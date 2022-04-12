На що чекає Європа?

17:22 12 квітня Київ, Україна

Чого очікує Європа? Які ще страшні події повинні трапитися в Україні для того, щоб Європа прокинулася від сну, в якому «це все трапляється не в нас, не з нами»…



Безперечно, більшість європейських країн надають допомогу Армії та народу України. Вводять нові, більш-менш потужні санкції, які негативно впливають на росію.