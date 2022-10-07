Щоб у наших ворогів горло пір'ям поросло!

Навіть багата українська мова підходить, коли потрібно цензурно визначити своє ставлення до дій, що здійснюються кремлівською владою на чолі з кимось, віддалено схожим на людину. Читаєш коментарі під постами про путін — «мерзотник», «недомірок», «тварина», «дебіл»… - ні, не те. А те, що "те" знаходиться поза зоною нормативної лексики.

2014 рік – напав, вкрав, привласнив. 2022 рік – напав, отримав по пиці, почав тікати, красти, привласнювати. Останні три дії – квапливо, як щур із палаючим хвостом. Сам розуміє, що не донесе до своєї схованки награбоване, але пре і пре.

Останні «дії» бункерного щура зі спробою «легітимізації» окупованих територій взагалі поза розумом. Воно призначило в.о. намісників царя «приєднаних губерній»! Тимчасово виконують. Тому що сам розуміє, що вони «виконуватимуть» свої обов'язки ну дуже вже «тимчасово». Найдовше висітимуть на стовпах центральних площ звільнених українцями «столиць» своїх вотчин.

На що сподівається путін? Якщо в Еритреї є інтернет і є доступ до нього, то, мабуть, і на околиці Асмера всі люди зрозуміли, що кремлівський «картковий будинок» розвалився до самого фундаменту. Непереможна армія злочинців та мародерів, одягнена в "однобуд" рязанського відділення ЖКГ, тікає від ЗСУ, залишаючи зброю, техніку та награбоване зерно. Щодня синьо-жовті прапори повертаються на своє законне місце у відвойованих у ворога містах та селах. Українці повертають СВОЄ! І повернуть все своє до останнього метра рідної землі.

Путін привласнив не лише тимчасово вкрадені українські землі, а ще й звання генерал-полковника «відомому тик-ток воїну сучасності» кадирову. За кількість переглядів? Чи за публічне демонстративне відправлення кадирокових неповнолітніх діточок на бутафорську передову, яка розташована подалі від можливої зони поразки українськими Хімерами? Чи у примарній надії на те, що кадиров зможе захистити бункер від «дератизації» головного кремлівського щура? Але ж останнім часом усі болючі надії путі на розлітаються вщент!

Кожна «дія» путіна і стає черговою «вишнею» на запліснілому «торті» кремля. Замість «указу президента російської федерації» вже давно потрібно писати «маячня психічно хворого в стадії загострення». Хвороба Путіна поширилася вже і на «особливості правового регулювання щодо використання атомної енергії на території Запорізької області».

Як би цензурно запитати у путіна «хто ти такий, …………, щоб «врегулювати» використання вкраденого українського майна на окупованій українській землі?!!» Врегулював би спочатку ринкову вартість «нового гарматного м'яса», яка за твоєї хворої забаганки зганяється по всій росії для відправки на забій. Бо якась ця вартість надто смішна, як для «бравого воїна другої армії» – п'ять кілометрів. Нормальному українському коту це порція менш ніж на неділю! А таких котів в України – мільйони! І всі дуже голодні до свіжості!

Погано бути «без царя в голові». Особливо коли ще вважаєш себе царем. Ну, зачепило б тебе на твоєму троні, зробив би людям свято! Світ зачекався! Ні... Путін ще й вирішив замінувати два енергоблоки вкраденої АЕС на випадок ситуації «так не залишайся ти нікому»! Де знайти слова, щоб цензурно назвати таку нелюд?!!

Українська мова не така багата на лайку, як «статево розвинена» росія, яка «збагатила» багато інших мов різновидами «релігійних» відносин російських військовослужбовців під прицілом українських дронів. Українська мова на думку іноземних дослідників багата на прокльони. Якщо це відповідає дійсності, то на Путіна чекає страшне майбутнє. Короткий, але дуже страшний. А у всіх, хто своїм мовчанням підтримував злочинця, щонайменше горло пір'ям поросте.