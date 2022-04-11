Ще один злочин

21:30 10 квітня Київ, Україна

Під час Другої світової війни фашисти вагонами вивозили до Німеччини родючий український чорнозем. Рашистська мерзота пішла у своїх злочинах ще далі. Вони вивозять насильно наших людей, порушуючи тим самим усі можливі міжнародні норми.



Кремлівська влада, яка ніяк не може дати раду своїм землям «за МКАДом», не знайшла ніякого іншого рішення проблеми, як насильно вивезти працелюбних українців та розселити їх у депресивних районах «великої та могутньої».



До вбивств, катування, ґвалтувань та мародерства доєднався ще один військовий злочин – депортація.



Депортація цивільного населення під час збройного конфлікту або під час війни належить до грубих порушень IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Ті, хто віддає такі злочинні накази, і ті, хто ці накази виконують, несуть відповідальність за воєнні злочини. Зокрема, Міжнародний кримінальний суд за ст. 8 свого статуту має повноваження їх переслідувати.



Якщо примусова депортація проводиться в значних масштабах, тут можна говорити навіть і про склад злочинів проти людяності, тому що йдеться, по суті, про одну з форм широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення.



На сьогодні російськими окупантами з території України насильно вивезено понад 45 тисяч людей. Про це повідомила радник-уповноважений президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна під час свого брифінгу. Це страшні цифри! Людей насильно вивозять із Донецької, Харківської, Запорізької, а раніше і з Київської областей.



«Їх вивозять щодня, людей збирають у момент, коли вони приходять на пункти видачі гуманітарної допомоги або коли вони намагаються пішки вийти з міста. Людей також збирають з укриттів, де вони ховаються від обстрілів. Усіх їх вивозять у фільтраційні центри на тимчасово окуповану територію Донеччини, і вже звідти переправляють у різні райони росії», - розповіла Ломакіна.



Ще більш страшна біда на тимчасово окупованих територіях так званих ЛНР та ДНР. Кількість примусово переміщених до росії осіб вже сягає близько пів мільйона людей. Ще 18 лютого керівництво так званих ЛНР та ДНР під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку Збройних сил України оголосили про так звану «евакуацію місцевого населення», насамперед жінок і дітей, до росії. Для цього організували їхній вивіз автобусами.



На сьогодні злочинці з ЛНР та ДНР вивезли з ОРДЛО до росії більш ніж 1500 дітей. Це тільки тих, хто не мав батьків. Тому цифра може бути набагато більша. Наразі цих дітей примусово готують до усиновлення «батьками» з рф. Цей страшний злочин можна порівняти з торгівлею людьми, в даному випадку – дітьми.



Як говорять правозахисники, страшно те, що частина цих вивезених дітей потребує медичної допомоги. Наскільки якісно надається та допомога, неможливо перевірити. Свідчення, які надходять від очевидців, говорять про те, що умови тримання дітей, – жахливі. Немає нормальної медицини й харчування. Тобто діти, їхнє життя та здоров'я зараз в небезпеці.



Наразі, немає жодного механізму повернення цих дітей на батьківщину, майже немає перемовин. Україна шукає посередників у цьому вкрай важливому процесі. Росія не надає жодних можливостей забирати хоча б дітей, хоча, безумовно, треба забирати всіх!



Українці СВОЇХ у біді не покинуть! Ми обов’язково повернемо додому депортованих українців. Дорослих, старих та малих! Усіх!



А на ваги правосуддя, на чашу численних злочинів російських мерзотників, ліг ще один важкий тягар примусової депортації. За усі свої злочини путін та путінська росія обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.



Єдиний можливий справедливий вирок за усі ці злочини – смертна кара злочинців!