Дипломатія діалогу

12:18 19 серпня Киев, Украина

23 серпня в Києві відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Мета цієї зустрічі, в якій планують взяти участь представники кількох десятків країн і міжнародних організацій, домогтися, аби тема повернення Криму до складу України не зникала зі світового порядку денного. На цьому міжнародному заході планується ухвалити підсумковий документ - хартію чи декларацію. Цей документ буде відкритим до підписання і після саміту.

Ключовою метою створення такої міжнародної переговорної платформи є необхідність внесення у пріоритетну міжнародну повістку теми деокупації Криму та повернення півострова до України. За даними МЗС України, станом на початок серпня більше 30 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи.

Згоду на участь дали Велика Британія, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Молдова, Туреччина, Франція, Нідерланди. Публічно оголосили про свою участь президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президент Європейської Ради Шарль Мішель, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Із США у статусі представника президента Байдена приїде міністр транспорту Пітер Буттіджедж, низку країн представлятимуть міністри закордонних справ. Окрім того, 180 експертів із 33 країн планують долучитися до Кримської платформи.

Влада Росії налякана успіхом дипломатичної ініціативи України, яка отримала таку широку підтримку на міжнародній арені. Тому Кремль активно «накачує» інформаційний простір заявами про «можливі провокації» та намагається посилити прокремлівську риторику новими вигадками про «українську загрозу» та «ворожий Захід». Віце-прем'єр так званого «кримського уряду», постійний «представник Криму» при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що «київська влада готує цілий комплекс антиросійських і антикримських провокацій, націлених на нагнітання напруженості в Чорноморському регіоні». Говорячи про саміт «Кримська платформа», який цей недополітик називає «русофобською сходкою», Мурадов відзначив: «На жаль, провокації проти Росії - обов'язкова складова частина цього антиросійського проекту. В ході міжнародного саміту так званої «платформи по деокупації Криму» буде розроблено цілий комплекс антиросійських і антикримських провокацій, націлених на нагнітання напруженості в Чорноморському регіоні». За його словами, організатори саміту мають намір використовувати тему Криму, щоб довгостроково, за завданням США і НАТО, розхитувати міжнародну обстановку навколо російського півострова…

«Всі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації. Ще раз нагадуємо, що вважатимемо участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу Кримська платформа, як недружній щодо Росії крок, як пряме зазіхання на її територіальну цілісність», - заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

12 серпня міністр МЗС Росії відвідав окупований Крим. Але не для того, щоб допомогти населенню вийти з кризової ситуації підтоплень, нестачі питної води та стану екологічної та соціальної катастрофи, до якої практично довела кримчан окупаційна влада. Міністр закордонних справ Росії приїхав, щоб розповісти жителям півострова, втомленим від заяв в дусі медведєвського «просто грошей зараз немає <...> ви тримаєтеся тут, вам всього доброго, гарного настрою і здоров'я!», Про ... «неонацистські, расистські настрої сучасної української влади». «Через тиждень відбудеться черговий шабаш, «Кримська платформа», на якій Захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади», - зокрема, заявив Лавров, виступаючи на зустрічі з учасниками арт-кластеру «Таврида».

Кремль активно шантажує та погрожує іншим країнам, аби вони не долучалися до Кримської платформи. Той же так званий віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що установчий саміт «Кримська платформа» може обернутися для його учасників «болючими наслідками». «Державам-учасницям саміту потрібно чітко донести, що вони, зазіхаючи на нашу країну, можуть потрапити в число недружніх нам країн», - сказав він.

Така підвищена активність публічної брехні та патологічна збудженість Кремля чітко вказує, що Українська дипломатична ініціатива «Кримська платформа», як міжнародний інструмент деокупації та повернення Криму, може реально вплинути на ситуацію та примусити Росію відступитися. Тому потрібно очікувати та бути готовими до посилення провокативної риторики путінських ЗМІ та посадовців з Кремля. Та завжди пам’ятати, в чому справжня сила. А справжня сила – завжди у правді!