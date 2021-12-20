Дилер щастя, або Геополітична падла

Що головне для наркодилера? Підсадити на «голку» якомога більше клієнтів. Все інше - вторинне. І якість, і вартість, і інше. Зараз Росія, як наркодилер, намагається підсадити Європу на свою газову голку "Північний потік 2». І робить це, мусимо зазначити, небезуспішно ...

Досить смішно виглядають офіційні заяви Кремля про те, що будівництво газопроводу не має ніякого відношення до геополітики. Всі сторони процесу прекрасно розуміють, що як тільки запрацює «Північний потік 2», Європа повністю підпаде під енергетичну залежність від свого «великого» сусіда. Боротьба «зелених» за заборону атомної та вугільної енергетики дозволить Росії практично повністю контролювати енергетичну систему Європи. Це буде означати крах «незалежності» не тільки для України, але і для Європи в цілому.

На жаль, ставлення до можливих наслідків для своїх держав більшості європейських урядів, прямо кажучи, не зрозуміло. Газопровід активно підтримують Німеччина, Франція і Австрія. Безумовно, бажання позбутися від зайвих витрат на платежі країн-транзитерів і тим самим отримати доступ до більш дешевих енергоносіїв, стимулюючи за рахунок цього зростання свого ВВП, цілком природне і зрозуміле. Але виникає питання, чи готові європейці заради зростання показників ВВП піти в енергетичне «рабство» до сусіда, який вже довів не тільки Європі, але і всьому Світу свою непорядність і агресивність? Ніхто не збирається ідеалізувати Сполучені Штати, і чи готова Європа в цій геополітичній війні між Росією і Америкою, стати на бік східного сусіда?

І справа не в тому, що я Українець, і моя країна Україна може опинитися на межі економічної прірви від такої енергетичної експансії Кремля. Ми знали, на що йшли, коли піднялися проти «великого брата». Історія нас навчила розуміння «дружнього ставлення» з боку Кремля. І ми встоїмо і не впадемо перед ним на коліна. Але чи готова Європа, як ті Гамельнском щури, «зачарованої натовпом» втопитися під звуки флейти Кремлівського флейтиста?!