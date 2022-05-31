Єдиний вихід

18:31 29 травня Київ, Україна





Проста росія почала замислюватися над тим, чому вони, такі "обрані самим Богом", потужні, соціально-захищені та інноваційні "герої-переможці" так погано живуть. Посилилася соціальна напруга, на яку Путінська росія довго готувалася до нової війни проти України. Принаймні, путін так вважав, виходячи з улесливих доповідей свого найближчого оточення прихильників агресивних планів. Війна була вкрай потрібна путіну, який за останні п'ять-шість років почав стрімко втрачати рейтинги. Після феномену «кримської весни», коли підтримка дій влади кремля злетіла на недосяжну височінь, почалося стрімке падіння російського «всього і вся».Проста росія почала замислюватися над тим, чому вони, такі "обрані самим Богом", потужні, соціально-захищені та інноваційні "герої-переможці" так погано живуть. Посилилася соціальна напруга, на яку кремль миттєво відреагував інформаційним терором та масовими арештами тих, хто намагався ставити незручні питання. Але таких згодом ставало дедалі більше.



Путіну треба було посилити власні позиції. Зрозумівши, що ні новими законами, ні масованою агітаційною брехнею, ні новим терором докорінно змінити настрої суспільства він не в змозі, путін вирішив задіяти, на його погляд, безпрограшну карту «маленької, швидкої та переможної війни» на території іншої країни. На зразок анексії українського Криму, яка для російського суспільства пройшла швидко, практично «безкровно» для росії і мала успіх.



Не склалося… Не вийшло ні «швидко», ні «безкровно», ні «переможно»… Путін не очікував на такий хід війни. Є дуже точне російське прислів'я: «Гладко було на папері, та забули про яри!». Замість «небувалого піднесення» населення Росії поступово впадає у відчай. Економічний підсанкційний колапс, падіння рівня життя, відсутність перспектив, чутки про реальний стан справ на фронті та страшні втрати – все це аж ніяк не сприяє зростанню підтримки злочинної політики кремля.



Путін зараз втрачає не лише останню довіру російського суспільства, а й навіть традиційну відданість найближчому оточенню. Причому з усіх боків.



Ліберальна частина спочатку була, м'яко кажучи, не в захваті від агресії проти України, розуміючи, що нічого доброго для країни та особисто для них із цього не вийде. Сама втрата без будь-яких перспектив і очевидних цілей щодня 20 мільярдів рублів на нікому не потрібну війну на тлі економічних санкцій та загальної кризи російського суспільства – це вже само собою яскраве підтвердження неспроможності нинішнього вождя до керівництва росією. Лише імпорт у Росію за три місяці злочинної війни скоротився на 89%.



Міжнародна ізоляція знищує як економіку країни, а й саме суспільство путінської росії. Навряд чи комусь подобається бути пасажиром авто, водій якого не вміє керувати та не визнає правил дорожнього руху. Та ще й до того ж не в своєму розумі.



«Яструби» з «партії війни», які завжди підтримували агресивні дії путіна, вкрай роздратовані, на їхню думку, нездатністю командувача приймати важливі «долісні» для перебігу бойових дій, рішення. Вони вже повністю оцінили «стратегічні таланти» відставного полковника та розуміють, що таке «керівництво» армією призведе до обов'язкової поразки та лави підсудних у міжнародному військовому трибуналі за скоєні злочини та звірства проти мирного населення України.



На їхню думку, лише тотальна мобілізація дозволить російським окупантам переламати хід війни та досягти намічених цілей.. Але саме такий крок путін не може собі дозволити, бо тотальна мобілізація призведе до обвалу рейтингів влади та її швидкої зміни.



До речі – про цілі… Саме непередбачувана течія подій, активний героїчний опір всього українського суспільства окупантам призвела до того, що навіть у «цілях» так званої «спецоперації» влада кремля постійно плутається і регулярно змінює їх.



Цілі мають бути досяжні. А об'єктивно досяжних цілей у цій війні у путінської орди практично немає. Навряд чи захоплення одного з великих українських міст Херсона може виправдати величезні втрати в очах російського суспільства.



"Спецоперація" приречена.

Кінцевий результат визначає не «друга армія світу», а мужність, героїзм та вправність захисників України, які захищають свою власну землю від путінських військових злочинців за практично одностайної допомоги та підтримки всього цивілізованого суспільства.



Так звана «спецоперація» стане останнім заключним актом трагедії Росії, якій не пощастило опинитися під диктатурою божевільного керівника. Політична, економічна та соціальна безвихідь Росії, до якої привела країну сучасна злочинна влада кремля, не має жодних шансів на позитивні зміни для російського суспільства. Єдина реальна мета, яку ще може досягти путінська влада – це беззаперечна швидка капітуляція, повна компенсація втрат України і «контрольний» постріл у хвору голову диктатора, який рятує російське та світове суспільство, який сам себе і всю росію взагалі загнав у глухий кут.

Якнайшвидше…