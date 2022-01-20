«День солідарності Кремля з терором»!!!

Світова спільнота вже почала звикати до того, що по всьому світу з'являються люди з військовою виправкою та з фіно-угорською зовнішністю. «Зелені чоловічки» або «Діти композитора Вагнера» постійно виникають в місцях і країнах, до яких Кремль намагається простягнути свої нечисті руки. З'являються самі та з ними з'являється ТЕРОР. Терор, який несе горе безневинним людям!

Це людська трагедія... Але є ще й трагедія світового рівня. Це трагедія самого існування імперської тоталітарної влади Кремля! Хворобливе бажання якої вважати себе всемогутньою та неперевершеною несе загрозу не тільки власному населенню, а й усім, в першу чергу, навколишнім країнам, всьому живому!

Імперія Росія завжди намагалася забирати все, що «прибите цвяхами до підлоги»! 81 рік тому, практично в ці дні, Польща «на собі» відчула підтвердження цієї тези. Безперспективно суперечити історичним фактам! А саме історичним фактом є те, що в ситуації серпня 1939 чітко проглядається чиста геополітика та імперські інтереси з усіх боків, в тому числі й з боку Кремля, який вів свою гру.

Так званий пакт Молотова-Ріббентропа є підтвердженням того, що Москва завжди вважала себе сильним гравцем в геополітичні шахи. І як сильний гравець, на думку Кремля, вона мала право розігрувати власні комбінації, використовуючи свої й не тільки фігури й пішаки, ламаючи тим самим комбінації свого опонента. Польщі не стало. Вона виявилася тим пішаком на геополітичній дошці, яким пожертвували заради імперських амбіцій.

На жаль, нічого практично не змінилося досі. Росія відводить певні ролі іншим країнам у своїй «грі». І їй дуже не подобається, коли так звані «пішаки» намагаються вийти за рамки своєї рольової функції. Зараз така роль «пішака» набридла Білорусі, яка намагається стати самостійним гравцем. Але Кремль мало турбують бажання інших фігур. Він грає у свої ігри.

Така поведінка Кремля, його «стиль гри» несе загрозу цивілізованому світу. Це вже дуже давно зрозуміло для більшості країн Європи. Ще близько півтисячі років тому, великий князь литовський і король польський Сигизмунд в листах до Папи Римського і низки європейських монархів представив битву під Оршею, що відбулася 8 вересня 1514 між п'ятнадцятитисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, в той час Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського та Королівства Польського і московським військом на чолі з воєводою Іваном Челядніним, як епічну перемогу над східними схизматиками, що є головною загрозою західному світу. Тоді Об'єднаній Європі вдалося перемогти Московську імперію.

Чи вдасться Європі нинішній відстояти принципи демократії або вона стане фігурою «на знос», як Польща зразка 1939? Вибір варіантів дуже обмежений!

«Ні», якщо Європейські країни не хочуть падати з геополітичної «дошки» - вибору немає зовсім! Наближається час, коли ніхто не зможе «відсидітися в кущах», і буде змушений чітко визначити, на якій стороні та за який колір він «грає».

За колір СВОБОДИ або за колір ТЕРОРУ!