10:30 01 березень Київ, Україна

На час перемовин гармати мовчать… Яким ж потрібно бути курвом, щоб продовжувати обстріли мирних житлових районів українських міст, коли ще не закінчилися переговори.

Сєвєродонецьк під обстрілами «градів». Російська армія обстріляла села біля Чернігова. Найбільше постраждали Кієнка та Павлівка. Місцеві жителі повідомляють про значні руйнування десятків будинків. Під завалами можуть бути люди. По Охтирці завдано удару термобарічною зброєю. У Харкові десятки загиблих та сотні поранених у результаті ракетно-бомбового удару тальки за останню годину. Кров і смерть мирних громадян, дітей. Хто відповість за ці злочинства?!

Представник Міноборони РФ Конашенков формує нову брехливу тезу Кремля: «Росія не починала військові дії. Росія їх завершує». На 5-й день того, що Кремль називає спецоперацією, а весь світ - війною, Кремль сформулював чи слоган, чи виправдання. Та таке виправдання не допоможе! Злочини путінської влади зашкалюють!

«Завершувати війну», луплячи з «градів» по чужих містах; вбивати громадян країни, яка на вашу країну не нападала, а просто хоче дружити не з вами, а з іншими... Навряд чи таке виправдання переконає хоч когось, крім найзомбованіших росіян. Тільки повний ідіот та соціопат може повірити тим словам, які сьогодні на спецзасіданні Генасамблеї ООН видавлював із себе постпред Небензя. За думкою цього кремлівського запроданця, вина за те, що Росія так, м'яко кажучи, погано, виглядає в очах усього світу, лежить виключно на соцмережах, ЗМІ, які розповсюджують фейкову інформацію, фейкові відео і тим самим ганьблять праведну справу російських. «лицарів у блискучих обладунках». А вони не лише «рятують Україну від нацизму та її мешканців від незаконної націоналістичної влади, а й увесь світ – від ядерної війни».