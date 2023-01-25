Дочекалися!

8-й Рамштайн, який нещодавно проходив у Німеччині, вийшов досить неоднозначним з першого погляду. Особливо, з погляду путінських пропагандистів, певний, на щастя – короткий, проміжок часу насолоджувався відсутністю згоди між партнерами України щодо негайного постачання танків. Українці вже зачекалися на Леопардів, натомість отримали насмішки в російських ЗМІ на кшталт «ми ж вас попереджали, що Захід поматросить – і кине!».

Росіяни на радостях влаштували навіть показ "знищеної та захопленої української зброї" у музеї-заповіднику Кіровська. На свою голову… Затуркані переможною пропагандою росіяни були вражені відсутністю «експозиції» «сот героїчно знищених Хаймарсів», ніяких тобі ні Бредлі, ні купи Байрактарів. Декілька радянських танків Т72-Б і кілька БТР незрозумілої власності. А як же «священна війна росії проти Заходу»? Де ж омріяний конашенковим «Західний мотлох»?!

Але навіть такий, зіпсований дешевою експозицією, але ще досить «святковий» від неузгодженості позицій коаліції щодо Леопардів, настрій тривав у «скріпних» лише 2 дні. Європа та США швидко довели, що «продажне кохання» притаманне лише росії, а коаліція справді єдина у своєму бажанні допомогти Україні «не лише словами, а й справою». 48 наступних за Рамштайном годин стерли гарний настрій росіян. І вже Америка надає Абрамси, Франція – Леклерки, Британія – Челленджери, Німеччина не проти не лише передачі довгоочікуваних Леопардів Польщею, а й сама готова надати таку необхідну техніку Україні. Причому – у достатній кількості. Лише Леопардами йдеться не про 5 або 10 «плямистих» з категорії «мішені Бундесверу», а про сотні бойових підготовлених машин. І не наприкінці року, а швидко через дні чи тижні.

Наступний, дев'ятий Рамштайн, як кажуть у МО України, буде "повітряним". Є впевненість, що незабаром небо України стане рідним чи для F-16, чи для європейських військових літаків. Тоді стовідсотково фраза «російська, що з Е» відображатиме моральний стан «переможців». Прокинутися жителі путінських боліт, звичайно, не зможуть, але знищувати ворожу орду українським захисникам стане набагато легше.

Скоріше б… Україна заслуговує на перемогу. Швидку та остаточну. Ворог, який приніс нескінченне горе на українську землю, вже «зажився» на цьому світі. За даними ООН, не менше 17,6 млн українців потребують багатосекторальної гуманітарної допомоги. Колись квітучі українські міста перетворені ворогом на пустелю. Зруйновано інфраструктуру. Зруйновано долі. Втрачені життя. Десятки тисяч українських душ потребують відплати та помсти. І ми обов'язково розрахуємось із ворогом за кожного українця. 122 тисячі знищених орків - це мало, щоб вгамувати біль від наших втрат.

Потужна сучасна зброя від партнерів у руках справжніх українських Героїв, які захищають свою власну Рідну Землю – це страшна та нищівна сила, яка здатна повністю розірвати криваве російське чудовисько та відправити його до пекла.