Біль та жах… Бровари. Відомо про 14 загиблих, з них одна дитина, та 25 постраждалих, з них 11 дітей. Троє дітей у тяжкому стані… 8.20. Батьки ведуть дітей до дитячого садка. Посмішки, дитячий щебет, вітання, прощання. Назавжди…

З неба впала смерть. Раптом, як у кіно, із туману. Але це було не кіно, а страшна трагедія, що розділила життя багатьох сімей на «до» та «після». Україна ще не встигла оговтатися від трагедії у Дніпрі, як сталася нова страшна подія. Та й неможливо оговтатися від смертей. Будь-яких, але – своїх, не ворожих. Тим більше – від смерті дітей.

Причини з'ясує державна комісія. Мине певний час і стане відомо, чому вертоліт упав серед житлового комплексу на дитячий садок. Чому загинув міністр і верхівка силового міністерства країни, що воює? Була це диверсія, помилка пілота чи технічний недолік. Потрібно дочекатися результатів роботи комісії, мабуть, експерти розберуться. Для цього вони й експерти. Але є одне питання, яке потребує відповіді зараз, без жодних експертиз.

Можливо, пілотам зверху, з неба, видно, але чому маршрут польотів «сталевих птахів» прокладається над густонаселеними містами? По прямій? Невже економія навіть 100 літрів пального варта того, щоб наражати на небезпеку тих, хто перебуває на землі? Адже літак чи вертоліт - це транспортний засіб із високим ризиком для навколишніх! Навіть під управлінням справжніх асів своєї справи! Від технічної проблеми, дефектного підшипника чи тяги ніхто не застрахований!

Не йдеться про те, коли пілот винищувача над містом знищує ворожу ракету. Це війна і всі це розуміють. Ворог змушений ризикувати життям десятків заради сотень чи тисяч. Ризик, який навіть за найгіршим сценарієм має людське виправдання! А тут?! Навіть якщо це диверсія, то Боже пробач і пробачте рідні та близькі тих загиблих, які перебували у гелікоптері, але впасти полум'яним каменем серед поля зовсім інше, ніж серед міських забудов.

Якби трагедія сталася десь за містом, можливо, тих секунд, які залишалися до падіння, могло б вистачити на екстрене приземлення, важке, страшне, але не вбивче!

Я не експерт і пілот. Це моя особиста думка та мої особисті питання, на які я сам собі не можу відповісти. Можливо, я помиляюся і такі ризиковані маршрути виправдані з погляду авіації. Тому перепрошую за суто людську точку зору пересічного українця, який, як і сотні тисяч людей, що побачили жахливі кадри трагедії у Броварах, не міг стримати сльози від болю, що рве душу за загиблими.

Але всі ми, українці, експерти з першопричини трагедії. На росії сьогодні все рясніє постами типу "і в цьому ми винні?! Знову путін?!" А хто?!! Хіба летів би за відсутності війни керівник МВС України у «гарячу точку» на Харківщині?!! Якби не бридкі окупанти, були б ті «гарячі точки» в Україні?!! Ні! Тому, з якої б причини не трапилася ця трагедія, першим у ланцюзі винних є путін, старий хворий головою диктатор, який із кремлівської божевільні керує покидьками, які принесли в Україну кров, біль та страждання…