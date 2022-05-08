Фейк навіть в дрібницях

12:34 05 серпня Київ, Україна

На початку липня Євгену Пригожину виповнилося 60 років. Ювілей… Але «кухар Путіна» так і не дочекався привітань від свого «боса». Пригожин чим дальше – тим більше стає токсичним для влади Кремля. Але, поки що він потрібен Путіну.

Незважаючи на те, що Пригожин постійно відхрещується від всього, що пов’язано з ПВК Вагнера, всім вже давно зрозуміло, що саме Пригожину належить ця, заборонена законом РФ, приватна військова компанія. Тому саме Пригожин відповідає за всі ті злочини, які «прославили» ПВК Вагнера по всьому світу.

В кінці березня цього року експерти ООН оприлюднили звіт, в якому російські найманці з «ПВК Вагнера» звинувачуються в «серйозних порушеннях прав людини» в ЦАР, в тому числі у позасудових стратах, тортурах, насильницькому переміщенні цивільного населення.

На початку травня журналісти RFI Флоранс Моріс і Шарлот Коссе опублікували розслідування, зроблене на основі ексклюзивного доступу до конфіденційних документів, а також на свідченнях жертв, які говорять про причетність співробітників російських ПВК до позасудових страт, арештів, тортур, грабежів і зґвалтувань в ЦАР.

Навіть перші особи провідних європейських країн вже дають власну негативну оцінку діям пригожинської ПВК. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президент Центральноафриканської республіки (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера є «заручником групи Вагнера», яка «захоплює шахти і разом з ними політичну систему» країни. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, опублікованому 30 травня.

Інтервю Макрона вийшло вже після прем’єрного показу російського фільму «Турист», знятого на кошти Пригожина. На думку замовника та авторів, кінокартина повинна була «обілити» образ російського найманця в очах російської та іноземної аудиторії. Але, вочевидь, Макрон цього «кіна» не бачив. Тим більше, що дивитися там особливо і нічого…

Незважаючи на гучні промоакції та анонси «нового російського блокбастеру», «знятого на оригінальних натурах ЦАР за участі справжніх найманців та місцевих жителів», кіно вийшло звичайною бла-бла-патріотичною кремлівською агіткою, про «нелегку долю справжніх чоловіків – захисників справедливості та демократії».

Справедливість та демократія – ну це прямо стовідсотково про ПВК Вагнера та, взагалі, про кремлівську владу. Не допомогло цьому "кіну» навіть те, що перший показ пригожинського «кіношедевру» відбувся в ЦАР на три дні раніше прем’єрного показу по НТВ. До речі, фільм «Турист» був показаний по НТВ на комерційній основі, тобто «на правах реклами». На кошти того ж самого Пригожина. А права на кінострічку отримало ТОВ «Аурум». Ця компанія, за офіційними даними, на 100% належить знову ж таки Євгену Пригожину.

«Честность режиссера, правдивая игра актеров, открытость, внимание к деталям, к истории и времени рождает настоящие фильмы, которые показывают жизнь и события, в которые веришь, переживаешь не как сторонний зритель, но как участник событий. Именно таким, по мнению кинокритиков, и должен быть качественный кинематограф». Саме таку «хвалебну» рецензію кінострічка отримала від відомого кінокритика Антона Доліна. Та згодом з’ясувалося, що вказаний автором статті Антон Долін ніякого відношення до цієї проплаченої писанини не має. Про що він і виклав пост на своїй сторінці у ФБ. Схоже на те, що фейкороби Пригожина не розуміли, що є вірогідність того, що справжній Долін прочитає «свою власну» статтю. Після поста реального Доліна зі статті прибрали його ім'я і поставили інше - Антона Дорожкіна. Тепер же там і зовсім значиться просто «Автор».

«Кіна не вийшло». Як не вийшло й натягти овечу шкіру на кровожерливого вовка. Бо це «кіно» не затьмарило собою справжніх кіноісторій про злочини нелюдей з ПВК Вагнера, які ті знімали самі про себе.

Наприклад, усім відома «кувалда», яка стала таким собі «мемом» серед вагнерівців. У 2017 році в інтернеті з'явилося відео, на якому четверо найманців ПВК Вагнера жорстоко б'ють сирійця кувалдою, відпилюють йому голову а труп спалюють під музику. Ось такі вони, справжні «туристи».