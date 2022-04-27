Деградація опричників

09:50 28 липня Київ, Україна

Головна опора Володимира Путіна - це абсолютно безконтрольні з боку російського суспільства та парламенту спецслужби. За роки правління Путіна, колись потужна та практично всемогутня спецслужба перетворилися на прислугу для злодіїв і зрадників. Путін 20 років послідовно перетворював і ФСБ, і МВС на структури, головне завдання яких - допомагати красти йому і його друзям.

Звичайно, у сучасному ФСБ є певна частка чесних, порядних офіцерів, що борються з наркозлочинністю, терором, розвідувально-диверсійною діяльністю. Але, на відміну від таких справжніх професіоналів, значна кількість співробітників задіяна керівництвом ФСБ у боротьбі з опозицією, в підготовці замахів, в репресіях проти власного народу.

Ті, хто бореться з опозицією, виконує політичні замовлення, захищає владу шахраїв і злодіїв, корупціонерів, їхню кримінальну діяльність, не можуть не розуміти, що вони справжні зрадники країни. Вони давно порушили присягу. Адже в ній написано, що офіцер, який вступає на службу в ФСБ, повинен служити закону, Конституції, Батьківщині, охороняти права і свободи народу, готовий віддати за це своє життя. А на ділі він проти народу, проти прав та свобод і стоїть на захисті корупціонерів та злочинців.

ФСБ деградує. Для виконання репресивних завдань не потрібні справжні професіонали. Їх замінили зовсім безсовісними, аморальними, деградуючими особистостями, для яких важливі не моральні та професійні принципи, а – гроші. Тому постійні провали у роботі цієї структури вже нікого не дивують. Ще в 2007 році генерал Віктор Черкесов, який був другом президента Володимира Путіна і одним з найважливіших «чекістів», публічно застерігав владу Кремля про деградацію спецслужб. Шокувавши колег в спецслужбах і порушивши закон мовчання, він опублікував на сторінках «Комерсант» драматичний маніфест: «Не можна дозволити, щоб воїнів замінили купці». Але достатньо пригадати, як відзначився полковник ФСБ Кирило Черкалін.

Під час обшуку у нього знайшли 200 мільйонів доларів готівкою. Ця рекордна купа грошей, як виявилося, не належала полковнику, а була так званим "общаком" чиновників ФСБ високого рангу.

На думку заступника головного редактора «Нової Газети» і колишнього офіцера ФСБ Валерія Ширяєва, його колишня служба більше схожа на опричників Івана Грозного, які в 16 столітті жорстоко розправлялися з ворогами царя. Але при цьому вони ще й безсоромно грабували підданих. Сучасні «опричники» в перервах між нагромадженням тон доларів, труять ворогів «трону» хімічною зброєю.

Найбільш гучним провалом ФСБ стала спроба отруєння опозиціонера Олексія Навального у 2020 році. Безсовісна брехня Кремля щодо ситуації навколо цієї події лише підкреслює примітивізм та безпорадність роботи сучасних спецслужб РФ. На початку червня цього року на сайті navalny.com з’явився репортаж «Вся правда про отруєння Навального», у якому, крок за кроком, документально обґрунтована брехня Кремля та доведена реальність отруєння Навального бойовою речовиною «Новачок».

Читаючи факти, наведені авторами, та розглядаючи копії документів, що стосуються цієї справи, бере отороп від вражаючого непрофесіоналізму та топорності роботи спецслужб і цинічності поведінки керівництва Кремля, яке з самого початку знало, що Навального отруїли. Всі необхідні аналізи були проведені. Факт і результати цих аналізів були приховані, а Кремль продовжує брехати щось про обмін речовин.

Розслідування в Росії просто не було. Ні формально, ні по суті. Замість цього всі зусилля були кинуті на те, щоб збити всіх з пантелику, вигадавши іноземну змову.

Кремль вимагає докази з Німеччини і ОЗХЗ (міжнародної організації по забороні хімічної зброї), маючи їх всі у себе під носом. Вимагає біопроби Навального, хоча вони є в Росії.

Зникли чи були викрадені записи з камер відеоспостереження з готелю та одяг Навального зі слідами «Новачка». Були сфальсифіковані медичні документи, оригінали яких опубліковані у матеріалі. Відповідальний співробітник ФСБ, «повівшись» на примітивну підставу, дає інформацію про реальний перебіг подій, прямо вказуючи на факт отруєння. Матеріал розслідувачів дуже багатий на факти, що прямо вказують на навмисне отруєння «особистого ворога» Путіна за замовленням Кремля.

Перешкоджання правосуддю, злочинна змова, брехня, підробка документів… Величезна кількість людей - від верхівки влади, яка є справжнім замовником цього злочину, до провінційних лікарів і слідчих, які їх виконують, - всі беруть участь в цій спробі вбивства. Вбивства такими «чистими руками» спецслужб РФ громадянина власної країни.