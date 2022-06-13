Рівно 32 роки тому, 12 червня 1990 року, І З'їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про державний суверенітет РРФСР. Відповідно до документа в УРСР визнавалася рівноправність політичних партій та громадських організацій, проголошувався принцип поділу влади, оголошувалося верховенство Конституції РРФСР та законів УРСР на всій території УРСР, визнавалася необхідність істотного розширення прав автономних республік, автономних областей та округів тощо.

Росія, як і інші колишні республіки Радянського Союзу, отримала можливість розпочати своє життя від самого початку та побудувати нові суверенні країни з урахуванням історичних уроків минулого, врахувати помилки «розвиненого» і не дуже соціалізму та правління «вождів», які, зрештою, знищили СРСР.

Деяким республікам це вдалося. Процес реалізації надій та очікувань на краще життя був дуже важким. Але, нарешті, українці, грузини, мешканці новостворених країн Балтії отримали реальну державну свободу та незалежність.

Деякі колишні республіки залишилися на «рівні» зруйнованого «совка». Деякі за 32 роки так і не змогли знайти свій шлях і продовжують виписувати зиг-заги.

І лише росія практично з самого початку визначила себе спадкоємицею померлого СРСР, взявши від свого «попередника» все найгірше і брудне, і змогла за 32 роки не лише «наздогнати», а й стрімко «випередити совок» у злочинах влади, агресивній політиці. відсутності будь-яких права і свободи громадян і тотальної пропагандистської брехні.

За часів Єльцина Росія ще мала шанси на вибір іншого, по-справжньому демократичного, шляху розвитку. Вона жадала "змін" і могла ще мати майбутнє. Будь-які надії на «Зміни», про які так натхненно співав Віктор Цой, були зруйновані на рубежі тисячоліть, коли до влади у кремлі прийшов володимир путін. Людина, яка почала кінцевий етап гріхопадіння тисячолітньої росії.

Що може «святкувати» 12 червня сучасна путінська росія, яка за 22 роки правління диктатора перетворилася на світового вигнанця у всіх своїх проявах? Чи слід називати «святом» день невиправданих надій та втрачених перспектив? І чи має моральне право хоч щось святкувати країна, яка стала особистим ворогом усіх порядних та мислячих людей на планеті?

Чи була росія у своїй багатовіковій історії справді потужною державою? Відповідь на це запитання залишимо професійним історикам, бажано, об'єктивним та неупередженим. Потужність і могутність сучасної путінської росії вимірюється лише кількістю пропагандистських «скріпних» байок, які з успіхом розвінчує Україна, перетворюючи на добрива «непереможних російських витязів», що мали необережність виповзти з лігва і, на догоду своєму схибленому управлінцю.

Війна, розв'язана путінською владою проти України, стала останнім цвяхом у труну путінської росії. Кривава агресія кремля 2022 року ознаменувала собою кінець тривалого періоду після розвалу СРСР, протягом якого вважалося можливим ще хоч якось змінити на краще соціальні, культурні та політичні настрої, що складалися в Росії століттями. Усьому Світовому співтоваристві стало очевидним, що путінська імперія трансформуватися в цивілізовану державу ніколи не зможе. Ніколи! Путін у труні злочинної війни поховав останню надію росіян на будь-яке покращення. Остаточно поховав саму росію.

Навряд чи вітання, які на «день росії» отримав путін від диктатора Лукашенка та Кім Чен Іна, президентів Туркменістану та фейкових ЛНР/ДНР зможуть підняти настрій країні, яка стрімко та незворотно падає у прірву.

Істеричні «святкування», що відбуваються сьогодні по всій багатостраждальній псевдоімперії, найбільше нагадують тризну, як завершальну частину похоронного обряду, яка здавна складалася з жертвопринесення, військових ігор та бенкету на честь померлого.. Величезну тризну – тому що померла ціла країна, яку вже ніхто навіть не намагається «зрозуміти розумом» і яку українці, яких імперія, що вмирає, так і не змогла зробити «жертвопринесенням», зараз дуже впевнено «вимірюють останнім аршином».

Українці теж приєдналися до останнього російського «святкування», знищивши чергову порцію «билинних богатирів» та «вшановуючи пам'ять» померлої для навколишнього світу країни. Біля мертвого російського посольства у Києві сьогодні пройшла акція-«тризна», організована активістами Громадського Об'єднання «Агентство Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод».

Все по-справжньому… Вінок, промови, «побажання»… Все те, чого тільки й заслуговує країна-злочинець на чолі зі своїм схибленим президентом.

Росія отримала «зміни». Не ті, щоправда, на які розраховував і до яких закликав Віктор Цой і яких колись «вимагали їхні серця». Але кожен отримує тільки те, що заслуговує.

Путінській росії вдалося перетворити свято на власну поминальну тризну.