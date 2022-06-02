Де обіцяне?!

21:03 01 червня Київ, Україна





Маючи практично паритет у «живій силі» з ворогом, українські Збройні Сили, на жаль, поступаються йому у технічних засобах ведення війни. Бракує важкої зброї, яка дозволила б потужним наступом знищити окупанта та звільнити тимчасово захоплені території України.



Тому Україна змушена чекати на обіцяні міжнародними партнерами постачання важкого наступального озброєння, намагаючись руйнувати військові плани ворога і стримуючи його від подальшого просування вглиб території України.



Головне завдання, яке зараз стоїть перед командуванням Збройних Сил України – максимально зберегти життя своїх воїнів. У жодному разі зараз не потрібно перемагати «за всяку ціну». Настане час, і ми обов'язково повернемо в Україну ті містечка та селища, які зараз змушені залишити! Потрібно трохи почекати, поки колективний Захід до кінця зрозуміє рівень російської загрози всьому живому на планеті і зламає опір окремих політиків, які або вагаються, або бояться надавати Україні потужну нову зброю.



Росія прикладає максимум зусиль з метою внесення протиріч у єдину консолідовану антипутінську позицію країн світової демократії. У хід йде нафтогазова «голка», на яку кремль уже давно «підсадив» більшість європейських країн. Активно використовується шантаж можливістю Світової продовольчої кризи, яка провокується москвою через блокаду українських морських портів.



Це потужні та зрозумілі кожному «козирі на руках» путінської влади, за допомогою яких росії поки що вдається певним чином стримувати таку необхідну для України військову допомогу міжнародного суспільства. Україна разом із партнерами шукають і обов'язково знайдуть можливість нівелювати загрози та шантаж кремлю. Цілком зрозумілі завдання, що мають своє рішення.



Набагато гірше, коли все практично залежить від конкретної особи, певного політика, який, незважаючи на гучні політичні заяви, заважає наданню повноцінної допомоги у боротьбі із спільним ворогом. Як мінімум – загальноєвропейським.







Попри консолідовану позицію Німецького Бундестагу, який підтримує надання важкого озброєння Захисникам України, все закінчується лише популістськими обіцянками. Чим так міцно «тримає» Шольца кремль, що той у будь-який спосіб намагається «не прогнівити» путіна?



Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, яка, можливо, дає відповідь на це запитання.

Усі вже практично забули про величезний фінансовий скандал, що трапився навколо банкрутства фінансової компанії Wireсard, яка змогла «домалювати» у свої фінансові звіти 1,9 мільярда євро. Багато років компанія обманювала аудиторів, зокрема, й фінансового регулятора Німеччини BaFin, який у прямому підпорядкуванні Міністерства фінансів. А міністром фінансів на той час був Олаф Шольц.



У парламентському розслідуванні фінансового скандалу про шахрайство та банкрутство Wirecard свідками виступали як колишній канцлер ФРН Ангела Меркель, так і її тодішній заступник та голова Мінфіну Олаф Шольц. Обидва відмовилися взяти на себе політичну відповідальність за найповоєнніший фінансовий скандал Німеччини, який коштував акціонерам не менше 20 мільярдів євро - стільки коштувала Wirecard до банкрутства.



Чи за «просто так» заплющувало очі Міністерство фінансів на брудні обороти Wireсard? Прямих доказів можливої причетності до махінацій пана Шольца німецьке правосуддя не має. Але на цьому історія не закінчується.



Один з провідних менеджерів Wireсard, колишній головний операційний директор системи платежів Ян Марсалек, виявився шпигуном ГРУ і в розпал скандалу зміг втекти в росію, прихопивши з собою практично весь архів Wireсard, в якому зберігалася конфіденційна інформація щодо будь-яких «чутливих» виплат. Тобто, великі гроші, які витрачала Wireсard на свої потреби. У тому числі – лобіювання та захист власних інтересів.



