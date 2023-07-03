Емпатія як рудимент

Навіть на 483 день російської агресії, яка вже призвела до страшних втрат і катастрофічних наслідків не тільки для українців, а й для самих росіян, вони ніяк не можуть прокинутися і прийти до тями. Навіяний кремлівською пропагандою болісний сон розуму продовжує народжувати чудовиськ.

Як же важко буде викорчувати імперську заразу з мозку населення Росії! Але без цього не буде ні спокою, ні миру, ні надії на подальше існування взагалі.

Як здобути тих, хто досі вірить у існування "біолабораторії НАТО в Україні", у комарів-терористів і те, що "Україна практично побудувала ядерну бомбу і готова була скинути її на ЛНР та ДНР" і що саме "ця загроза" спонукала російська влада на початок СВО? Причому подібне безглуздя і нісенітниця полонили розум не тільки домогосподарок псковщини чи рязаньщини, а й цілком освічених і досить розумних і, на диво для Росії, тверезих людей.

Ефективність і тотальність пропагандистського механізму кремля дуже зручно лягли на імперські амбіції переважної більшості росіян, яким "велич нації обраних" вбивалася десятиліттями в голови і передавалася, як мантра, від дідів до онуків. Подібна "селекція" призвела до появи на місці розгалуженої мережі мозкових звивин однієї зігнутої паралічем у вигляді "Z".

"Навіщо Зеленський продовжує чинити опір?" - розповсюджене питання серед простих зазомбованих росіян, які ніяк не знають, що "опирається" не Зеленський, а вся українська нація, народ України, якому "російський світ" потрібен, як корові сідло. І що означає "опирається"? 222 ТИСЯЧІ орків, фасованих у пакети або просто прикидані землею (і те, не завжди) – це "опирається"? Ні, це вже справжня "депутинізація Росії", а не "опір", абсолютна протилежність болючим мріям старіючого диктатора, і тих божевільних, які наділили його повнотою влади над своїми душами.

"Зеленський повинен розуміти, що зруйновані міста на його совісті! Здавалося б, і міста, і їхні мешканці залишилися б цілими"... Знаєте, є прислів'я, за яким усі звинувачення має на себе брати невістка. "Святий" путін не може бути грішним. Ніколи. Ні за яких обставин. І НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА йти впоперек його бажань. Тому що це – кінець! Світоустрій росіян, вигодованих на тотальній брехні та підміні "білого", через "сіре" на "чорне", не витримає руйнування єдиної справжньої хворобливої "скріпи" цілої нації.

Сама ідея, що хтось наважився протистояти путінській армії та "справедливому" силовому тиску, росіянам здається абсурдною та образливою, а всі провини за злочини, руйнування та смерті вже підсвідомо перекладаються на українців та Зеленського. Від "Нам доводиться це робити, бо вони нас змушують своїм опором" до "Вони самі бомбардують свої міста та вбивають мирних жителів своєї країни, а злочинний капіталістичний Захід посилює проти нас санкції та надає українцям ще більше потужної зброї для посилення масштабів злочинів київського режиму ".

Емпатію, як здатність розуміти та відчувати почуття іншої людини, у росіян викорінила брехлива пропаганда. Тому подивитися на навколишній світ очима інших вони вже не здатні. Тому будь-які емоції та почуття українців для них не важливі взагалі. Важливо тільки те, що "дурний опір Зеленського та його бандерівців" викликає певний дискомфорт, тому "нехай вони вже перестануть, здадуться, будь-якою ціною, і тоді знову настане звична сіра проза буднів, і ми перестанемо турбуватися". Тим більше, що "будь-який опір не має сенсу. кремлівський керманич, так чи інакше, все здолає, переможе..."

Альтернатив більшості росіян цьому немає взагалі. Тому вмовляннями чи агітацією, якимись прикладами та повчаннями змінити колективну свідомість путінської Росії навряд чи вдасться. Тільки тотальна руйнація імперських стереотипів шляхом знищення не тільки диктаторського режиму Путіна, а й самого поняття "велика росія" та створення на її території окремих, органічних населенню та історичній правді самостійних країн зі своїм власним, незалежним від "центру" шляхом розвитку дасть можливість росіянам вийти за рамки знівеченого імперським навіюванням свідомості та отримати шанс на подальше життя.