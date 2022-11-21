Чого чекати від дядечка Сема

Республіканці у Палаті представників Конгресу США вимагають провести аудит коштів, виділених на підтримку України. За їхнім законопроєктом, Конгрес має отримати протягом 14 днів після його ухвалення всі документи щодо військової, громадянської та фінансової допомоги, наданої Україні за підписом Джо Байдена.

Росія бачить у такому підході республіканців практично власну перемогу, прогнозуючи значне зменшення чи навіть припинення допомоги Україні з боку уряду США. Підставою для таких «радощів» та «прогнозів» стала невпевнена перемога на проміжних виборах до Сенату, під час яких Республіканці отримали незначну перевагу над Демократами і, відповідно, більшість у Палаті представників.

Той факт, що нижня палата парламенту дісталася республіканцям (до цього обидві палати контролювали демократи), дозволить їм більшою мірою впливати на законодавчу діяльність: тепер, ймовірно, більше законопроєктів обговорюватимуться у спільному комітеті верхньої та нижньої палати, що створюється у разі розбіжностей між ними. Але для ухвалення закону у будь-якому випадку потрібен консенсус між обома частинами конгресу. А в Сенаті демократи досі зберігають більшість.

Влада США знову роз'єднана за партійною ознакою. Але чи є підстави для росії аплодувати результатам проміжних виборів – велике питання. Достатньо навести лише один промовистий приклад…

9 травня 2022 року (символічно!) президент Байден підписав закон про ленд-ліз для України, щоб спростити постачання нам військової допомоги. Цей законопроєкт було запропоновано сенатором-республіканцем Джоном Корніном. У сенаті його ухвалили одноголосно, а в палаті представників співвідношення голосів «за» та «проти» становило 417 до 10. Десять тих, хто проголосував проти законопроєкту, були республіканцями, але навіть у своїй партії вони опинилися в меншості!

Тобто, на той момент була двопартійна підтримка України. І чи змінилося щось суттєво за минулі відтоді пів року – велике питання.

На думку аналітиків, принципових змін допомоги Україні не відбудеться, але контроль за використанням фінансової допомоги для Києва може посилитися. Для України це не проблема. Прозорість використання вже була підтверджена багаторазовими перевірками. Тому надії на зміни «на краще» для кремля можуть базуватися лише на вигаданих оточенням путіна на фантазійних звинуваченнях у «нецільовому використанні» та «розпродажі отриманої від США зброї на тіньовому ринку».

Але американці та європейці, які звикли вже до інформаційного бруду з боку росії, навряд чи серйозно сприйматимуть такі заяви. Влада США, незважаючи на партійну приналежність, цілком свідомо розуміє загрози та ризики для Сполучених Штатів та Світової демократії загалом у разі поширення кремлівської зарази. Як і те, що перешкодою для такого поширення зараз є лише одна країна – Україна.

Тому надії путінської росії на переформатування відносин зі США, як провідником Світової демократії, абсолютно безпідставні і є, по суті, лише черговою спробою хоч якось позначити "світло в кінці тунелю" для внутрішнього споживача, який перебуває на межі спалаху від злочинних дій геніального "керманича всієї русі".