На що чекає Європа?

Чого очікує Європа? Які ще страшні події повинні трапитися в Україні для того, щоб Європа прокинулася від сну, в якому «це все трапляється не в нас, не з нами»…
Безперечно, більшість європейських країн надають допомогу Армії та народу України. Вводять нові, більш-менш потужні санкції, які негативно впливають на росію.
Безперечно, більшість європейських країн надають допомогу Армії та народу України. Вводять нові, більш-менш потужні санкції, які негативно впливають на росію.
Але це все напівміри, яких зовсім недостатньо для швидкої перемоги над російським агресором. Для зменшення кількості страшних жертв кривавої війни, яку розв’язав кремль проти України та всього цивілізованого світу.
Війна не обмежиться виключно українськими землями. Пожежа війни у будь-який момент може перекинутися на будинки Європи. Єдине, що зараз стоїть на заваді хворобливих мрій путіна про світове панування, – це відсіч, яку дають захисники України шаленому загарбнику.
Усі ці розмови про «категоричне засудження геноциду», про військові злочини, про заборонені міжнародними нормами та правилами форми ведення війни, які масово застосовує росія проти України та українців, – для Європи поки що просто слова. Неприємні, страшні по своїй суті, але – не про них. Поки що…
«Пересидіти бурю» по теплих та затишних домівках Європі не вдасться. Спостерігаючи зараз за подіями в Україні, Європа стовідсотково задається питанням: що було б, якби путін напав не на Україну, а на іншу державу? Чи змогли б європейці проявити таку ж саму незламну волю до перемоги та стримувати путінських фашистів так, як це роблять українці? Навряд чи…
Хіба що брати-поляки, які історично натерпілися від росії, змогли б боротися з ворогом, не зважаючи на втрати, біль та страждання. Усі інші країни «просвітленої» Європи вже б, мабуть, давно «зламалися» під шаленим натиском російського загарбника та запросили у путіна миру за будь-яку ціну.
Бо, на їхню думку, життя – це головне. Своє власне життя! А той факт, що зараз гинуть тисячі українців, простих мирних людей, європейців, то все – десь там, далеко. Тим більше, що, за словами деяких представників влади європейських країн, можливість «отримання достовірної інформації про звірства російських фашистів проти мирного населення України в умовах війни досить обмежена»…
Мабуть, якби небо Парижа чи Берліна (не дай Боже), «святково підсвітилося» вибухами заборонених міжнародними домовленостями російських фосфорних боєприпасів, то питання «закритого неба» вирішилося б через 30 хвилин. Чи якби у чергу відвідувачів до відомого лондонського пабу YE OLDE CHESHIRE CHEESE прилетів подарунок від путіна у вигляді «Точки-У»?
Поки що цього не трапилося лише завдяки хоробрості та мужності українців.
Але Європа намагається «і рибку з’їсти, і у воду не лізти». Схоже, що їх повністю влаштовує ситуація, коли «ворога демократичного світу №1» «множать на 0» не війська НАТО, а така далека Україна. Війна десь там… Не в них…
Невже до розуму влади європейських країн ніяк не дійде проста істина?! Третя Світова Війна вже почалася. Лише завдяки України поки що не палає Лувр! Лише завдяки Україні не вмиваються сльозами «просвітлені» європейці!
Намагання, особливо не ризикуючи та не напружуючись, «на чужій біді в’їхати у світле майбутнє» не приведе до позитивних для Європи наслідків. Допомога у вигляді «списаного за непотрібністю» морально застарілого озброєння виробництва СРСР, безумовно, у нинішній ситуації теж вкрай потрібна Україні. І за це європейським партнерам велика подяка…
Але ситуація вимагає більш рішучих дій збоку Європи!
Єдина можливість наблизити те світле майбутнє для Європи – це єдиним з Україною фронтом виступити проти нападника та загнати «кремлівського щура» у свою темну нору і там його знищити!
Війна не обмежиться виключно українськими землями. Пожежа війни у будь-який момент може перекинутися на будинки Європи. Єдине, що зараз стоїть на заваді хворобливих мрій путіна про світове панування, – це відсіч, яку дають захисники України шаленому загарбнику.
Усі ці розмови про «категоричне засудження геноциду», про військові злочини, про заборонені міжнародними нормами та правилами форми ведення війни, які масово застосовує росія проти України та українців, – для Європи поки що просто слова. Неприємні, страшні по своїй суті, але – не про них. Поки що…
«Пересидіти бурю» по теплих та затишних домівках Європі не вдасться. Спостерігаючи зараз за подіями в Україні, Європа стовідсотково задається питанням: що було б, якби путін напав не на Україну, а на іншу державу? Чи змогли б європейці проявити таку ж саму незламну волю до перемоги та стримувати путінських фашистів так, як це роблять українці? Навряд чи…
Хіба що брати-поляки, які історично натерпілися від росії, змогли б боротися з ворогом, не зважаючи на втрати, біль та страждання. Усі інші країни «просвітленої» Європи вже б, мабуть, давно «зламалися» під шаленим натиском російського загарбника та запросили у путіна миру за будь-яку ціну.
Бо, на їхню думку, життя – це головне. Своє власне життя! А той факт, що зараз гинуть тисячі українців, простих мирних людей, європейців, то все – десь там, далеко. Тим більше, що, за словами деяких представників влади європейських країн, можливість «отримання достовірної інформації про звірства російських фашистів проти мирного населення України в умовах війни досить обмежена»…
Мабуть, якби небо Парижа чи Берліна (не дай Боже), «святково підсвітилося» вибухами заборонених міжнародними домовленостями російських фосфорних боєприпасів, то питання «закритого неба» вирішилося б через 30 хвилин. Чи якби у чергу відвідувачів до відомого лондонського пабу YE OLDE CHESHIRE CHEESE прилетів подарунок від путіна у вигляді «Точки-У»?
Поки що цього не трапилося лише завдяки хоробрості та мужності українців.
Але Європа намагається «і рибку з’їсти, і у воду не лізти». Схоже, що їх повністю влаштовує ситуація, коли «ворога демократичного світу №1» «множать на 0» не війська НАТО, а така далека Україна. Війна десь там… Не в них…
Невже до розуму влади європейських країн ніяк не дійде проста істина?! Третя Світова Війна вже почалася. Лише завдяки України поки що не палає Лувр! Лише завдяки Україні не вмиваються сльозами «просвітлені» європейці!
Намагання, особливо не ризикуючи та не напружуючись, «на чужій біді в’їхати у світле майбутнє» не приведе до позитивних для Європи наслідків. Допомога у вигляді «списаного за непотрібністю» морально застарілого озброєння виробництва СРСР, безумовно, у нинішній ситуації теж вкрай потрібна Україні. І за це європейським партнерам велика подяка…
Але ситуація вимагає більш рішучих дій збоку Європи!
Єдина можливість наблизити те світле майбутнє для Європи – це єдиним з Україною фронтом виступити проти нападника та загнати «кремлівського щура» у свою темну нору і там його знищити!
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі