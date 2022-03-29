22 червня Україна відзначила День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 80 років тому, 22 червня 1941, незважаючи на таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) і тісне військово-економічне співробітництво з СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. Почалася німецько-радянська війна 1941-1945 років як основна і найкривавіша частина Другої світової війни. Її бої стали практично наймасштабнішими у військовій історії XX століття.

Шлях до розв’язання війни був відкритий Пактом Молотова - Ріббентропа 23 серпня 1939 року. Згідно з невід'ємною частиною пакту - таємним протоколом до нього - нацисти і комуністи ділили Східну Європу на зони інтересів. В результаті цих домовленостей Третій Рейх отримав можливість безперешкодного вторгнення в Польщу. СРСР розширився за рахунок Західної Білорусі та Західної України, Бессарабії з Буковиною, трьох країн Балтії, а також частини Фінляндії.

У Другій світовій війні взяли участь понад 80% людства, бойові дії проходили на території і за участю 2/3 держав, що тоді існували. Війна розпочалася 1 вересня 1939 з вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року беззастережною капітуляцією Японії.

До воюючих армій було залучено понад 110 000 000 солдатів, загальні втрати військових і цивільного населення становлять від 50 до 85000000 осіб. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема, Голокост), а також вперше і востаннє з використанням атомної зброї.

Трагедія українського народу в роки Другої світової полягала в тому, що на момент початку війни він був розділений між кількома державами. Українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. На території України відразу велося кілька воєн, які були частиною Другої світової війни і які вона спровокувала:

німецько-польська війна 1939-1945 рр. - спочатку відкрита фронтова, а після падіння Польщі - підпільна.

німецько-радянська 1941-1945 рр., відкрита і підпільна, потім знову відкрита фронтова.

німецько-українська 1941-1944 - підпільна.

маловідома польсько-українська війна (1942-1947) - підпільна.

радянсько-українська (1939-1954), найтриваліша з цих воєн - підпільна, початком якої стали антирадянські виступи часів першої радянської окупації, а завершенням - розгром підпілля і захоплення його останнього керівника.

Більш ніж 7000000 синів України в цілому воювали на боці Об'єднаних Націй в складі армій

Великобританії і Канади (45000 осіб);

Польщі (120000)

СРСР (більш ніж 7000000)

США (80 000)

Франції (6000)

визвольного руху в самій Україні (100000 в УПА).

Понад 2,5 мільйона українців були нагороджені радянськими і союзницькими медалями та орденами. Більше 2000 стали Героями Радянського Союзу, з них 32 - двічі. Ас союзної авіації чернігівець Іван Кожедуб - тричі.

За звільнення Дніпропетровської області Золоту Зірку отримали 586 осіб. За всю війну тільки на київському напрямку звання Героя Радянського Союзу отримали приблизно на 20 воїнів більше. Під час всіх інших битв їх було значно менше. Наприклад, в битві за Москву - 110 (з них двоє дніпропетровців), Сталінград - 126 (3), на Курській дузі - 176 (3).

Про запеклість боїв говорить і те, що на території області четверо бійців закрили амбразури своїм тілом, але всі вони родом з інших місць. Навічно залишилися на Дніпропетровщині 93 тис. воїнів-захисників.

На Дніпропетровщині 22 повних кавалери ордена Слави. Більше тільки у вихідців з Орловської області - 23.

Всього за роки війни звання Героя Радянського Союзу отримав 181 уродженець Дніпропетровської області. З них п'ятеро удостоєні цього звання двічі. З 99 Героїв Радянського Союзу, закрили своїм тілом амбразури - четверо з Дніпропетровщини. Один з них, Олександр Матросов першим, згідно з наказом Головнокомандувача, занесений в списки своєї частини навічно...

Україна в результаті Другої світової війни зазнала матеріальних втрат в розмірі понад 45% від збитку всього СРСР. Сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей протягом 1939-1945 років поки оцінюються в більш ніж 8000000 осіб. За підрахунками вчених, Центральна, Південна і Східна Україна втратила 30% населення, Галичина - 22%, Волинь і Полісся - 12%. Для поповнення демографічних втрат воєнного періоду республіці знадобилося близько 25 років.

За післявоєнними підрахунками, було зруйновано близько 700 українських міст і 28 000 сіл, спалено близько 320 000 господарств.

Українці вистояли в м'ясорубці Другої світової. Відродили економіку і промисловість. Відродилася Нація. Але День пам'яті і примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні символізує не тріумф переможців над переможеними, а повинен бути нагадуванням про страшну катастрофу Другої світової війни і застереженням, що не можна вирішувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком війни повинні бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично й безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Саме тому Україна обрала європейську відповідальну модель - це пам'ять під гаслом «Ніколи знову» замість екзальтованої маніпуляції під гаслом «Можемо повторити».

На жаль, історія повторюється. Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Сьогодні це путінська Росія, що зазіхає на нашу територіальну цілісність. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію і європейські цінності проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда-злочинця. Міць нашого народу, наших збройних сил є запорукою існування держави і забезпечення прав людини для громадян.

Дніпропетровщина довела свою вірність Україні в бурхливі події зими 2013-2014 років. Події революції гідності в Дніпрі на Європейській площі, біля пам'ятника Чкалову і Дніпро-Арени довели, що Дніпро - це Україна.

Герої Дніпра і сьогодні стоять на захисті національних інтересів і цілісності держави Україна. Тисячі дніпропетровців захищають країну від загарбника. Близько 600 жителів Дніпропетровської області віддали своє життя на сході України заради перемоги над путінськими окупантами. І перемога над ворогом, як і в роки Другої світової, кується не тільки на фронті. Без міцного тилу, без постійної підтримки громадянами України демократичних цінностей в місцях, повна тотальна перемога над ворогом неможлива. Дніпру є чим пишатися. Десятки громадських організацій і тисячі патріотів Дніпропетровщини стоять на захисті здобутків революції гідності і не дають підняти голову внутрішнім ворогам України. Серед таких патріотів - представники ДОГО «Ініціативний форум Придніпров'я», які разом з представниками ГО «Ардіс» організували і провели патріотичний захід «Путін = Гітлер» в Дніпрі.

Сьогодні, в День пам'яті і скорботи, ми повинні ще раз нагадати Путіну, дії якого все більше нагадують дії божевільного диктатора Гітлера, про неприпустимість подальших спроб, спрямованих на порушення територіальної цілісності суверенної України. Сьогодні влада Росії поводиться як руйнівник системи міжнародних відносин, заснованої державами-переможцями Другої світової війни. У цьому вона більше нагадує гітлерівську Німеччину 1930-х напередодні глобального конфлікту. Але Путіну слід пам'ятати, чим закінчилася кривава історія його історичного прототипу. Історія циклічна. І справедлива. Тому беззаперечно «Ворог буде розбитий!» і «ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ!» Тому, за нами - ПРАВДА!

В цей День ми пам'ятаємо тих, хто так і не повернувся з війни. Тих, хто першими прийняли на себе страшний удар. І тих, чиї життя були покалічені і зруйновані в тій страшній війні.

Вічна пам'ять загиблим.

Честь і слава живим героям!