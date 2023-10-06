Та що ж тобі так не йметься, Вітю...

Набридло читати новини про Угорщину. Зрозуміло, що Сива кобила Орбан витанцьовує на задніх лапках перед путлером за російські енергоносії та ідею-фікс відібрати в України за допомогою псевдоімперії "історичні території" українського Закарпаття. Але тут Вітек не вгадав - Закарпаття є невід'ємною частиною України та його територіальна цілісність не підлягає сумніву.. Крім того, він, певне, не знає, чи забув, чим завжди закінчувалися такі "територіальні претензії" для Угорщини.

Чорт із ним, забув та й забув. Нагадаємо! Але як можна було забути про те, яким жахом та кров'ю завжди закінчувалася для угорців "російська допомога"?

Почнемо з давніх-давен. Угорська національна революція 1848-1849 років із її вимогами звільнення угорців від влади Габсбургів змусила Австрійського Імператора дати угорцям часткову автономію. Але народні хвилювання не припинилися і до серпня 1849 бунт був жорстоко придушений російськими (!!!) військами на чолі з фельдмаршалом Іваном Паскевичем. Один – нуль явно не на користь Угорщини.

Йдемо далі. Перемога країн Антанти у Першій світовій призвела до розпаду Австро-Угорщини та падіння монархії. Внаслідок так званої Революції айстр, 16 листопада 1918 року Державні Збори скасували монархію та проголосили Угорську Народну Республіку.

На хвилі революційного " хайпа " у Росії, 21 березня 1919 року, було проголошено створення Угорської Радянської Республіки. Комуністична партія Угорщини, створена в Москві (!) 4 листопада 1918 року з колишніх військовополонених та емігрантів, домовилася про об'єднання з соціал-демократами в Соціалістичну партію Угорщини та отримала повну владу над другою у світі "радянською республікою".

Уряд соціалістів-комуністів на чолі з Білою Куном радіограмою проінформував Леніна про те, що в Угорщині встановлено "диктатуру пролетаріату" і запропонував укласти союз між УРСР та Угорською радянською республікою з метою протидії Антанті. Але "Країна Рад", втягнута в громадянську війну, нічого, крім "порад" та моральної підтримки Угорщини надати не могла. Кремль "кинув" угорців і вони залишилися надані самі собі. Цілком закономірно, що влада комуністів протрималася недовгих 133 дні. Румунські війська, за підтримки Антанти, увійшли до Угорщини.

Два - Нуль, іпостасі Росії ведуть у матчі.

Ставка на Гітлера у Другій світовій для Угорщини завершилася тим, що таке бажане угорською дипломатією повернення земель закінчилося повним територіальним фіаско.. У 1947 році Угорщина, згідно з Паризьким мирним договором, втратила території, придбані в 1938-1940 роки. 10 лютого 1947 року було оголошено, що це територіальні придбання Угорщини після 1 січня 1938 року є недійсними. Всі знову повернуті землі були передані Румунії, Чехословаччині та Югославії.. Більше того, Чехословаччина отримала ще й три села на правому березі Дунаю.

Угорський народ, який проживав на знову відчужених територіях, зазнав серйозних гонінь. У сусідніх державах відбувалися погроми, було видано закони, що обмежують права угорців, та вигнано частину угорського населення. В одній лише області Бачка, яка знову відійшла до Сербії, партизани-комуністи вбили кілька десятків тисяч угорців. А в Словаччині кілька десятків тисяч угорців було вислано з країни.

З переможним рахунком Три - Ноль СРСР розмістив свої війська на території такої "суверенної" Угорщини і країна поринула в "світле російсько-срсровське майбутнє", яке швидко призвело до неймовірної злиднів населення Угорщини. Продукти видавали за картками. Вперше за свою тисячолітню історію аграрна країна змушена була імпортувати зерно.

Зрештою, Орбан зовсім забув про події осені-зими 1956 року, коли проста Угорщина піднялася проти "соціалістично-російського раю". Чим завершились ті події? Введенням у "суверенну" Угорщину для придушення

Зрештою, Орбан зовсім забув про події осені-зими 1956 року, коли проста Угорщина піднялася проти "соціалістично-російського раю". Чим завершились ті події? Введенням у "суверенну" Угорщину для придушення народного повстання 17 дивізій: 60 тисяч військовослужбовців та шість тисяч танків. Красень Будапешт захлинувся кров'ю: 2652 вбитих і 19226 поранених угорців, які прагнули позбутися "російсько-радянського" ярма.

Рахунок вже навіть набридло відстежувати. Розгром...

Чи не навчила Віктора Орбана історія. Він народився на сім років пізніше за ті криваві події. Але хіба це може виправдати?

"Те, чого хочуть від нас імперія Сороса, брюссельські бюрократи та демократи в Америці, ми не можемо і не хочемо їм давати. Адміністрація США продовжуватиме бажати, щоб ми були залучені у війну: постачали зброю і давали більше грошей Україні, або, принаймні, дозволили Брюсселю дати Україні наші гроші", - репетує на весь світ одержувач стипендії "Імперії Сороса" у 1989 році, лише підтверджуючи цим балаканином свою власну, дуже коротку і вибіркову пам'ять.

Так і хочеться запропонувати Віктору Орбану пройти пішим маршрутом Валдай, для ночівлі в наметі Путіна і Шойгу виключно на основі "суворої чоловічої дружби"! Вітю, йди! Там твоє місце! Привітай "заднім числом" чи в "усній формі" свого господаря Путіна на його день народження!

Але до самих угорців, які за століття вже "наїлися" крові від російської "дружби", виникає безліч зовсім не простих питань…