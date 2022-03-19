Епічний бовдур

20:14 15 березня Київ, Україна

Ну яким же потрібно бути епічним бовдуром, щоб так сліпо довіряти брехливому оточенню. Зрозуміло – старий дід. Зрозуміло – не користується інтернетом з огляду його складності для куцих мізків. Зрозуміло – сам заточив себе у бункер з побоювань за кволе старече, подейкують, що хворе, тільце…

Але як можна було створити собі таку хворобливу уявну реальність на підставі лише цидулок-доповідей-доносів від оточуючих жополизів?! А ті - й раді старатися! Головне – доповідати те, що хоче чути божевільний істерик, бо ще, не дай Боже, вкусить!

Безперечно, тепер Шойгу скоріше б погодився, щоб його покусав скажений дід, ніж опинитися у такій ситуації! Та вже пізно… «Геніальний» план «головного командувача», що народився у безумній голові на підґрунті тотальної брехні підлеглих, з тріском провалився. Простий «розпил» такого ласого бюджету на розвідку та аналіз отриманих даних про стан сучасної України перетворився на кремлівський жах неминучості покарання. Як від «свого», так і від «клятих хохлів», яких тепер не зупинити.

Кремль загрався у свою «непереможність». Одне діло, начепивши парадних мундирів та обвішавшись нагородними цяцьками, пересувати «танчики» та «літачки» у масштабі 1:43, «розриваючи навпіл слабку оборону уявного противника». Зовсім інше – іржавими залишками колишньої військової міці намагатися подолати потужний спротив молодої, повної сил армії та поневолити свободолюбну та мужню українську націю.

При плануванні так званої «української спецоперації» було допущено відразу кілька стратегічних помилок. І головна з них полягає в тому, що, вторгаючись на Україну, Кремль навіть не задумувався про те, який образ майбутнього він несе її громадянам, що він може запропонувати українцям в якості альтернативи «владі бандерівців, неонацистів і наркоманів».

Що такого є в Росії, чого немає в Україні? Аж нічого! А прагнути такого життя, як у «великій та могутній», може лише абсолютно психічно хвора людина!

Та з впертістю скаженого фокусника Кремль дістає із дірявих кишень старого воєнного френча карти, які, на думку Путіна та Ко, неможливо «перебити». Янукович, Азаров, Царьов… Повторююсь, вибачте, але яким же потрібно бути бовдуром, щоб сподіватися, що ці «політичні трупи» можуть викликати в справжнього українця щось, окрім ненависті та огиди?!

Кремль зовсім не розуміє ні Україну, ні українців. Та й слава Богу! Тим легше буде гнати ворожу нечисть до самої Москви!

«Не знаєш броду – не лізь у воду!». Путін броду не знав, та його насправді і немає. Є лише широка повноводна річка Дніпро.