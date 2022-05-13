Фантазії божевільного

20:04 12 травня Київ, Україна





Спротив місцевого населення та його чітка позиція з приводу того, що «Херсон – це Україна», не залишає місця для будь-якого, навіть фантазійного, «добровільного волевиявлення».



Для виправдання в очах росіян своєї безглуздої агресії путіну конче потрібне бодай якесь «досягнення». Тому загроза приєднань тимчасово окупованих територій до



Гауляйтер Херсона Стремоусов в черговий раз підтвердив, що регіон має намір звернутися до путіна з проханням увійти до складу росії. «Терміни підготовки звернення наразі не позначені. Але це питання не найближчих днів, а найближчої перспективи. Як тільки ми завершимо всі інтеграційні процеси і будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном російської федерації, то відразу звернемося до президента росії», – сказав зрадник.



Путін повинен розуміти, що будь-які спроби «приєднання» суверенних українських територій поставлять хрест на можливості будь-яких перемовин. Для диктатора, що звик залишати собі шпарини у будь-якій ситуації, це суттєво зменшить «оперативний простір» для його злочинних задумів.



Та необхідність «подати перемогу» внутрішньому споживачеві може перевісити ризики унеможливлення дипломатичного вирішення питання завершення війни. Тим паче, що так звана «влада» окупованих територій по першому запиту кремля надасть усі необхідні «юридичні підтвердження намірів» про поєднання з рф.



У кремлі вже зрозуміли неможливість подальшого «переможного» просування. Українська армія, яка змогла ворога зупинити на початку агресії, вже практично готова гнати «під три чорти» окупанта зі своєї землі. Наближається час початку наступу Збройних сил України на всіх напрямках.



Знекровлена та побита російська армія потребує нового «гарматного м’яса». Але оголосити «тотальну мобілізацію» для «спецоперації» путін не наважується із цілком зрозумілих причин. Зовсім інша справа буде, коли путін оголосить про приєднання ЛНР/ДНР та Херсонщини до росії. Це надасть йому можливість у разі наступу України стверджувати, що росія захищає власні землі, оголосити війну Україні та провести тотальну мобілізацію.



Зрозуміло, що з точки зору міжнародного права такі наміри путіна є абсолютно нікчемними і Україна та світова спільнота ніколи не визнають таку анексію української території. Та навіженого диктатора це не зупинить. Кремлівська хвороблива ідея проголосити територію окупованої української Херсонщини фейковою «народною республікою» з тріском провалилася. Незважаючи на всі намагання окупантів «натягнути сову на глобус» та провести так званий «референдум вільного волевиявлення», ситуація на Херсонщині дуже далека від омріяної кремлем.Спротив місцевого населення та його чітка позиція з приводу того, що «Херсон – це Україна», не залишає місця для будь-якого, навіть фантазійного, «добровільного волевиявлення».Для виправдання в очах росіян своєї безглуздої агресії путіну конче потрібне бодай якесь «досягнення». Тому загроза приєднань тимчасово окупованих територій до рф є абсолютно реальною.Гауляйтер Херсона Стремоусов в черговий раз підтвердив, що регіон має намір звернутися до путіна з проханням увійти до складу росії. «Терміни підготовки звернення наразі не позначені. Але це питання не найближчих днів, а найближчої перспективи. Як тільки ми завершимо всі інтеграційні процеси і будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном російської федерації, то відразу звернемося до президента росії», – сказав зрадник.Путін повинен розуміти, що будь-які спроби «приєднання» суверенних українських територій поставлять хрест на можливості будь-яких перемовин. Для диктатора, що звик залишати собі шпарини у будь-якій ситуації, це суттєво зменшить «оперативний простір» для його злочинних задумів.Та необхідність «подати перемогу» внутрішньому споживачеві може перевісити ризики унеможливлення дипломатичного вирішення питання завершення війни. Тим паче, що так звана «влада» окупованих територій по першому запиту кремля надасть усі необхідні «юридичні підтвердження намірів» про поєднання з рф.У кремлі вже зрозуміли неможливість подальшого «переможного» просування. Українська армія, яка змогла ворога зупинити на початку агресії, вже практично готова гнати «під три чорти» окупанта зі своєї землі. Наближається час початку наступу Збройних сил України на всіх напрямках.Знекровлена та побита російська армія потребує нового «гарматного м’яса». Але оголосити «тотальну мобілізацію» для «спецоперації» путін не наважується із цілком зрозумілих причин. Зовсім інша справа буде, коли путін оголосить про приєднання ЛНР/ДНР та Херсонщини до росії. Це надасть йому можливість у разі наступу України стверджувати, що росія захищає власні землі, оголосити війну Україні та провести тотальну мобілізацію.Зрозуміло, що з точки зору міжнародного права такі наміри путіна є абсолютно нікчемними і Україна та світова спільнота ніколи не визнають таку анексію української території. Та навіженого диктатора це не зупинить.

Єдине, що хвилює путіна – це збереження своєї влади, яка зараз тріщить по усіх швах. «Скрепні кістки», які він періодично підкидав населенню росії, закінчилися. Путін вважає, що анексія Українських територій допоможе йому підняти власний рейтинг, як це було за часів «Кримського феномену».



Та навряд чи росія готова знову наступити на ті ж самі «граблі». Вісім років окупації Криму та частини Донбасу довели навіть самим упередженим русофілам неспроможність влади кремля реалізовувати злочинні «імперські замашки». Росія і так вже проковтнула більше, ніж може собі дозволити стрімко слабшаюча «псевдоімперія» під керівництвом пристаркуватого маразматичного диктатора.



Україна «набирає хід». І її не зупинить ніяка чергова маячня путіна. Міць та Лють Збройних сил України дозволить очистити від кремлівської нечисті рідну землю незалежно від хворобливих ідей та намірів путіна.



Територіальна цілісність України обов’язково буде відновлена і на відродженій, даній нам Богом землі, знову розквітне усіма барвами життя Нація Українців.