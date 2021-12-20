Фантомні болі, або «невидимі» військові частини Росії

Зона 51, Ларедо (штат Техас), Роусвелл (штат Огайо), військова частина ГРУ №29155 (Москва, Північне Ізмайлово), Бермудський трикутник ... Що об'єднує ці, такі різні за географією та головним сюжетів, назв і місць? Таємниця. Ні, не так, ТАЄМНИЦЯ! З усіх великих літер. Про цих таємничих місцях більшість знає вже багато десятиліть. Про всі, крім в / ч 29155, інформація, про яку з'явилася в публічному просторі не так давно. За великим рахунком, ні Зона 51, ні трикутники, ні штати якось, як кажуть, особливо «Не торкає». Існують чи ні космічні тарілки і прибульці поки тема для фантастів і ніяк не впливає на розвиток світової спільноти і окремих країн. Зовсім інша справа - таємнича військова частина в серці Імперії Росія.

«Прогнутися світ під себе»! Не такий вже й поганий гасло. Все залежить від того, яким чином «прогинати». Росія намагається це робити самим підлим і страшним способом. Вбивства і дестабілізація ситуації в країнах по всьому світу - саме для цієї мети і існує «простий тренувальний табір» в / ч 29155. Це підрозділ ГРУ причетну до «кампанії по дестабілізації» в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спробі держперевороту в Чорногорії і отруєння сім'ї Скрипаля в британському Солсбері.

Головна мета цього підрозділу - дестабілізація ситуації в Європі.

Незважаючи на те, що за заявами офіційного Кремля в / ч 29155 взагалі не існує, російське міністерство оборони виписало заохочення підрозділу 29155 за «особливі досягнення у військовій службі». Відомо, що такі заохочення в історії ЗС Росії отримували і ще деякі «неіснуючі» підрозділи. Наприклад, в / ч 74455, так званий «хакерський корпус», який підозрюють у втручанні в президентські вибори в США в 2016 році, підрозділ 99450, яке, ймовірно, було задіяно в операції по анексії Криму в 2014 році.

Неіснуючі підрозділу з неіснуючими офіцерами, фахівцями з убивств і терористичним актам. Такі «легіони смерті», як у фантастичному кіно. Цікаво, де беруть автори свої сюжети для таких кінострічок? Можливо саме в Росії? Тому що все, що стосується підрозділу 29155 і його службовців так і проситься на екран. Практично повна відсутність реальних фотографій, затерті «цифрові сліди» існування, позначки про «загибелі» і державні нагороди без внесення в публічні «нагородні листи». Це все про них. Командир підрозділу, генерал-майор Андрій Авер'янов, розвідник Анатолій Чепіга (він же Руслан Бошіров), розвідник Олександр Мишкін (він же Олександр Петров). Двох останніх влада Великобританії вважають виконавцями отруєння Скрипаля. Десятки, якщо не сотні, «неіснуючих» людей подорожують за чужими паспортами Європою і Америкою в пошуку нових жертв і можливостей задовольнити імперські амбіції Кремля. І вони знаходять свої цілі. Європейські розвідки оцінили масштаби реальної загрози від таких «відвідувань» для своїх країн і для демократичного світу в цілому.

Той же генерал Авер'янов, за інформацією, отриманою за допомогою GetContact, в телефонних книгах інших абонентів записаний як «Сенеж», «Андрій Авер'янов» і «Андрій Крим». В Сенеж розташована в / ч 99450, ті ж «зелені чоловічки» Криму. Поєднання таких ників абонента Авер'янова говорить сама за себе. Ці люди роблять брудні справи, виконують криваві замовлення Кремля. Зрозуміло, що вони - лише «зброю в руках Москви». І відповідальність за такі дії «зброї» цілком і повністю лежить на Безсмертного Керівника і його прибічників, які вже загралися імперськими амбіціями і повністю втратили зв'язок з реальністю. Але чи вистачить волі Європі або Америці покласти край таким діям Кремля? Може крах Імперії почнеться в Хабаровську?