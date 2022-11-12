Що далі? Крим?

Напевно, не буває у світі добрих ворогів. За визначенням... Є сильні, підступні, помірні, розумні, дурні. Навіть мужні. Хороших нема. Але найстрашніший ворог це той, який поєднує в собі звірячу сутність, підступність, підлість та дурість. Саме таким ворогом є путінська росія.

Керівництво ЗСУ та влада України дуже обережно коментує успіхи наших Захисників на Херсонському напрямку, незважаючи на шквал плаксивих коментарів російських воєнкорів та пропагандистів, які вже давно «віддали» Херсон українцям. Навіть деякі вітчизняні політики та публічні особи вже теж «святкують» повернення «міста кавунів» до будинку. А влада – обережна.

Можливо, це все зайві застереження, дай Боже. Але не відпускає почуття нереальності подій останнього часу. Повторення історії із відведенням військ загарбника на півночі України? «Жест доброї волі»? Але не може бути жодних жестів доброї волі від кривавих злочинців! Спроба заманити ЗСУ у пастку? Якось також не відповідає реаліям. Командування ЗСУ вже давно довело на полі бою, що на голову перевершує військових геніїв з оркостану. «Друга армія світу» виявилася настільки слабкою та непідготовленою до реального опору адекватного суперника, яким виявилася Україна та її збройні сили? Безперечно! Але...

Від дурного і підступного ворога можна очікувати (і треба бути готовим!) будь-якої підлості, яка може йти в розріз із логікою та моральними принципами. І нехай верещать кремлівські політологи про те, що «Україна зараз здатна за кілька годин дійти до Москви». Ми можемо! Але, поки що, не відкорковуватимемо шампанське з цього приводу.

Нехай, потім, коли ми переконаємося на 100 відсотків у слабкості та немочі ворога, що «накиває п'ятами» з нашої рідної землі, а путін у розпачі накине собі на худу старечу шию зашморг, ми сміятимемося над нашими невиправданими застереженнями. Нехай так і буде! Але, поки що, не варто займатися «шапкозакиданством». Локальні і навіть значні здобутки ЗСУ на фронті – не привід розслаблятися. Попереду ще багато важкої страшної роботи з очищення України від огидного ворожого смороду.

Спочатку повернемо Херсон, піднімемо на центральній площі міста український прапор. Трохи пізніше – Крим, що вже зачекався.. Потім... Весна покаже... Можливо, навесні, російське суспільство саме не витримає ярмо диктатури і знищить кремлівських паразитів самотужки. Ми допоможемо.

І ось тоді, спостерігаючи по телеекранах за святкуванням Перемоги на Хрещатику та проукраїнським мітингом на червоній площі, прикрашеній «синьо-жовтими» прапорами країни-переможця, ми відкоркуємо пляшки та вип'ємо по чарці за Україну та мужніх українців!

За НАШУ ПЕРЕМОГУ!

Поки ці рядки писалися, наші війська вже увійшли до Херсона! Прапор уже піднято!

Крим?