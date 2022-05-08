Дружній петінг за 150 міліардів

14:28 04 серпня Київ, Україна

Той, хто не може мати друзів з особистих причин, частіше за все, друзів собі намагається купити. У путінської Росії друзів немає. Від слова «зовсім»! Але Кремлівська влада витрачає величезні кошти на те, щоб принаймні «купити» собі прихильників. Країни Африки, Латинської Америки та Азії, режими яких «за образом та подобою» Росії інакше як «диктаторськими» не назвеш, залюбки користуються грошима та іншими ресурсами Росії, які та старанно та безконтрольно надає їм по «першому запиту».

Але, на фоні «якихось там» мільйонів, чи навіть десятків або сотень мільйонів доларів, фінансування Росією Білорусі виглядає як щось незрозуміле та недоцільне навіть з «новоімперської» точки зору Путіна. Білорусь вже давно перетворилася на «дотаційний» регіон Росії, який з року в рік безсоромно «висмоктує» з Кремля все більше мільярдів. Доларів США.

Слід віддати належне зворотливості Лукашенка, обіцянки якого Путін досі сприймає за «чисту монету». «Картопляний диктатор» використовує будь-яку можливість, що б знов і знов попросити гроші. І отримати їх під чергові примарні обіцянки, які він щедро роздає Путіну. На початку цього літа режим Лукашенка в Білорусі отримав від Росії черговий транш кредиту - на 500 мільйонів доларів. Пів року тому - ще один, на таку ж суму. Звичайно, це може виглядати як просто велика позика, яку одна країна видає іншій і отримує свої відсотки. Але в білорусько-російських відносинах це працює інакше: гроші зникають у «прірві» Лукашенка та його оточення, відсотки накопичуються, борги по кредитах з кожним роком зростають, а Лукашенко проте отримує все нові і нові позики.

Така «модель фінансової взаємодії» виникла між двома країнами далеко не вчора. За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), тільки з 2005 по 2015 роки Лукашенко отримав 106 млрд доларів від Росії. І це тільки прямих субсидій!

Енергетичні преференції для Білорусі з боку Росії, які складаються з більш низьких, у порівнянні з іншими імпортерами, цін на поставлений Мінську газ, несплату Білоруссю мит на нафту, безмитний імпорт нафтопродуктів з Росії та так зване «перерозмитнення» російської нафти, за оцінками Інституту енергетики і фінансів, з 2011 по 2020 роки «коштували» Кремлю 35 млрд доларів (нафта) і 19 млрд (газ). Тобто ще 54 млрд доларів США «прихованих» субсидій у енергетичній галузі.

Ще можна додати до цих астрономічних пільгові кредити Білорусі, термін дії яких Москва постійно продовжує, а умови позик - переглядає. Найбільш яскравий приклад такої підтримки - кредит на будівництво Білоруської АЕС в 10 млрд доларів. Як при цьому витрачаються кредитні кошти від Росії, невідомо. Лукашенко використовує їх на свій розсуд.

Росія надала Білорусі преференційні умови доступу на російський ринок, яких немає у інших країн-реципієнтів Російських грошей. Це дозволяє існувати цілим галузям білоруської промисловості - в першу чергу, харчовій та машинобудуванню. Разом з пільговими кредитами преференції при допуску на російський ринок, за розрахунками Інституту енергетики і фінансів, принесли економіці Білорусі з 2011 по 2020 роки 11 млрд доларів.

Спрощення прикордонного контролю та привілейований митний статус Білорусі «коштує» Росії мільярдних (у доларах США) збитків. Лише незаконне ввезення в Росію мільйонів пачок цигарок без акцизних зборів з 2011 по 2020 роки призвело до втрати Росією приблизно 2,6 млрд доларів. А ввезення контрабандної підсанкційної продукції Білорусі з 2014 по 2020 роки - 4,2 млрд доларів.

Ще одне джерело доходу для Мінська - конфіскація власності російських компаній на території Білорусі. Найяскравіший приклад - ситуація з Белгазпромбанком, акціонерами якого є Газпромбанк та ПАТ «Газпром», в 2020 році. Важко оцінити фінансові втрати російських акціонерів, якщо одних лише картин з колекції Белгазпромбанку було конфісковано близько 150 одиниць на суму більш ніж 20 млн доларів США. Звичайно, це не мільярди доларів, але, як сказав би Лукашенко, «копієчка до копієчки»…