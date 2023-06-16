Червоні лінії? Сьогодні, 06 червня, росія остаточно перейшла будь-які "червоні лінії" і наступним кроком бункерного божевільного буде наказ на застосування ядерної зброї. Занадто песимістично? А що може втримати путін, крім кулі в голову, від такого кроку? І вже стало зовсім нікому не цікаво, хворий він на голову чи ні, хвора на голову вся росія, чи лише окремі представники недонації мерзотників та злочинців! Росія зробила свій хід до глобальної світової катастрофи сьогодні о другій годині ночі підірвавши зсередини Каховську ГЕС.

Придурки! Висадили в повітря, потім почали хвалитися, потім злякалися масштабів, потім почали звинувачувати Україну в обстрілах ГЕС, потім замовкли. Є від чого.. Відповідно до статті 56 Додаткового протоколу від 1977 року Женевської конвенції, дії щодо руйнування дамб є військовим злочином і можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення. Деякі експерти вже підрахували, що за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.

Десятки населених пунктів, сотні тисяч гектарів української землі опинилися під водою. Хтось вважає, що це - "не найстрашніше, це ж не атомна бомба, висохне! Літо за вікном, не замерзнуть!". Так, повінь – не пожежа! Але ця "водичка" може завдати такої шкоди, що навіть порівняння з тактичним ядерним зарядом у 5-10 кілотонн може стати набагато страшнішим за своїми наслідками.

Загибель людей, яких повінь застала зненацька. Старі, самотні, хтось опинився у воді і знепритомнів, хтось банально не вміє плавати. Вода-вода дуже велика різниця і каламутний потік після підриву дамби, що мчить через перешкоди, захоплюючи за собою сміття, будівельні конструкції та уламки - це не прозора і чиста блакитна рідина басейнів або Кримського узбережжя, що в українців нахабно вкрав російський підонок. Пирнати в такий потік – це не відпочинок, а боротьба за власне життя чи життя рідних та близьких. І не кожен зможе у цій боротьбі перемогти.

Численні травми та захворювання при спробах евакуації чи порятунку. Гостра проблема з питною водою. Адже повінь несе із собою забруднення та непридатність систем водопостачання. Підтоплені зони можуть містити хімічні речовини, нафту, стічні води або інші небезпечні матеріали, які потрапляють у водоносні шари або річки, загрожуючи здоров'ю людей та екології.

Неприборкана вода, спричинена повенями, може сприяти поширенню інфекційних захворювань. Руйнування та затоплення каналізаційних систем та контакт із забрудненою водою може призвести до підвищеного ризику зараження бактеріями, вірусами та паразитами. Діарея, гепатит, лейшманіоз – далеко не повний перелік інфекційних ризиків для людини.

Ушкодження інфраструктури, як-от дороги, мости, електромережі та комунікаційні системи, викликають проблеми з доставкою медичної допомоги та харчування, евакуацією, зв'язком та іншими важливими послугами, що ускладнює управління кризовою ситуацією та може призвести до додаткових втрат життя.

Повені завжди завдають страшної шкоди екосистемам, особливо прирічним та прибережним зонам. Вода може знищити життєві середовища рослин та тварин, викликаючи вимирання та порушення біорізноманіття. Забруднення води також може завдати шкоди рибам та іншим водним організмам.. Для відновлення біоценозу потрібні десятиліття копіткої роботи та значний ресурс.

Придуркуваті кремлівські агітатори намагаються перекласти провину за руйнування Каховської греблі на Україну. "Не витримала старих пошкоджень, масована ракетна атака" та інші продукти хворого розуму рясніють у соціальних мережах та новинних сайтах Росії. Але питання "хто?" навіть не варто! Офіційний кремль не дає коментарів, розуміючи всю нікчемність звинувачень української сторони.

Для чого? Експертні думки схиляються до спроби відвернути увагу росіян від подій у Курсько-Білгородській Автономії чи спробі перешкодити настанню ЗСУ. Але це питання вже практично немає сенсу. Вже зроблено та відвернути загрозу машиною часу не вийде. Головне зараз не це. Головне – це питання "що тепер?".

Запитання не нам, не українцям! Для нас все зрозуміло від початку повномасштабної агресії. Зараз важлива реакція та КОНКРЕТНІ ДІЇ урядів країн-партнерів. Чи дійде до них остаточна критичність ситуації? Не зрозуміло поки що.. Адже поряд із заявами Шольца та Урсули фон дер Ляйєн є ще зміна дизайну передовиць інформаційних гігантів на кшталт New York Times, коли "Росія знищила Каховську ГЕС" перетворюється на "Катастрофічну руйнацію кахівської ГЕС". Можливо і не дослівно, але саме у такому контексті! А що сталося? Невже Захід досі боїться гніву путіна? Може вже достатньо?