Епідемія психозу

13:37 22 березня Київ, Україна

Путінська Росія зламує стереотипи…

Сотні років справедливо вважалося, що психічні захворювання не заразні. За виключенням випадків масового психозу. Росія і тут знайшла «свій окремий» шлях. Як ще, окрім заразності психічної хвороби кремлівського керманича, можна пояснити те, що Росія масово втрачає розум?

Шизоафективна патологія головного злодія Світу перекинулася на мільйони простих громадян Росії, які сприймають хворобливу маячню керманича, яку віддано транслюють «в маси» засоби путінської пропаганди, за реальність. Психотична симптоматика Путіна з яскраво вираженою втратою зв’язку з реальністю та маячнею спричинила тотальну моральну катастрофу в багатомільйонній країні.

Навіть частково незалежний та не зовсім «прокремлівський» моніторинг відношення громадян Росії до військової агресії проти України демонструє значну підтримку (вище 50% за різними оцінками) злочинів окупантів на території України. Вбивства, грабіж та акти насилля над мирними українцями сприймаються більшістю громадян Росії, як «переможна хода армії-визволителя»!

Чи може психічно здорова людина отримувати насолоду від нанесення авіаударів по лікарням та дитячим садочкам? Від розстрілів з танкових гармат простих людей? Від влучання російських ракет у чергу за хлібом? Від страшної смерті матері, що закриває своїм тілом маленьку доньку від фатального пострілу виродка?

Сотню разів «Ні»!

Позитивно сприймати жахіття війни та злочини окупантів може лише повністю хвора людина, яка виросла на постійній брехні та приниженні власної честі та гідності. І повністю їх втратила.

Путінський Кремль тотально викоренив все людське в Росії. Він «дегуманізував» людей РФ за власним «образом та подобієм». Путіну вдалося написати нову сторінку у підручнику сучасної психіатрії, інфікувавши власним «букетом» психічних порушень цілу країну і Росія сама перетворилася на небезпечну хворобу на тілі світової цивілізації.

Питання лише в тому, на якій стадії зараз знаходиться хвороба Росії. Якщо психічні порушення ще зворотні, їх потрібно лікувати. Всім разом. Гуртом. Всім Світом.

Якщо ж перетворення вже незворотні – цю частину тіла цивілізації потрібно ампутувати. Якомога швидше.