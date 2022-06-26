Росія дуже спритно сама собі риє яму, намагаючись будь-що роздмухати в Україні полум'я сепаратизму. Анексия Криму, окупація Донбасу, початок війни 2022 року проходили під пропагандистськими гаслами «надання можливості місцевому населенню на самовизначення». «Азвольники» забули, що сама «росія» має колосальну об'єктивну історичну, геополітичну та соціальну основу для постійного посилення етнонаціональної напруги, що є загрозою зростання регіоналізму та сепаратизму, що врешті-решт призведе до повного розпаду Росії.

У Росії проживає понад 190 народів та корінних малих народів. 22 республіки Росії мають власні атрибути державності, власні цілі та свій погляд на своє місце у «великій дружній родині». Сконцентровані здебільшого на периферії «великої імперії», вони використовуються кремлем лише як донори ресурсів. Незважаючи на постійну пропаганду про «розвиток та підтримку віддалених регіонів», насправді всі розмови закінчуються лише розмовами, а регіони все частіше замислюються про доцільність «життя у великій родині дармоїдів та нахлібників» федерального центру.

Як заявив новосибірський губернатор Андрій Травніков, нещодавно оприлюднена «Стратегія розвитку Сибіру», підготовлена за дорученням путіна, виявилася напрочуд «дивною». Вона сконцентрована лише з підвищенні обсягів видобутку з корисними копалинами. І така ситуація характеризує розвиток практично всіх регіонів, віддалених від центру.

З початку 90-х років у Росії посилюється криза загальнонаціональної російської ідентичності. Спроби кремля «винайти» якісь ідеологічні «скріпи», що поєднують у «єдиному пориві» всі території, народи та національності величезної країни, хоч і приносять владі певний результат і не дозволяють росії вже зараз розпастись на сотні князівств, але дуже далекі від стовідсоткового .

В Архангельській області реалізуються проекти «транскордонної північної ідентичності» (так зване «Поморство»), у Мурманській області – проект пансаамського руху («Саамська республіка»). Карелія, Комі, Марія Ел, Мордовія, Удмуртія, Ханти-Мансійський округ входять до ареалу панфіно-угризму («Фіно-угорський світ»).

З урахуванням поширення кризи економіки цих регіонів почастішали агресивні прояви сепаратизму: публічні «мовні» скандали, екологічні протести, часто сепаратистський характер, а також спостерігається застосування сепаратистської риторики та символіки в рамках передвиборної боротьби політичними акторами.. Наприклад, прапори Уральської народної республіки були присутні на акціях протесту проти будівництва храму в Єкатеринбурзі навесні 2019 року.

Активно розвивається Сибірський регіональний сепаратизм, заснований на сибірських росіянах як особливої нації сибіряків, що пригнічується федеральним центром та Європейською частиною РФ. Діють пантуранський та панісламський проекти, прояви яких поки що стримуються ідеологією та примусовими заходами центральної влади.

Але...

Наротив кремля про «право самовизначення» населення окупованих Криму та Донбасу, спрямований на руйнування української державності, бумерангом ударив по «проблемним» з погляду можливого сепаратизму регіонам усередині самої Росії. Як же так? Чому центр так нав'язливо «дбає» про самовизначення інших народів та націй, зовсім забувши про нас, «своїх»?!».

З початком нової масштабної військової агресії кремля проти України в Росії зростає соціально-економічна та політична напруга, що підвищує ймовірність революційної ситуації.

Політичні та бізнес-еліти в регіонах не консолідовані на вирішенні загальнонаціональних завдань, які у «виконанні» кремлівської пропаганди виглядають розпливчастими та примарними.

Ослаблення федерального центру, до якого призвела невмотивована злочинна агресія проти України, може стати шансом для спроби регіональних еліт активізувати процеси конфедералізму та сепаратизму з подальшим «самовизначенням» та відокремленням регіонів.

Путінська влада може втратити контроль над більшою частиною своєї країни і залишитися (на короткий проміжок часу) «владою» лише невеликої і нікому не необхідної московії.

Без ресурсу та без будь-яких перспектив.

А на самих лише «голих» фантазійних новоімперських мріях далеко не поїдеш.