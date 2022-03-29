18:53 25 березня Київ, Україна

Надзвичайна «м’якість» позиції деяких європейських країн по відношенню до «осередку зла»-Росії зумовлена, в першу чергу, небажанням поринути у «полум’я війни» з доволі непередбачуваними наслідками та намаганням зберегти хоча б видимість сучасного спокійного та ситого життя.

Росія міцно тримає «на короткому повідку» Європу відвертими погрозами застосування ядерної зброї безумцями Кремля проти деяких європейських країн. Та навіть не можливість «ядерного Апокаліпсису» стримує більшість країн від більш рішучих дій. Нафто-газова «голка», на яку Москва вже давно «насадила» економіку Європи, міцно стримує її від відкритої військової підтримки України у війні з Росією.

«Газова війна» Росії проти Європи виходить на новий рівень. У відповідь на міжнародні економічні санкції, Кремль вирішив запровадити свої, небезпечні для європейської економіки, контр міри. 24 березня Путін дав розпорядження «Газпрому» перевести усі розрахунки за «блакитне паливо» з європейськими споживачами на рублі.

Рішення щодо газу стало відповіддю Путіна на заморожування резервів російського Центробанку в Європі на суму понад 300 млрд доларів. Як заявив Путін, «колективний Захід, заморожуванням російських резервів оголосив дефолт перед Росією і підвів межу під надійністю своїх валют».

З одного боку, таке рішення Кремля може лише прискорити введення тотального ембарго на ввезення російських енергетичних товарів. Та «енергетична голка» настільки міцно засіла у «тілі» Європи, що це може змусити окремі країни виходити на російські торги з метою купівлі рубля для розрахунків. Що, безумовно, закріпить «позиції» рубля на деякий час.

Більшість європейських країн очікують подальшого розвитку подій. Німеччина, Австрія та Угорщина виступають проти припинення закупівель російських енергоресурсів. Максимум Європа може потягнути час до червня, потім потрібно на повну закачувати газ у підземні сховища, інакше є ризик зриву підготовки до наступного опалювального сезону.

Тому зараз європейці чекатимуть, хто здригнеться першим, і заплатить Росії в рублях, потім можуть запустити різні посередницькі схеми, які призведуть до ще більшого удорожчання газу. Скоріше за все, саме Угорщина, як найбільш прихильна до Кремля країна Європи, перша розрахується грошовою одиницею Росії за «блакитне паливо».

Байден пообіцяв забезпечити країни Європейського союзу такими обсягами газу, які дозволили б їм повністю відмовитися від закупівель російського блакитного палива «задовго до 2030 року». Але це справа не на завтра.

Потрібно мінімум 1-2 роки, щоб Європа змогла «злізти з голки» та компенсувати російські поставки за рахунок інших постачальників.

Українська влада закликає європейців не вестись на вимоги Путіна. «Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати російським вбивати українців іншою», - написав Глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

Та вже зрозуміло, що Європа схильна до спостерігання за подальшим розвитком ситуації для прийняття остаточного рішення. Тобто, вона схильна «купити» внутрішній енергетичний спокій за кров та страждання українського народу.

Позиція деяких країн цілком зрозуміла. Але як бути Україні та українцям, які саме зараз, ціною свого життя, захищають всю Європу від навали російських агресорів? Адже саме від України зараз залежить безпека, в тому числі і енергетична, тієї самої Німеччини чи Угорщини?

Сам факт незалежного існування європейських країн знаходиться зараз під загрозою.