Еволюція деградації

17:37 15 травень Київ, Україна

Путін еволюціонує. Якщо можна назвати еволюцією рух вниз, падіння. За останній рік, з жорсткого авторитарного президента, Путін перетворився на справжнього диктатора. Спочатку були різного роду обмеження, що зачіпають фундаментальні права і свободи та при цьому не передбачені жодними законами, явочним порядком вводяться по всій країні простими розчерками пера виконавчої влади. Масковий режим, рукавички, перепустки на вихід з дому, QR-коди на поїздки навіть на особистому транспорті...

Трохи згодом почався тотальний розгром несистемної опозиції, який не стримали ніякі конституційні норми. Історія з отруєнням її лідера переросла в адміністративне і кримінальне переслідування всіх мінімально причетних до опозиційних структур. На відміну від колишніх практик, тепер органи не тільки суворо карають всіх затриманих на несанкціонованих мітингах, а й приходять постфактум до виявлених їхніх учасників. При тому, що сама практика такого виявлення - по міських камерах спостереження і системах розпізнавання облич – взагалі ніяк не узаконена.

І як «вишенька на торті» - поразка в правах навіть співчуваючих. Мається на увазі законопроєкт про заборону висуватися в органи представницької влади всім, хто мали необережність хоча б разок долучитися тим чи іншим чином до діяльності якоїсь організації, визнаної іноагентом, навіть за три роки до такого визнання.

Свобода людей виходити на мітинги і демонстрації є одним із фундаментальних прав людини. Путінський режим намагається затвердити остаточну заборону на свободу зібрань. Криміналізація, тобто, прирівнювання конституційного права збиратися мирно без зброї до кримінального злочину є найважливішою ознакою диктатури. Диктатурі необхідний терор. А Путін – це диктатура

Розширення репресій завжди веде до деградації широкого кола громадських, соціальних і державних інститутів і практик.

Спроба заборонити інакомислення і публічну опозицію вимагає розширеного і превентивного політичного контролю в різних сферах життя - в освіті, науці, громадському житті, мистецтві, управлінських практиках, навіть в економічній експертизі, як не парадоксально.

Будь-які експертні рішення та прогнози виносяться лише на угоду правлячій диктатурі, часто зовсім не відображаючи реальний стан речей. При забороні нормальної політичної опозиції все життя країни починає стрімко політизуватися.

Деградація освіти і науки - найважливіша супутня, системна подія, яку розширення репресій несе з собою. Політичні чистки в вишах і установах науки і культури вже почалися. Як результат Росія отримає деградацію освіти, науки і культури. Ті працівники, які залишаться, будуть жити в умовах постійної параноїдальної підозри начальства, перевірок, заборон, обмежень. Максимальні шанси вижити будуть у гірших, а кращі повинні будуть мімікрувати в тій чи іншій мірі, щоб зберегтися.

Якщо сучасні російські суд і поліція використовуються для вигадування правопорушень, то вони гірше працюють для захисту громадян і бізнесу. Якщо газета закривається за те, що вона розкрила якісь дані про чергового корупціонера, то, значить, про наступне злодійство написано буде менше. А вкрадено, відповідно, більше. Якщо співробітники ФСБ займаються війною з політичною опозицією, то вони гірше борються з реальними загрозами безпеці країни. Якщо міністром призначають людину, яка ігнорує думку експертів, тому що йому не близькі їхні політичні погляди, то все міністерство працює гірше. І так на кожному рівні.

Масові звільнення і переслідування призведуть до ситуації, коли кожен мінус від однієї дії потрібно множити на кількість людей, яких це торкнулося. І торкнулося не тільки безпосередньо. Журналіст, який злякався написати про корупцію - це вкрадені у суспільства гроші. Чиновник, який злякався не погодитися з начальником - це додаткові втрати.

Це не емпіричні роздуми, а реальність, що підтверджується історією. СРСР 80-х років, коли КДБ на кілька років практично знищив правозахисний рух. Народ реального був наляканий, ніхто не виступав навіть проти епічного ідіотизму типу повороту сибірських річок або андроповських перевірок дотримання трудової дисципліни, коли в робочий час влаштовувалися рейди міліції по магазинах і кінотеатрах. Коли людей примушували фізично ходити на роботу. В держуправлінні життя взагалі завмерло: у країни були реальні проблеми, що постійно накопичувалися. Але посилення, навіть локальне, репресій призвело до таких катастрофічних наслідків, що потім, напевно, було вже пізно хоч щось рятувати.