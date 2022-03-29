Єдиний достовірний прогноз

20:59 27 березня Київ, Україна

На самому початку цієї страшної війни прогнози воєнних експертів були дуже невтішними для України. Але вже через 3-4 дні від початку російської агресії мало хто брав на себе сміливість робити будь-які довгострокові прогнози. Максимум - на день-два вперед. Потім з'явилася можливість щось відносно впевнено стверджувати у тижневій перспективі.

Залишився позаду перший місяць війни. Місяць української крові та страждань, руйнувань міст та селищ. Місяць смертей та мужності. Місяць героїзму та численних перемог над ворогом.

Українці дали відсіч ворогу практично на усіх фронтах. Тепер, з огляду на провал «миттєвої переможної спецоперації», більшість експертів погоджуються, що Україна триматиметься і місяць, і два, і скільки завгодно довго.

Побоювання, що Київ може опинитися в облозі і зазнати штурму, залишилися в минулому. Агресор поніс значні втрати і просто не має для цього достатніх сил. Припинено спроби взяти відразу Харків, Чернігів та Суми. Але ці міста, як і багато інших, зазнають інтенсивного бомбардування та обстрілу, в яких гинуть мирні жителі.

Російські війська підтягують резерви та готуються до нової хвилі наступу. Але й українська сторона готується їх зустріти.

Мало того, якщо раніше Україна потребувала лише системи захисту, то тепер керівництво країни настійливо просить у Заходу засобів для наступу на ворога. Практично безперервне надходження військової допомоги від західних партнерів допомагає Україні не тільки ефективно оборонятися, а й переходити у наступ.

На відміну від захисників України, російський наступальний потенціал практично вичерпано. По мірі просування Україною ворожі батальйонно-тактичні групи виявляються все більш вразливими через величезні бойові втрати, надзвичайно складну логістику та «упадницький» моральний стан «визволителів», які зазнають важких втрат.

Наразі знову пішли розмови про те, що найближчі півтора-два тижні визначать подальший хід війни. Реалії перебігу російського вторгнення та відповіді захисників України докорінно змінили думку воєнних експертів. І якщо раніше терміни у «півтора-два тижні» відводилися на те, щоб зрозуміти, чи здатна українська армія чинити опір вторгненню супротивника, який перевершує її кількісно та якісно, цього разу постає питання - чи здатна російська армія взагалі продовжувати виконання «спецоперації».

Більшість експертів, навіть тих, хто на самому початку війни досить скептично відносився до можливостей Збройних Сил України, зараз погоджуються з тезою про те, що Росія воюватиме скільки зможе.