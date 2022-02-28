Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником генштабу Валерієм Герасимовим наказав перевести сили стримування у особливий режим несення бойового чергування. Він заявив, що "вищі посадовці провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни".
На третій день війни Путін запросив підтримки у Казахстану та Вірменії, зняв начальника генштабу, обговорює питання щодо мобілізації громадян. Росія замість бліцкригу отримали тисячі своїх «200-х» і новий Афган чи Чечню, та ще й з повною підтримкою України світовою спільнотою. Як кажуть, загалом «залізли ногами в жир».
Постає питання, що має робити Шойгу як міністр оборони РФ, коли переговори Києвом не дадуть бажаного Кремлю результату і він особисто отримає наказ від божевільного верховного головнокомандувача про активацію червоної ядерної кнопки?
Варіант перший.
Бути вірним присязі та негайно виконати «патріотичний наказ» навіженого. І розпочати процес перетворення світу на попіл. А також приступити до термінової передислокації всіх росіян до раю.
Варіант другий.
Застосувати табельний ПМ та здійснити такий довгоочікуваний «транзит влади», на користь будь-якої людини (включаючи себе) яка вважає питання про термінову передислокацію росіян до раю передчасним.
Інших варіантів немає…
Щоб ви порадили Шойгу?
Варіант очевидний. Бо Путін так і сидітиме у бункері до останнього росіянина…
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