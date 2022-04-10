Десь між Гватемалою і Лаосом

16:30 12 липня Київ, Україна

Незважаючи на те, що за інформацією «довічного гаранта», яку він на «повному серйозі» оприлюднив під час своєї щорічної Прямої лінії 30 червня, пільгову іпотеку отримали 500 мільйонів(!!!) громадян, справи у росіян ідуть дедалі гірше.

Прямо в день прямої лінії президента, де Путін говорив про інфляцію в 5,9 або 6%, Росстат опублікував інформацію про зростання цін за останній тиждень 22-28 червня. З’ясувалося, що про ніякі 6% мова вже не йде. Інфляція підскочила вдвічі! За тиждень ціни зросли на 0,23%, що в перерахунку на річні темпи зростання становить 12,7%. Попередній тиждень: 0,12% і 6,4% річних.

Темпи занепаду путінської Росії вражають. З 2020 року кількість шкіл в Росії зменшилась з 68100 до 40800. Більш ніж у два рази стало менше лікарень: було 10700, стало 5700.

Практично у три рази зросла кількість аварійного житла: з 9.5 млн кв. м у 2000 році до 25.5 млн кв. м у 2021 році.

Зате в двічі зросла кількість чиновницького апарату: у 2000 році «біля корита» було 1 161 500, стало - 2 157 900 чиновників усіх рангів. Практично один чиновник на 60 простих мешканців країни! А кількість офіційних мільярдерів зросла, за різними даними, від 104 до 117 разів. Тобто у 2000 році не було ні одного, а у 2021 - більше сотні!

Зрозуміло, що в країні, яка за рівнем життя в 2021 році знаходиться на 90 місці серед 142 країн світу, між Гватемалою і Лаосом, а катастрофічний спад виробництва визнає навіть офіційна статистика, мільярдери «плодяться» завдяки десяткам мільйонів тих, хто знаходиться «на межі», або вже «поза межею» бідності. Схоже, що саме на таких, «простих та бідних», і була розрахована чергова Пряма лінія Путіна.

Неспроможність президента РФ до ефективного управління країною призвела до повного управлінського краху. Пишатися нічим. Тому, для того що б приховати хоч якось свою безпорадність, «довічний» публічно переймається тими питаннями, які повинен вирішувати управлінський менеджер найнижчої ланки. Дах дитячого садочку, зупинка транспорту… бла… бла… бла… Дивіться люди! Ви хоч і бідні та занедбані, але Цар з вами. З кожним із вас!

«Путіну потрібно це бідне населення, щоб показати, що він незамінний. Тільки він може полагодити дах і провести газ. Решта інститутів не працюють. Путін зацікавлений в збереженні бідності», - так за результатами Прямої лінії процитувало політолога Андрія Колесникова видання The Washington Post.

В цілому, Пряма лінія «дає президенту шанс показати, що він головний, управляє найдрібнішими аспектами безлічі питань і стурбований добробутом звичайних росіян. Це також дозволяє йому звинувачувати в проблемах людей чиновників нижчого рівня, вважаючи себе рятівником простих громадян», коментує пряму лінію видання The New York Times.

Така реакція західних ЗМІ є цілком об’єктивною. Це визнають навіть прості росіяни. Ті, які ще десять років тому стали б на захист свого президента та звинуватили б західних журналістів у упередженості та провокаціях проти Путіна. Всі вже зрозуміли, що Путін неспроможний ефективно керувати країною. Гучні обіцянки президента, за якими йдуть лише постійні економічні, соціальні, політичні та міжнародні «провали» призвели до критичної втрати довіри до «гаранта». Як і до всієї сучасної влади Росії в цілому.

Податками на худобу та ціною на моркву, як би ці питання не турбували декого з пересічних росіян, жоден поважаючий себе гарант конституції не повинен займатися. Це популізм чистої води і профанація президентських повноважень у будь-якій країні. Але – не в Росії. Для неї – це нова норма життя. Життя, яке стрімко котиться у прірву за допомогою недолугої зовнішньої та внутрішньої політики вкінець схибнутого керівництва. Якому залишилося лише сором’язливо замовчувати знищення в країні несистемної опозиції та вільних ЗМІ, розмірковувати з приводу можливого знищення есмінця HMS Defender та практично чотири години переливати із пустого в порожнє з приводу того, хто повинен платити за підключення власності до газової інфраструктури. І намагатися зняти з себе відповідальність за примусову вакцинацію населення з непрогнозованими наслідками.

Така пустопорожня Пряма лінія з Путіним не виправила ситуацію. Формат «не зайшов» внутрішньому російському споживачеві, оскільки прямо не відповів на актуальні питання росіян.