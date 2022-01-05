«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» Цитата невідомого, але дуже вразливого підсудного

10:52 28 квітень Київ, Україна

Російська влада продовжує систематично знищувати будь-які прояви інакомислення в країні. Нещодавно прокуратура Москви за дорученням Генеральної прокуратури провела перевірку ФБК, штабів Навального і некомерційної організації «Фонд захисту прав громадян». За результатами перевірки, прокуратура Москви подала в Мосміськсуд адміністративний позов і просить визнати ФБК і штаби Навального екстремістськими організаціями. Без всякого сумніву, «чесний та неупереджений» російський суд підтримає прохання прокуратури.

В пресрелізі прокуратури стверджується, що «Під прикриттям ліберальних гасел ці організації займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації. Фактичними цілями їхньої діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, в тому числі з використанням сценарію "кольорової революції"».

Тепер, якщо суд підтримає прохання прокуратури, співробітникам ФБК і членам штабів Навального може загрожувати переслідування за статтею 282.2 КК - організація діяльності екстремістської організації. За організацію такої діяльності (частина 1) стаття передбачає позбавлення волі від шести до десяти років або штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зрозуміло, що в такому випадку, Олексій Навальний потрапляє в категорію «організаторів» і йому «світить» ще +10 до вже отриманих термінів. Будь-яка участь в діяльності забороненої організації (частина 2) карається позбавленням волі від трьох до шести років або штрафом від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зрозуміло, що у разі задоволення судом позову прокуратури, уся діяльність ФБК, штабів Навального і некомерційної організації «Фонд захисту прав громадян» буде припинена. Влада отримає можливість завести величезну кількість кримінальних справ і сотні активістів-опозиціонерів опиняться за ґратами. Це стосується не тільки працівників цих організацій, а навіть простих волонтерів та співчуваючих, тих, хто роздає листівки або, взагалі, бере будь-яку участь в «непровладних» активностях.

А ті, хто залишиться на свободі, стануть перед вибором - «свобода під дудку Кремля» чи переслідування та ґрати.

З 2012 р. Кремль посилив наступ на свободу вираження поглядів, вибірково кваліфікуючи критичні висловлювання з певних тем як загрози національній безпеці і спроби розгойдати ситуацію в суспільстві, вводячи значні обмеження на свободу вираження поглядів в Інтернеті і взявши курс на тотальне відстеження протестної активності.

Спрямовані проти позасистемної політичної опозиції і незалежної громадянської активності, ці заходи за фактом стосуються всіх росіян. Будь-який громадянин, незадоволений економічною ситуацією або той, що навіть в мінімальній ступені не розділяє зовнішньополітичний курс Кремля, позбавляється права голосу.

Свобода вираження поглядів становить одну з невіддільних основ демократичного суспільства і поширюється не тільки на інформацію та ідеї, які сприймаються позитивно, але і на образливі, шокуючі або незручні для влади висловлювання. Російський уряд повинен поважати і захищати право громадян вільно одержувати і поширювати інформацію та висловлювати відмінну від загальноприйнятої або критичну точку зору. Але Кремль настільки «захопився» власними імперськими амбіціями, що сприймає будь-який прояв інакомислення, як безпосередню загрозу власному існуванню.

Звуження рамок для вираження думок стало одним з напрямків загального наступу влади на громадянське суспільство, розгорнутого після масових протестів 2011 - 2012 років і повернення Володимира Путіна в 2012 р. в президентське крісло. За минулі роки парламент прийняв цілу низку законів, які обмежують свободу слова та інформації або можуть бути використані в цих цілях.

Імплементація більшості з цих законів йде досить активно. Незважаючи на те, що Конституція Росії гарантує кожному свободу переконань і їхнього вираження і забороняє цензуру, зміни законодавства призвели до практичного унеможливлення росіянам користуватися своїми невіддільними правами, які прописані в Конституції РФ.