організатор військової операції Росії в Сирії, яка почалася у вересні 2015 року. За «мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку», в травні 2016 був удостоєний звання Героя Російської Федерації закритим указом президента Росії.
Присвоюючи Герасимову це високе звання, Путін порушив затверджене ще в 1992 році Положення про звання Героя РФ, в якому зазначено, що «Звання Героя Російської Федерації присвоюється за заслуги перед державою і народом, пов'язані зі звершенням героїчно подвигу». Що ж такого секретного було в подвигу генерала Герасимова? Може, той подвиг був не таким вже й героїчним?
Але була від того подвигу хоч якась користь для російського народу? А може, цього подвигу взагалі не було?
Звання Героя РФ Герасимов отримав як слухняний інструмент в руках божевільного "гравця долями народів».
Запам'ятайте обличчя цієї людини.
Він є одним з найбільших військових злочинців XXI століття, і він повинен бути засуджений міжнародним трибуналом за вбивство всіх чоловіків, жінок, дітей, які стали жертвами його доктрини, його незадоволених амбіцій полководця і стратега.
Ні, він точно не стане захищати ні чужоземні народи, ні власний народ. Високі помисли і діяння властиві вбивцям.
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