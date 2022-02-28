До останнього... росіянина

На третій день війни Путін запросив підтримки у Казахстану та Вірменії, зняв начальника генштабу, обговорює питання щодо мобілізації громадян. Росія замість бліцкригу отримали тисячі своїх «200-х» і новий Афган чи Чечню, та ще й з повною підтримкою України світовою спільнотою. Як кажуть, загалом «залізли ногами в жир».

Постає питання, що має робити Шойгу як міністр оборони РФ, коли переговори Києвом не дадуть бажаного Кремлю результату і він особисто отримає наказ від божевільного верховного головнокомандувача про активацію червоної ядерної кнопки?

Варіант перший.