Тепер німецька преса висуває версію, що «дивна» поведінка Шольца щодо стримування допомоги Україні може пояснюватися тим, що кремль тримає цей архів при собі. І на руках у путіна могли виявитися факти, що підтверджують «небезкористість» тодішнього міністра фінансів Шольца у справі Wireсard. Наразі на Донбасі вирішується можливий подальший перебіг подій у протистоянні українських захисників та нахабного ворога, який 24 лютого увірвався на нашу землю. Якби йшлося тільки про мужність і самопожертву, то Україна вже давно б очистилася від окупантів, вигнавши залишки напівзнищеного загарбника за межі своїх суверенних кордонів.Маючи практично паритет у «живій силі» з ворогом, українські Збройні Сили, на жаль, поступаються йому у технічних засобах ведення війни. Бракує важкої зброї, яка дозволила б потужним наступом знищити окупанта та звільнити тимчасово захоплені території України.Тому Україна змушена чекати на обіцяні міжнародними партнерами постачання важкого наступального озброєння, намагаючись руйнувати військові плани ворога і стримуючи його від подальшого просування вглиб території України.Головне завдання, яке зараз стоїть перед командуванням Збройних Сил України – максимально зберегти життя своїх воїнів. У жодному разі зараз не потрібно перемагати «за всяку ціну». Настане час, і ми обов'язково повернемо в Україну ті містечка та селища, які зараз змушені залишити! Потрібно трохи почекати, поки колективний Захід до кінця зрозуміє рівень російської загрози всьому живому на планеті і зламає опір окремих політиків, які або вагаються, або бояться надавати Україні потужну нову зброю.Росія прикладає максимум зусиль з метою внесення протиріч у єдину консолідовану антипутінську позицію країн світової демократії. У хід йде нафтогазова «голка», на яку кремль уже давно «підсадив» більшість європейських країн. Активно використовується шантаж можливістю Світової продовольчої кризи, яка провокується москвою через блокаду українських морських портів.Це потужні та зрозумілі кожному «козирі на руках» путінської влади, за допомогою яких росії поки що вдається певним чином стримувати таку необхідну для України військову допомогу міжнародного суспільства. Україна разом із партнерами шукають і обов'язково знайдуть можливість нівелювати загрози та шантаж кремлю. Цілком зрозумілі завдання, що мають своє рішення.Набагато гірше, коли все практично залежить від конкретної особи, певного політика, який, незважаючи на гучні політичні заяви, заважає наданню повноцінної допомоги у боротьбі із спільним ворогом. Як мінімум – загальноєвропейським. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Україну поставлено 100 тис. ручних гранат, понад 5 тис. протитанкових мін. Дякую! Але це саме те, чого так потребує Україна? Як за допомогою одних ручних гранат перейти у сильний наступ? Відповідь очевидна – ніяк. А постачання важкого озброєння завдяки пану канцлеру постійно відкладаються або зовсім виключаються.Попри консолідовану позицію Німецького Бундестагу, який підтримує надання важкого озброєння Захисникам України, все закінчується лише популістськими обіцянками. Чим так міцно «тримає» Шольца кремль, що той у будь-який спосіб намагається «не прогнівити» путіна?Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, яка, можливо, дає відповідь на це запитання.Усі вже практично забули про величезний фінансовий скандал, що трапився навколо банкрутства фінансової компанії Wireсard, яка змогла «домалювати» у свої фінансові звіти 1,9 мільярда євро. Багато років компанія обманювала аудиторів, зокрема, й фінансового регулятора Німеччини BaFin, який у прямому підпорядкуванні Міністерства фінансів. А міністром фінансів на той час був Олаф Шольц.У парламентському розслідуванні фінансового скандалу про шахрайство та банкрутство Wirecard свідками виступали як колишній канцлер ФРН Ангела Меркель, так і її тодішній заступник та голова Мінфіну Олаф Шольц. Обидва відмовилися взяти на себе політичну відповідальність за найповоєнніший фінансовий скандал Німеччини, який коштував акціонерам не менше 20 мільярдів євро - стільки коштувала Wirecard до банкрутства.Чи за «просто так» заплющувало очі Міністерство фінансів на брудні обороти Wireсard? Прямих доказів можливої причетності до махінацій пана Шольца німецьке правосуддя не має. Але на цьому історія не закінчується.Один з провідних менеджерів Wireсard, колишній головний операційний директор системи платежів Ян Марсалек, виявився шпигуном ГРУ і в розпал скандалу зміг втекти в росію, прихопивши з собою практично весь архів Wireсard, в якому зберігалася конфіденційна інформація щодо будь-яких «чутливих» виплат. Тобто, великі гроші, які витрачала Wireсard на свої потреби. У тому числі – лобіювання та захист власних інтересів.Тепер німецька преса висуває версію, що «дивна» поведінка Шольца щодо стримування допомоги Україні може пояснюватися тим, що кремль тримає цей архів при собі. І на руках у путіна могли виявитися факти, що підтверджують «небезкористість» тодішнього міністра фінансів Шольца у справі Wireсard.

Чи вірна ця інформація і чи мають підстави такі міркування, покаже час. Але на всі 100 відсотків незрозуміла поведінка канцлера Німеччини, який практично намагається захищати путінську росію від прискорення нищівної поразки, змушує реально підозрювати наявність у путіна потужних «важелів впливу» на одного окремого європейського лідера.



Від якого, на жаль, суттєво залежить перебіг подій, у тому числі й на Донбасі, захисникам якого так не вистачає обіцяної паном Шольцом допомоги важким озброєнням!