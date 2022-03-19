14:46 10 березня Київ, Україна

Російська влада опинилася в стані «цугцванга». Будь-які подальші дії призведуть до погіршення ситуації для самого Кремля.

Продовжувати наступ агресор практично не має можливості. Війська «закінчуються», моральний дух, який і в перші дні наступу залишав бажати кращого, зовсім пригнічений. Сил на «переможний наступ» в Росії не залишилося. Від «потужних тилів» залишилася практично зруйнована економіка країни, яка вже знаходиться на грані дефолту.

Зупинити наступальні дії та намагатися втримати захоплені території не відповідає початковим намірам і буде сприйняте суспільством навіть всередині власної країни, як поразка. Та й втримати навіть ці маленькі шматочки України в умовах тотальної ненависті українців до загарбника буде абсолютно неможливо. Тільки за умови тотального геноциду українського населення агресор може втримати власні позиції.

Але, в цьому випадку, влада Кремля безповоротно поставить себе в один історичний вимір з фашистами. Тоді навіть виважена європейська дипломатія вимушена буде дати «відмашку» на тотальне знищення загарбника, об’єднавши всі зусилля, включаючи колективну військову операцію по ліквідації світової загрози миру та демократії.

Єдиний вихід, який залишається, – це визнати свою провину та поразку, відступити, залишити окуповані території та повернутися до Росії у місця постійної дислокації. І, разом з цим, зректися винуватців трагедії, видати міжнародному трибуналу злочинців, які розпочали це кровопролиття.

Це – вихід для Росії та росіян, аж ніяк не для кремлівської влади. Путін та Ко ніколи самостійно не зупиняться та не відречуться від влади. Бо це для них – смерть. І політична, і, для більшості, фізична.

Тому, об’єктивно, для російської влади шансів, на відміну від російського народу, немає взагалі. Повний цугцванг…

Україна, у будь-якому випадку, переможе ворога. Знищить загарбника, звільнить тимчасово окуповані території. І вийде на кордони країни-агресора.

А ось чи піде вона вглиб Росії у святій помсті за зруйнований мир та спокій, за життя українців, своїх синів, доньок, дітей – це залежить від того вибору, який зробить сама Росія, її народ, сини, доньки та діти.