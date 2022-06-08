Економіка поразки

Хоч би скільки верещали прокремлівські ЗМІ та "рупори" путінської влади про те, що міжнародні санкції "вийдуть боком" насамперед самим країнам Заходу, санкційний результат вже з'являється "на особі" путінської росії.

Єдине, що зараз утримує економіку Росії від повної руйнації – це зростання доходів від продажу нафтогазової сировини. За рахунок значного зростання цін у нафтогазовій сфері доходи Росії від цієї галузі у квітні 2022 року склали 1,812 трлн. рублів, що вдвічі вище, ніж у тому ж місяці минулого року. Частка «нафтодоларів» у загальних доходах бюджету нині становить 63 відсотки. У 2020 році вона була лише 28 відсотків, у 2021 – 36 відсотків. Залежність Росії від продажу нафти і газу зросла майже вдвічі.

Окрім нафти та газу росія практично не має жодних внутрішніх резервів для стабілізації та зростання економічних показників. Почавши злочинну війну проти України і отримавши санкції у відповідь і міжнародну економічну ізоляцію, росія швидко втрачає темпи розвитку. Навіть ті мінімальні, які так уміло «малювала» пропаганда кремля.

Надходження до бюджету від інших, «нафтових» сфер істотно зменшується, втративши за останній рік понад 250 мільярдів рублів. Санкційні обмеження суттєво скоротили розмір внутрішнього ПДВ, який у квітні місяці склав лише 192 мільярди рублів проти 415 мільярдів у квітні минулого року.. Це прямо говорить про значне (майже в 3 рази) падіння торговельного обороту всередині країни та добре демонструє рівень внутрішнього споживчого попиту.

Надходження ПДВ від імпорту скоротилося порівняно з минулим роком практично на 40 відсотків і становили у квітні цього року 213 мільярдів рублів проти 331 мільярда у квітні 2021 року. Не допомогло навіть збільшення експорту нафти та газу за підвищеними цінами. Якщо відкинути ПДВ на експорт цієї сировини, то негативна динаміка зниження показників говорить про втрату значної частини ринків експорту для Росії.

Сума ввізного мита у квітні 2022 року склала 47 мільярдів рублів, що на 36 мільярдів менше, ніж минулого року. Як то кажуть – «ні туди, ні сюди». Економічні санкції практично унеможливили експортно-імпортні відносини Росії з навколишнім світом.

Росія активно намагається розширити ринки Азії, Африки, Індії та Китаю. Але тим же Індії та Китаю цікава лише російська сировина.. Ні на що інше Росія, втративши європейські та американські технології, не придатна. Тим більше що індустріалізація ніколи не була притаманна російській сировинній економіці.

На тлі падіння економічних показників значно зросли витрати бюджетних коштів на «національну оборону». У квітні цього року сума витрат «на війну» склала 627 мільярдів рублів, що майже вдвічі більше, ніж аналогічні місячні середні витрати за перший квартал цього ж року.

Зрозуміло, що в умовах економічної кризи, потужних санкцій та міжнародної ізоляції путінський режим може вести війну виключно на доходи від продажу нафти та газу. Інших можливостей у путіна немає зовсім. Тому якнайшвидше запровадження країнами антипутінської коаліції ембарго на продаж цієї сировини має всі шанси тотально підірвати і так знекровлену економіку країни-агресора.

Сподіваємося, що наші міжнародні партнери подолають внутрішні суперечності перед загрозою російській агресії та найближчим часом «перекриють» кремлю єдиний фінансовий потік, який дозволяє путіну продовжувати злочинну війну проти України.