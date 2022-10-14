Навіть не жаби...

232 дні безпідставної агресії проти України нічому не навчили росіян. З упертістю незрілого розуму, який намагається зламати все, що не розуміє і до чого не звик, «діти боліт» продовжують вихваляти свого літнього «вождя» та радіти українській, тимчасовій, як і окупація деяких українських територій, горю, при цьому перебуваючи у постійному , російсько-традиційний у горі.

Складається враження, що еволюція зупинилася на кордонах Росії та вирішила залишити порожні спроби прищепити місцевим аборигенам спрагу розвитку та процвітання.. "Зійде і так!" - улюблене прислів'я росіян повністю відображає приречену покірність величезної країни життя в бруді, хворобах, злості та заздрості до навколишнього яскравого світу.

Ні злочинні дії кремлівської влади, ні власні сини, які повертаються додому «до берізок» у поліетиленових мішках, ні міжнародні економічні санкції та зневага всього світу до нації росіян не можуть зрушити з «мертвої точки» свідомість російського народу. Неможливо збудити те, чого немає. У переважної, критичної більшості росіян самосвідомість зупинилася лише на рівні хворого на голову раба, що несе по коліно в бруді ноші з «вінценосним» управителем і при цьому вважає себе «атлантом», що тримає небосхил.

Росія – рудимент цивілізації. І, як всякий рудимент, вона поступово відпадає від тіла світового суспільства. Наприклад, на російському кузбасі, за три квартали цього року народилося 15 134 малюки, а померло – 29 024 особи. Росія вимирає. Сама по собі. Своїми силами". Цього року вже зафіксовано на 26,1% більше, ніж минулого року, злочинів із використанням вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. А рік ще далеко не минув! Дурна кремлівська війна проти України лише прискорює цей процес вимирання руками українських захисників.

Міжнародні економічні санкції виявилися для росіян чимось таким, що абсолютно їх не стосується. На перший погляд самих росіян. Загалом 83% жителів «наддержави» не зазнали дефіциту через відсутність закордонних компаній, що залишили російський ринок. Чи далося взнаки горезвісне «імпортозаміщення»? Величезний сумнів із цього приводу… Або, можливо, тому, що 83% рабів і так ніколи не користувалися «дарами цивілізації» взагалі і саме тому у них таке здивування викликає сама можливість використання сяючого фаянсового виробу, як відхожого місця, а не як засобу зберігання та набору мінеральної води? Де і в яких скотарських умовах потрібно вирости і прожити десятки років, щоб за наявності теплого «компакту» копати звичне і таке «домашнє» місце у дворі? Чи кип'ятити "на газі" воду в електричних чайниках?

Замість хоч якось покращити умови нікчемного існування (не плутати з умовами проживання!) власного населення, путін витрачає мільярди доларів на те, щоб розсіяти «скріпний» тлін на навколишній світ. При деяких важких хворобах зруйнована психіка хворих провокує їх навмисне поширення інфекції. Це сумний медичний факт. У путіна та сама історія. І хвороба прогресує.

На символічних воротах до Росії, якби такі були, треба повісити напис італійською мовою «Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate» - «Залиш надію, кожен, хто сюди входить»… Як на воротах у пекло в «Божественній комедії» Данте. Немає надії у росіян на якесь покращення. Поки кремлівська хвороба при владі - росія ще глибше провалюватиметься у багнюку. І хоч би яким «скріпним» і звичним для росіян воно не було – це не сметана, яку казкова жаба збила на олію і вилізла з горщика. Та й здебільшого росіяни – далеко не казкові жаби, здатні на активні рухи заради свого порятунку. До того ж і «російський» горщик із брудом не має дна…

До речі, нехай не ображаються на автора жаби, бо він ставить їх росіянам як приклад, який для них (росіян), схоже, просто недосяжний…