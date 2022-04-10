Що Україні робити з росією...

22:50 08 квітня Київ, Україна

Перед Україною, як і перед усім прогресивним демократичним світом, постає дуже не просте питання: «Що робити з росією?». Після війни. Після Перемоги України над цим скаженим осередком зла, який спричинив найстрашнішу гуманітарну катастрофу з часів Другої Світової війни.



Те, що росія вже програла цю війну, не викликає сумнівів ні в кого. Так, залишилася ще внутрішня аудиторія росії, очі якої до цього часу «закриті» путінською пропагандою. Але вже «не за горами» той час, коли навіть найзапекліший «скрепний путініст» зрозуміє, що його нагло обдурили.



Його голова, вкрай засмічена кремлівською брехнею, не тямить, що відбувається. Його «картина світу» виявилася збоченням, десятиріччями навіюваним брехливою владою. Виявилося, що росія – далеко не «пуп землі», а «автоматичне потрапляння до раю» відкладається на непевний строк. Та й чи пускають таких до раю?!



Україна переможе! Це така ж історична константа, як і те, що путіна вже скоро винесуть «вперед ногами». Зміниться влада росії. Але хто прийде замість божевільного диктатора? Чи є зараз на росії хоча б якась альтернатива?



Можливо зраджена злочинним наказом армія? Якщо від неї хоч щось залишиться після українських жорнів. А все йде до того, що «гумовочоботні» тувінсько-бурятські загони орди навряд чи зможуть знову побачити рідні юрти чи що там у них.



Російські олігархи, які зараз, в умовах закордонних санкцій втрачають останні, зароблені «чесною працею» яхти та вілли і готові розірвати путіна (на словах, звичайно) за те, що самі змушені мити посуд та сидіти за кермом автівки?



Може до влади у кремлі прийдуть вихідці з «чесних та незаплямованих» громадян? Так чого ж вони, у переважній більшості своїй, зараз мовчать? Не штурмують кремль з вилами? Не стримують пікетами відправку нових порцій «гарматного м’яса» на загарбницьку війну?



Представники силових структур, які заплямовані кров’ю «по самі вуха»? Смиренно виконуючі злочинні накази теперішніх керманичів, вони вже давно поставили себе «поза законом». Та й не звикли вони до публічності, творячи зло «із-за спини».



Можливо «просвітлена» ліберальна інтелігенція візьме на себе обов’язки по керуванню післяпутінською росією? Та, окрім «кухонних» розмов про «страждання російського народу від придуркуватого царя-тирана», вони ні на що не здатні.



Хто буде настільки сміливим, що візьме на себе важку працю оновлення росії після багаторічного внутрішнього іга навіженого диктатора? Щось охочих не видно зовсім! Не звикли росіяни до відповідальності!



Тому, мабуть, саме Україні прийдеться відновлювати забуту Богом росію. Ставити її на істинний шлях розвитку, навчати демократії, працелюбності та любові до ближнього свого.



Чи захоче Україна взяти під свій протекторат залишки росії? Це – питання! Після того, що російські мерзотники вчиняли в Україні? Мабуть, слід очікувати внутрішнього спротиву та нерозуміння. Але так потрібно! Для НАС ВСІХ!



Українці – Велика Духовна Нація! Вона зрозуміє необхідність такої милості для очищеної росії та росіян. Провчили на війні – навчимо і в житті!

Нова росія розквітне під Українським протекторатом!



Хто, як не МИ, нація Переможців!