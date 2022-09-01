"Почуття провини - недостатньо!"

Кожна країна має свій, головний День. Свято, що підкреслює наявність Власної Волі, Власного Розуму та Власного Вибору громадян, які свідомо та одностайно вирішили жити у вільній країні, що обрала шлях цивілізаційного розвитку та демократії. Такий День – День Незалежності!

Так розпорядилася жорстока доля, що 31-й День Незалежності України збігається з півріччям з початку невиправданої кривавої агресії путінської росії проти Української Незалежності. Рівно 6 місяців тому, 24 лютого 2022 року, нахабна орда перетнула кордони України і завдала перших ракетних ударів по українських містах. Злочинна війна, яку кремль цинічно назвав визвольною спецоперацією, назавжди змінила наше життя.

Майже 200-тисячне військо кремлівської орди увірвалося на українські землі, принісши з собою біль, страждання та смерть. Десятки тисяч загиблих Захисників та мирних громадян, зруйновані підприємства, інфраструктура, знищені поля… Страшна смерть забрала життя як мінімум 363 дітей, маленьких українців, які тільки-но починали жити. Ще 718 дітей отримали тяжкі поранення.

За що нам це, Боже?!! Відповідь очевидна – за наше прагнення жити у вільній країні, своїм розумом та своїми власними бажаннями, а не болючим навіюванням псевдоімператорів, які втратили розум. За нашу Незалежність!

Так, ціною героїчної мужності наших Захисників, їхньої відданості та жертовності ми зупинили нахабного ворога. Слава Богу, Україна не залишилася наодинці проти величезної агресивної країни людожерів, на яку перетворилася путінська росія. Демократичний світ надав таку необхідну допомогу і ворожий наступ захлинувся. Почалася позиційна війна на виснаження ресурсів.

Величезні втрати ворога не дозволяють йому продовжити наступ на українські землі, але й нам, українцям, поки що не вистачає сил на те, щоб повернути тимчасово втрачені території та викинути вороже сміття за межі України. Для остаточної перемоги над ворогом нашим Захисникам потрібно багато новітньої зброї та боєприпасів, кількість яких збільшується з кожним днем завдяки допомозі країн антипутінської коаліції, які добре розуміють, що саме Україна зараз перебуває на передньому краї боротьби Добра зі Злом. І саме від нас, українців, залежить майбутнє світової демократії.

Злочинна війна, яку розпочав божевільний диктатор путін проти України, була б неможлива, якби не мовчазна підтримка напівмертвого російського суспільства, яке путінська пропаганда занурила у тяжкий болісний сон псевдоімперського навіювання. Путін добре підготувався до війни, практично знищивши позасистемну опозицію та позбавивши російське суспільство можливості опору самій диктаторській сутності суспільно-політичного устрою в країні. Росія завмерла в страху перед політичними репресіями та поверненням на вулиці «чорних воронків». Громадську тишу заповнила брехлива пропаганда і «скріпне» марення рупорів кремля. Прості росіяни, навіть ті, у кого ще залишився здоровий глузд, совість, честь і людяність, стали «тише води і нижче трави», побоюючись можливих репресій.

Але це не знімає з них відповідальності за дії власного, ними обраного, божевільного диктатора. Адже саме за їхнього мовчазного дозволу в Україні ллється кров ні в чому не винних українців. Саме вони винні у тому, що за пів року понад 3500 ворожих ракет принесли смерть на землю Незалежної країни. Саме вони дозволили відправити на загибель своїх дітей, які були справедливо покарані запеклою смертю українськими захисниками.

Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Для кожного з росіян цей день має стати Днем каяття перед українцями. За свою слабкість та відсутність свободи. За боягузтво та спроби переконати себе, що від них нічого не залежить. За те, що дозволили кремлівському павуку обплести себе мерзенним павутинням брехні і втягнути кожного росіянина у криваві злочини проти України. Проти людства.

Зрештою, кожне суспільство рано чи пізно самостійно очищається від усього гнилого та темного, що заважає його розвитку та процвітанню. Або його примусово очищають ті, кому набридає жити у летаргічному сні, що веде до загибелі. Росія вже перетнула «червону лінію» тотальної хвороби і наблизилася впритул до термінальної стадії страшної агонії. Будь-яка затримка у лікуванні хвороби призведе до неминучої смерті.

Єдине, що може врятувати напівмертву країну – це усвідомлення власної вини, каяття перед тими, кому дозволені російським суспільством власноруч злочини кремлівського диктаторського режиму принесли горе і біль втрат. І тоді, з усвідомленням і каяттям, прийде розуміння необхідності якнайшвидшого знищення кривавого режиму путіна та Ко.

Незалежно від того, чи зможе російське суспільство вийти з коми чи ні, Україна святкуватиме День СВОЄЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. І сьогодні, і наступного року, і ще багато десятиліть та віків поспіль. У нас є таке право!

А ось чи буде таке право у росіян, залежить лише від них самих. Тому час би їм прокинутися і згадати, що кожна людина народжується для щастя. А справжнє щастя можливе лише за життя у вільній та незалежній країні, без жодних царів, диктаторів та інших павуків.

Допомогти росіянам усвідомити свою провину, покаятися у злочинах кремлівської влади та знищити з середини країни кривавий путінський режим сьогодні, на День Незалежності України, намагалися активісти Громадської Організації «Агентство Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод». Біля посольства країни-агресора вони провели акцію «Почуття провини – недостатньо!».

Фото наслідків російської злочинної агресії, які були розміщені на паркані кинутої російськими дипломатами будівлі посольства, на думку організаторів акції, мають донести до «простої» росії всі жахи та злочини диктаторського режиму на території України та спонукати росіян до ухвалення єдино вірного рішення – усунення хворого керівника, що є першопричиною злочинів кремля не лише проти України, а й проти самих мешканців спотвореної та практично знищеної путіним росії.