Демографія путінської Росії

23:02 14 березень Київ, Україна

У 2021 році Росію може очікувати черговий демографічний провал. Народжуваність у січні склала 106 тисяч осіб (що на 10 відсотків менше торішнього січня), смертність, навпаки, збільшилася на 34% і в абсолютних числах склала 220 тисяч осіб. Зафіксована Росстатом місячна швидкість вимирання населення відповідає річній смертності в 2,6 млн осіб - рекордної за весь час статистики, що охоплює період з кінця Великої Вітчизняної війни.

Попередній максимум Росстат зафіксував в 2003 році - 2,3 млн осіб, або в середньому 191,6 тисячі на місяць.

Фактична кількість смертей за останні 12 місяців склала 2,18 мільйона (це максимум з 2005 року). При цьому темпи зростання смертності стали безпрецедентними з 1947 року, випливає з історичних статистичних даних, які приводять «Відкриті медіа». Тоді через посуху, вивезення продовольства за кордон і створення резервів зерна на випадок нової війни, померло на 37,2% більше людей, ніж роком раніше.

У грудні-2020 темп зростання смертності був ще вищий і досягав 63,1% рік до року. Крім військового часу, це рекорд з 1933 року, коли в СРСР вирували голод, колективізація і репресії. Тоді кількість смертей злетіла на 70% (згідно з оцінкою демографів Євгенія Андрєєва, Леоніда Дарського і Тетяни Харькової, яка наводиться в книзі «Демографічна історія Росії: 1927-1959»).

Помісячна статистика не зовсім точна, оскільки Росстат користується даними РАЦСів, а значить, на дані впливають вихідні, коли установи не працюють, а люди народжуються і вмирають без вихідних. Квартальна, пів річна і річна статистика в цьому плані виглядає більш точною.

Проте спад населення за один тільки місяць в 113 тисяч осіб для країни з офіційною кількістю населення менше півтори сотні мільйонів - це дуже багато. Тим більше, що тренд має негативний характер вже досить давно.

Для режиму тут двояка ситуація. З одного боку, люди - це «нова нафта», а тому чим більше «смердів», тим більший оброк можна зібрати. З іншого - соціальні зобов'язання, до яких влада ставиться буквально з ненавистю, а тому скорочення непотрібних старих людей - просто свято. Знищення охорони здоров'я б'є в першу чергу по людях похилого віку, хоча, звичайно, і решта населення теж здоров'ям похвалитися не може.

Зменшення населення буде компенсуватися міграційними потоками, але тут своя проблема: криза. Рівень зарплат в Росії наближається до диких країн Третього світу, а тому трудові мігранти, які в основному і поповнюють перелік нових громадян Росії, їдуть все менш охоче. Тому і тут можна очікувати просідання статистики.

В цілому Росія увійшла в стійку тенденцію скорочення чисельності населення. Головна причина демографічних провалів - це, звичайно, сьогоднішня політика влади. Людиноненависницька в своїй суті. Тут і тотальна бідність в країні, і катастрофічний стан всієї соціальної сфери, і проблеми з продовольством. Як справедливо кажуть, «людина є те, що вона їсть», а коли головну складову продовольчого кошика становлять субстанції на основі пальмового і соєвого замінників, то навряд чи варто розраховувати на здорове населення.

Життя та розвиток країни Росія постійно впирається в одну і ту ж саму проблему. Нинішній імперсько-путінський режим - він про знищення країни і народу. І ніяк інакше. Яку російську статистику не взяти - вона тільки про це. І ні про що інше.